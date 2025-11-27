Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

8 de janeiro

Casal condenado por quebra-quebra pagou R$ 640 em passagens até Brasília

Em depoimento à polícia, Cláudio Jacomeli confessou que viagem fretada em caravana foi articulada em poucos dias

Alison Silva

Alison Silva

27/11/2025 - 17h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Condenados por por participação nos atos golpistas no Palácio dos Poderes, o casal de servidores públicos Cláudio José Jacomeli e Clarice Custódio Jacomeli gastou cerca de R$ 640 em passagens para participar da depredação generalizada do dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

De acordo com o relatório proferido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes - que condenou ambos a pena de 14 anos, além de multa de R$ 30 milhões - Cláudio, que disse ter gastado “(...) com recursos próprios, passagens para si e sua esposa, no valor aproximado de trezentos e vinte reais cada, que foi repassado a terceiro, cujo nome não se recordava”.

Conforme o parecer do magistrado, a presença dos acusados Clarice Custódio Jacomeli e Cláudio José Jacomeli no veículo foi atestada por registro de abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 130 da rodovia BR-060 dia 9 de janeiro de 2023, durante o trajeto de retorno a Naviraí, cidade de origem do analista judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), e da professora da rede municipal naviraiense.

Na ocasião, ambos foram conduzidos, junto dos demais passageiros, à 18ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia, onde tiveram os celulares vistoriados e foram liberados. 

De acordo com o parecer, “os acusados registraram imagens de si mesmos em meio aos atos de invasão do Congresso Nacional, ocorridos no dia 8.1.2023. em ambos os autorretratos, sorri e aparenta estar com a bandeira do Brasil amarrada ao corpo."

Cláudio José Jacomeli, segundo o relatório "igualmente esboça expressão de contentamento em uma das fotos”, fatos noticiados pelo Correio do Estado, após viagem realizada em ônibus da Viação Netto, locomoção com custo estimado em R$ 27 mil.

Do mesmo modo, Moraes destacou que fotos de ambos também foram divulgadas na conta “@contragolpebrasil”, criada justamente para expor os indivíduos que participaram dos atos golpistas no Instagram.

Na ocasião, Clarice afirma: “Estamos fazendo inveja pra esse pessoal que não tem coragem”. Ao lado dela, Cláudio diz “temos que buscar o que é nosso, a liberdade”.

Segundo a sustentação, o ministro destaca frases que teriam sido ditas por demais passageiros do veículo, com conteúdo como:

“Vamos derrubar os bandidos!”; “Vamo lá arrancar o nove dedo e vamo ficar de boa”; “Vamo ajudar a tirar o ladrão”; “Salvar a nossa pátria dos comunistas”; “Nós vamos tirar o nine, vamos tirar o nine, libertar o Brasil para nós ter mais liberdade”; “E o cabeça de ovo”; “Tamo junto! Vamo lá arrebentar com a vida do cabeça de chibata lá. Vamo desgraçar com a vida dele”; “Ó, vou falar uma coisa pra você: você vai escapar de um raio, mas não escapa de mim hoje”; “Isso é pro Lula”; “Vamo lá pra bater!”; e “Bora 'rancar' o nine da cadeira, rumo à liberdade!”.


Em sua defesa, Clarice Custódio Jacomeli assumiu à Polícia Federal que, no dia 8 de janeiro de 2023, esteve em Brasília e  adentrou o Congresso Nacional, na companhia de Cláudio José Jacomeli, ressalvando que “não vandalizou patrimônio público”. 

Do mesmo modo, Cláudio admitiu, segundo o relatório, ter frequentado acampamento em Naviraí após as eleições presidenciais de 2022, no qual pessoas se reuniam “para conversar sobre o pleito eleitoral e assuntos pessoais.”, disse em juízo.

Destacou que foi no acampamento que, junto da esposa e outras pessoas, decidiu formar grupo para ir até Brasília no final de semana do quebra-quebra. 

Segundo Jacomeli, ao chegar na capital federal, o grupo se hospedou em um hotel. Negou ter comparecido ao acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, revelando que esteve presente no local em momento anterior, por três dias.

Frisou que  dia 8 de janeiro de 2023, seu grupo caminhava pelo lado direito da Esplanada dos Ministérios e outro, maior, pelo lado esquerdo, em direção à Praça dos Três Poderes, ocasião em que, segundo ele, os manifestantes que compunham a linha de frente - o que não era o seu caso - estavam bem preparados, com camisetas nos olhos e máscaras. 

Pontuou que poucos policiais tentaram conter, sem sucesso, os manifestantes. Assumiu ter entrado no Congresso Nacional, após a invasão do edifício-sede, quando “já não tinha nada mais inteiro”, negando a prática de ato de vandalismo ou depredação.

