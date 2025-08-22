Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR

Carro é atingido e arrastado por trem em linha férrea no 'coração do Pantanal'

Acidente aconteceu no cruzamento da linha férrea que fica localizada na Rua 21 de Setembro, entre as vias Gonçalves Dias e Joaquim Venceslau de Barros

LEO RIBEIRO E NAIARA CAMARGO

22/08/2025 - 09h40
Continue lendo...

Longe aproximadamente 428 quilômetros da Capital, um acidente curioso chamou atenção na noite de ontem (21) não pela gravidade ou número de feridos, mas pelo fato inusitado de ter envolvido no registro um carro sendo atingido por um trem em pleno 2025 no Mato Grosso do Sul. 

Na Cidade Branca de Corumbá, esse acidente aconteceu no cruzamento da linha férrea que fica localizada na Rua 21 de Setembro, entre as vias Gonçalves Dias e Joaquim Venceslau de Barros, cerca de 10 minutos de distância do Porto Geral e aproximadamente quatro quilômetros longe do popular monumento Cristo Rei do Pantanal.

Justamente nesse ponto da 21 entre as ruas citadas acima, bem próximo ao Fórum do município, há o cruzamento de uma linha férrea, onde o carro acabou atingido pelo trem, sendo arrastado por aproximadamente 20 metros. 

Com a ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá, os agentes indicaram que, ao chegar ao local, o motorista do veículo já havia conseguido escapar do carro de passeio, que sofreu danos significativos. 

Diferente de seu condutor, um motorista de 50 anos (identificado pelas iniciais A.R.R.G.G), que foi encontrado consciente e orientado e sem nenhum ferimento aparente, apesar do susto que apontou ter levado. 

Trem no Pantanal

Conforme repassado pelo maquinista aos agentes, o trem em questão era composto por 14 vagões e transitava pelo trecho da linha férrea com "todos os sinais de segurança acionados". 

Ainda segundo o maquinista, ao avistar o carro de passeio o condutor acionou imediatamente o sistema de frenagem, sendo que as circunstâncias deste acidente ficam agora a cargo das autoridades competentes. 

Em Mato Grosso do Sul, a história ferroviária local remonta à época do Brasil Império, quando em meados do século XIX já se discutia uma ligação do então Mato Grosso Uno até o litoral brasileiro. 

História

Justamente a Guerra do Paraguai/Tríplice Aliança (1864-1870) - e os oito meses que o primeiro contingente brasileiro levou para percorrer os mais de dois mil quilômetros, entre a vila de Coxim, na província do Mato Grosso, e a então Capital Imperial do Rio de Janeiro - deixou claro a necessidade de uma ferrovia. 

Entretanto, os primeiros planos, concessões e reais ferrovias tiradas do papel em Mato Grosso do Sul só foram ganhar força nas duas primeiras décadas à partir de 1900. 

Em 1904 nascia a Companhia Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que depois de de anos com as atenções do País voltadas para linhas em Bauru e a atual região de Guarantã (SP), modificou em 1907 um destino da concessão federal de Cuiabá para o portal fluvial em Corumbá, divisa com a Bolívia. 

Com a concessão dividida posteriormente em duas partes posteriormente, o trecho que ligava o agora Mato Grosso do Sul ao resto do País passou a figurar juridicamente como domínio da União, com o início da construção da ferrovia Itapura-Corumbá datada de 1908. 

No futuro, a Noroeste ficaria conhecida pela sigla NOB, somando uma extensão total de 1.622 quilômetros, com a linha-tronco indo de Bauru (SP) a Corumbá, além de um ramal da estação Indubrasil, em Campo Grande a Ponta Porã, na divisa com o Paraguai, e outro de Corumbá ao porto de Ladário, com uma média de seis mil passageiros em cada um dos oito trens diários no pico registrado em 1985. 

 

aniversário de Campo Grande

Confira o que abre e o que fecha no feriado de 26 de agosto

Aniversário de Campo Grande é feriado municipal e cairá na próxima terça-feira

22/08/2025 10h00

Campo Grande completa 126 anos no dia 26 de agosto

Campo Grande completa 126 anos no dia 26 de agosto Foto: Bruno Henrique / Arquivo

Na próxima terça-feira, dia 26 de agosto, é comemorado o aniversário de Campo Grande. A capital de Mato Grosso do Sul comemora 126 anos.

