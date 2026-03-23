Casa do Homem Pantaneiro pode virar 'escola ambiental' permanente após a COP15

A Casa do Homem Pantaneiro, localizada dentro do Parque das Nações Indígenas, pode se tornar um Centro de Educação Ambiental após as atividades da COP15.
O espaço ficou fechado por 15 anos e reabre suas portas ao público a partir desta terça-feira (24), com uma programação voltada a debates globais e acesso à cultura, em um programação especial entre os dias 24 e 29 de março, promovida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).
Chamado de Espaço Conexão Sem Fronteiras, a programação irá englobar debates, exposição fotográfica, sessões de cinema e atividades culturais, com o objetivo de deixar o público imerso em temas centrais da COP15, como conservação das espécies migratórias, mudanças climáticas, biomes e proteção de habitats.
A princípio, as atividades deveriam ocorrer apenas durante a COP15. No entanto, após investimento pesado na estrutura, o governador Eduardo Riedel afirmou que a ideia é que o espaço se torne um centro de aprendizado permanente na cidade.
“Foram investidos R$ 400 mil aqui e nós adoraríamos que a exposição como um todo, o espaço, ficasse. Esse espaço vai ser um espaço permanente de educação ambiental. O Parque das Nações Indígenas vai passar por uma mudança muito grande de elétrica, de revitalização, de espaço esportivo. Já é o grande parque de Campo Grande, a população vem aqui e nós vamos ter como legado esse espaço para a educação ambiental ao lado do Bioparque, que é um equipamento belíssimo e que cumpre esse papel com todos os alunos da rede estadual, das redes municipais de ensino, pesquisa, ciência e tecnologia ali dentro, além do turismo”, assegurou Riedel em primeira mão.
Ele ressaltou que a casa é um espaço disputado há tempos por vários setores de Campo Grande e até do Estado, e que será voltado à educação ambiental.
“Aqui é requisitado pelo Centro de Artesanato, pela Polícia Militar Ambiental, pelo meio ambiente, a gente reformou esse espaço, que é a Casa do Homem e da Mulher Brasileira. Mas ficou decidido e acho que a COP deu um empurrão nesse sentido. Aqui vai funcionar como legado no Centro de Educação Ambiental”, ressaltou.
A inauguração do Espaço Conexão Sem Fronteiras aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (23) e contou com a presença do governador do Estado, Eduardo Riedel, da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho.
“Eu já entrei, senti a energia da casa, da mulher e do homem pantaneiro, porque aqui tem cultura. Tem como a gente poder usar tudo isso aqui sem destruir, e ao mesmo tempo um trabalho colaborativo entre o Governo Federal, o Governo Estadual, a Prefeitura, a Academia, as organizações da sociedade civil. Nesta casa nós não vamos ter fronteira, cabe o pantaneiro, cabe o trabalhador, cabe o empresário, todos nós por um mundo e um Brasil sustentável, onde as espécies migratórias possam dar continuidade aos fluxos da vida”, afirmou a ministra Marina Silva.
Programação
Ao longo da semana, cada dia será voltado a uma dimensão da conservação. Na abertura, os debates irão abordar o papel das aves migratórias, o turismo de observação como uma ferramenta de conservação e conhecimentos da Amazônia.
No segundo dia, a programação é voltada para os ecossistemas marinhos, com discussões sobre tubarões, baleias e a grande biodiversidade do Atlântico Sul.
Na sequência, as atividades se voltam para o Pantanal e as estratégias de proteção dos habitats como a prevenção de incêndios, conservação de grandes mamíferos e possíveis soluções urbanas para a biodiversidade.
No último dia de programação, assumem o foco as paisagens aquáticas, áreas úmidas e rotas migratórias que unem biomas.
No espaço também haverá o Cine Pantanal, com exibição de filmes socioambientais e exposição fotográfica sobre os biomas brasileiros. Durante o final de semana, a programação inclui atividades voltadas para crianças e famílias, com cinema, roda de conversa e ações educativas.
O horário de funcionamento da Casa será das 9h às 21h até o domingo (29). O espaço conta com dois auditórios para receber os eventos e espaço para reuniões e conversas paralelas.
Os fotógrafos responsáveis pela exposição de fotos que está sendo montada disponibilizaram as fotos sem custo para o projeto.
Veja a programação completa aqui.
Além da Casa do Homem Pantaneiro, outros atrativos da cidade estarão voltados aos turistas, como o Bioparque Pantanal, Museu Dom Bosco, Parque Estadual do Prosa e o Parque Estadual Matas do Segredo.