Alegou ter permanecido no interior do prédio público por cerca de trinta minutos, onde tirou a foto em que
aparece com sua esposa, de lá se afastando após a chegada de reforço policial, com bombas de gás.

Sustentou que a sua intenção era "fazer volume" para expor indignação com o resultado da eleição presidencial, uma vez que, em seu entendimento, o pleito e o resultado não foram corretos.

“As provas produzidas comprovaram, assim, a ativa contribuição de Clarice Custódio Jacomeli e Cláudio José Jacomeli para os atos antidemocráticos que eclodiram no dia 8 de janeiro, sendo suficientes para que sejam condenados como incursos nas figuras indicadas”, falou o ministro em decisão.  

Por sua vez, a defesa do casal afirmou que os réus, “pessoas humildes e idosas, foram vítimas de manipulação ideológica, conduzidas a Brasília sob a falsa crença de estarem participando de manifestações legítimas, influenciados por discursos públicos que evocavam a legalidade das ações ‘dentro das quatro linhas da Constituição’”. 

Ida a Brasília

Conforme apurou o Correio do Estado há época dos fatos, ambos viajaram em um veículo da Viação Netto, empresa responsável por alugar um ônibus que levou 20 sul-mato-grossenses até Brasília para as manifestações que culminaram com a invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

Na ocasião, Valdemar Benedetti Hermenegildo, sócio majoritário da empresa, destacou que 19 pessoas participaram e vivenciaram o quebra-quebra.

Sem fornecer o nome do locatário, o dono da empresa com documentação registrada em Vicentina, interior de Mato Grosso do Sul, disse que o custo da locação do ônibus custou cerca de R$ 27 mil.

“É complicado dizer o que se passou, enquanto locatário eu imaginava que o pessoal fosse somente até o QG de Brasília, não pensei que a coisa fosse se desdobrar desta forma”, disse.

Questionado sobre possíveis desdobramentos e investigações posteriores, Valdemar Benedetti alegou que, caso solicitado pela Polícia Federal (PF) não teria qualquer resistência em divulgar o contratante do veículo, assim como o nome de todos os passageiros do ônibus. 

“Se a Polícia Federal (PF) pedir, eu dou o nome do contratante e de todos os passageiros do ônibus”, destacou.  A reportagem entrou em contato com Valdemar Hermenegildo novamente, contudo não obteve retorno. O espaço segue aberto. 

*Saiba

A condenação inclui crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. Na decisão, o ministro Cristiano Zanin acompanhou o relator, Alexandre de Moraes, com ressalvas. Confira a íntegra da decisão

Assine o Correio do Estado
 

"GATILHO"

Delegacia da Mulher "contrata" gato para dar suporte emocional a vítimas de violência doméstica

"Gatilho" foi apresentado como novo integrante da equipe da DAM de Paranaíba e irá dar assistência para vítimas e testemunhas

27/11/2025 16h15

Compartilhar
Gatilho irá prestar apoio a vítimas que procurarem a Delegacia da Mulher

Gatilho irá prestar apoio a vítimas que procurarem a Delegacia da Mulher Foto: Reprodução / Instagram

Continue Lendo...

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba tem um novo integrante, um gato, que foi "contratado" para ser apoio emocional a testemunhas e vítimas de violência doméstica.

O gato foi apresentado nesta quinta-feira (27), nas redes sociais da delegacia. Ele recebeu o nome de Gatilho.

"Resgatado e acolhido com carinho, Gatilho agora tem um novo lar e uma nova missão: acolher, confortar e oferecer um pouco de leveza aos momentos difíceis vivenciados por quem nos procura, especialmente as crianças vítimas ou testemunhas de violência", diz a postagem da Polícia Civil.

De acordo com a DAM, a presença de Gatilho na delegacia tem um efeito transformador no ambiente, pois ajuda a aliviar o medo, reduzir a tensão emocional e facilitar o diálogo, sobretudo quando se tratam de vítimas ou testemunhas crianças.

"Muitas vezes, o primeiro sorriso de uma criança dentro da delegacia vem justamente após um carinho ou brincadeira com ele", afirma a postagem.

O nome, Gatilho, foi escolhido com propósito de ressignificar o tema, segundo a Polícia Civil.

"Aqui, o Gatilho não remete à dor, mas sim ao afeto, à escuta e ao acolhimento. Ele é um lembrete de que, mesmo em espaços marcados por histórias difíceis, é possível semear empatia, cuidado e esperança", explica.