A data é feriado municipal e, desta forma, haverá alteração no horário de funcionamento de alguns estabelecimentos, enquanto há serviços que não irão abrir.

Confira o que abre e o que fecha:

Supermercados

Os supermercados e hipermercados abrirão normalmente no feriado, sem alteração nos seus horários.

Comércio

O comércio de Campo Grande está autorizado a abrir normalmente no aniversário de Campo Grande.

Mercadão Municipal

O Mercadão Municipal irá abrir das 6h30 ao meio-dia.

Shoppings

  • Campo Grande

O Shopping Campo Grande estará aberto normalmente no dia 26 de agosto, das 10h às 22h. 

  • Norte Sul Plaza

O horário de funcionamento será das 10h às 22h no feriado, com exceção do posto de identificação da Sejusp, que permanecerá fechado no feriado.

  • Bosque dos Ipês

O funcionamento será em horário normal, das 10h às 22h, com exceção das agências do Detran e Fácil, que estarão fechadas.

Feira Central

A Feira Central não abre às terças-feiras.

Bancos

As agências bancárias de Campo Grande não abrirão no feriado, funcionando apenas os terminais de autoatendimento.

Unidades de saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

O Judiciário não terá expediente forense na comarca de Campo Grande nos dias 25 e 26 de agosto, mas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes, como mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata.

Órgãos Públicos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais em Campo Grande.

A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Lotéricas

A abertura das casas lotéricas será facultativa a cada proprietário, mas a maioria deve abrir, pois há loterias que são sorteadas na terça, considerando que o feriado é apenas municipal.

Detran

As agências do Detran em Campo Grande não irão funcionar no feriado.

Correios

Não haverá funcionamento das agências de Campo Grande no dia 26.

 

EMPREENDIMENTOS

MPMS abre nova ofensiva para paralisar construções ao redor do Parque do Prosa

Dias depois de acordo suspender novas emissões de licenças, órgão quer parar também obras que estiverem na fundação

22/08/2025 09h30

Parque Estadual do Prosa, dos Poderes e das Nações Indígenas estão novamente em foco para a preservação das áreas ambientais

Parque Estadual do Prosa, dos Poderes e das Nações Indígenas estão novamente em foco para a preservação das áreas ambientais Foto: Gerson Oliveira

Duas semanas depois de firmar acordo para suspender por oito meses novas emissões de autorizações para construções na zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) ingressou com uma nova ofensiva na Justiça e pediu que as obras que já estão em andamento na região, mas que estão em fase inicial, também sejam suspensas, mesmo aquelas com alvarás concedidos aos empreendimentos.

Como reportado pelo Correio do Estado no dia 9 de agosto, um acordo entre o MPMS, o governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande afetou pelo menos 10 negócios que estavam em fase inicial de documentação. 

Agora, o MPMS recomendou que o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) realizasse o embargo imediato e a paralisação de obras de empreendimentos situados na zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa sem a devida regularização. 

Porém, eles também ingressaram com uma petição na ação civil pública que moviam desde junho para reafirmar o desejo de “parar tudo”, incluindo aqueles empreendimentos que já estão com os documentos emitidos e corretos do ponto de vista jurídico, mas que ainda não tiveram as obras iniciadas ou que não passaram da fundação, para que, após a criação de uma legislação específica para essa área, esses projetos sejam adequados às novas diretrizes.

“Ainda que tenha havido um acordo parcial, o Ministério Público insistiu que o Judiciário aprecie os pedidos de suspensão da validade de licenças, alvarás de construção e guias de diretrizes urbanísticas expedidos para empreendimentos na zona de amortecimento do parque até que haja o estabelecimento do seu regulamento”, disse o MPMS, em nota.

“Está havendo movimentação de empresas construtoras para aproveitar os alvarás e licenças já concedidos – haja vista que os entes municipais não se comprometeram a suspender a validade daqueles já expedidos, pois dependeriam, na sua visão, de ordem judicial – e iniciar a construção o quanto antes, justamente para escapar do alcance dos pedidos feitos pelo Ministério Público na aludida inicial”, complementou o MPMS.

A zona de amortecimento tem uma área de cerca de 9,72 quilômetros quadrados e está localizada no entorno do Parque Estadual do Prosa. Compreende tudo que está dentro de sua área, como as Avenidas Afonso Pena, Mato Grosso, Ministro João Arinos e Hiroshima, além de trechos do Anel Viário da BR-163. 

Os Bairros Parque dos Poderes e Jardim Veraneio foram completamente afetados, além de partes dos Bairros Cidade Jardim, Jardim Panorama e Carandá Bosque. Outras regiões, como a do Bairro Chácara Cachoeira, onde já houve reclamação sobre a verticalização por parte dos moradores, não estão inclusas.

Na petição inicial, o MPMS cita alguns empreendimentos que estão dentro desse perímetro que estariam com as obras recém-iniciadas e que, portanto, em sua visão, poderiam ser paralisados para aguardar por uma nova legislação para a região, um dos pedidos feitos na ação civil pública.

Inclusive, no acordo judicial que suspendeu a concessão de novas licenças, ficou estabelecido que o governo do Estado teria 60 dias, a partir do momento em que o acordo foi firmado, no início deste mês, para apresentar norma regulamentadora da zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa, além de projetos de drenagem, esgoto e vias para a área. 

Após essa etapa, inicia-se o prazo de 180 dias para que o Município elabore estudos sinergéticos e cumulativos sobre os impactos de empreendimentos e atividades previstos para a região.

Parque Estadual do Prosa, dos Poderes e das Nações Indígenas estão novamente em foco para a preservação das áreas ambientais

VISTORIA

Em vistoria realizada pelo MPMS no início deste mês, para apurar o estágio das obras de empreendimentos dentro da zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa, foram encontrados 15 construções.

“Dos 15 empreendimentos contidos na lista da Semades ajustada pelo Cortec EA, apenas 4 possuem obras iniciadas e em plena fase de execução; por sua vez, os outros 11 empreendimentos não possuem nenhum sinal indicativo de realização de obras de construção, conforme demonstrado fotograficamente neste relatório de vistoria”, trouxe trecho do relatório.

A atual manifestação do MPMS na ação civil pública, portanto, refere-se diretamente a esses 11 projetos que ainda não tiveram início efetivo, na visão do órgão.

PREOCUPAÇÃO

O presidente do Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul (Secovi-MS), Geraldo Paiva, mostrou-se preocupado quanto a essa nova ofensiva do MPMS, em que não apenas os empreendimentos, mas também as famílias que sonham com uma casa própria e que trabalham nas construções serão afetadas.

“A legislação vigente foi discutida no Conselho da Cidade por três anos, com a participação de consultorias técnicas, representantes de bairros, universidades, conselho de arquitetura, urbanismo e engenharia. O relatório final contemplou sugestões inclusive do MPMS. Nossa preocupação é com a insegurança jurídica no mercado imobiliário, em que empresas e cidadãos fizeram investimentos em cima de uma legislação que está em vigor há sete anos”, explicou.

De acordo com dados apresentados por Paiva, cerca de 12 mil empregos diretos e 40 mil indiretos seriam gerados pelos empreendimentos, além de R$ 15 milhões de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) gerados após a conclusão das obras, o que ele classifica ser um “prejuízo ao Município” com a nova ação do MPMS.

A reportagem entrou em contato com o Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato Grosso do Sul (Sinduscon-MS), com a Prefeitura de Campo Grande e com o governo do Estado para saber a opinião das partes sobre a ofensiva do órgão estadual, mas até o fechamento desta edição houve retorno.

*SAIBA

Apesar de a Prefeitura de Campo Grande ter encontrado 10 obras que pode ser impactadas, segundo Geraldo Paiva, esse número pode chegar a 27 empreendimentos, que tiveram suas análises de Guia de Diretrizes Urbanísticas (GDU) e alvarás embargados pelo acordo.