Gatilho irá prestar apoio a vítimas que procurarem a Delegacia da MulherGato foi apresentado como novo integrante da DAM de Paranaíba (Foto: Reprodução / Instagram)

Benefícios de um animal para assistência emocional

Animais de assistência emocional, também conhecidos como animais de apoio emocional são animais de que desempenham um importante papel no tratamento e suporte de pessoas que enfrentam desafios emocionais e psicológicos.

Diferente dos animais de serviço, que são treinados para realizar tarefas específicas, os animais de assistência emocional também são considerados pets terapeutas, sendo seu principal papel oferecer presença, companhia e afeto, ajudando a tranquilizar o humano em diferentes momentos e ajudar a melhorar o bem-estar emocional.

Embora cães e gatos sejam os animais de assistência emocional mais comuns, qualquer animal de estimação pode desempenhar esse papel, desde que seja capaz de proporcionar conforto e apoio emocional. 

A presença de um animal de assistência emocional pode trazer uma série de benefícios para a saúde mental e emocional, como:

  • Redução do estresse e da ansiedade: o ato de acariciar um animal de estimação libera ocitocina, o “hormônio do amor”, que reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse.
  • Alívio da depressão: A companhia de um animal de estimação podem ajudar a combater sentimentos de solidão e tristeza, comuns em quadros depressivos.
  • Aumento da autoestima e da confiança: cuidar de um animal e receber seu carinho pode fortalecer o senso de responsabilidade e autoestima, além de promover a interação social.
  • Melhora da saúde física: estudos mostram que a interação com animais de estimação pode reduzir a pressão arterial, diminuir o risco de doenças cardíacas e até mesmo fortalecer o sistema imunológico.
  • Estímulo à atividade física: cães, em particular, incentivam seus tutores a se movimentarem, seja através de caminhadas, corridas ou brincadeiras no parque.

Cidades

Operação 'limpa' mais de 15 mil metros de fiação irregular no Centro

Plano da Prefeitura é expandir o projeto para outros bairros da Capital

27/11/2025 16h00

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

A Prefeitura de Campo Grande realizou, em parceria com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems) e a concessionária Energisa, a retirada de 15 mil metros de cabos irregulares e abandonados em 43 postes do Centro de Campo Grande na última noite.

Foram atendidos 21 postes na Rua 13 de Maio e 22 na Avenida Calógeras. Em média, foram removidos cabos de 12 pontos por poste. As equipes iniciaram os trabalhos às 22h, horário escolhido para minimizar impactos no trânsito e na circulação de pedestres.

“A gente preza pela segurança, e o período foi escolhido estrategicamente para evitar interferências no trânsito e garantir que a mobilidade urbana não seja afetada durante o horário de maior fluxo”, explicou a Adriana de Vito Ros Ortiz, representante da Agems.

A operação teve início no quadrilátero formado pelas avenidas Mato Grosso, 13 de Maio, Afonso Pena e Calógeras. Também foram incluídas ruas internas como 14 de Julho, Antônio Maria Coelho, Maracaju, Marechal Rondon, Dom Aquino e Barão do Rio Branco.

De acordo com a Energisa, as 144 empresas cadastradas na região foram previamente notificadas.

O projeto piloto Rede Limpa tem como objetivo garantir mais segurança, mobilidade e organização visual na região, já que anos de instalações clandestinas causaram acúmulo de cabos, sobrecarga nos postes e riscos à população.

“O acúmulo de cabos instalados de forma irregular ao longo dos anos tem causado riscos elétricos, acidentes, prejuízos à mobilidade e comprometimento da estética do Centro. Na ação desta noite, foram removidos fios clandestinos, partidos, abandonados ou sem identificação, preservando-se apenas as fibras ópticas devidamente regularizadas”, destacou o secretário especial de Articulação Regional, Darci Caldo.

Após a limpeza dos postes, haverá rondas preventivas pelas forças de segurança para evitar novas ligações clandestinas. O projeto prevê ainda monitoramento contínuo da rede e a possibilidade de ampliação para outros bairros da capital, consolidando o Rede Limpa como um modelo permanente de gestão e organização da fiação aérea em Campo Grande.

A operação foi coordenada por um Grupo de Trabalho formado por vários órgãos públicos e técnicos. Participam a Agems, a Secretaria Especial de Articulação Regional (Sear), a Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), além da Energisa. As equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) também estiveram no local. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) forneceu caminhões para retirada dos descartes.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília
8 de janeiro

/ 1 dia

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília

2

Advogada que fingiu perder processo para ficar com dinheiro de clientes é presa
OAB suspensa

/ 1 dia

Advogada que fingiu perder processo para ficar com dinheiro de clientes é presa

3

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco
OPERAÇÃO SUCCESSIONE

/ 2 dias

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6886, terça-feira (25/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6886, terça-feira (25/11): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3547 quarta-feira (26/11)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3547 quarta-feira (26/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais