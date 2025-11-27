Casal é condenado por homicídio e tortura de morador de rua em MS

O Tribunal do Júri de Mundo Novo condenou, nesta quarta-feira (26), o casal acusado de matar de forma brutal Leandro Luciano Antunes de Lima (27), conhecido como “Milão”, morador de rua bastante conhecido na cidade. O crime, ocorrido em março de 2024, gerou forte repercussão e mobilizou a comunidade local.
Após um dia inteiro de julgamento, os réus Daiane Augusto de Oliveira Spanserski e José Carlos Liandro receberam penas de 26 anos e 7 meses, e 18 anos de prisão, respectivamente. Eles foram denunciados pelo Ministério Público pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, por meio cruel e mediante dissimulação, além de tortura.
A sessão foi conduzida pelo promotor de Justiça Paulo da Graça Riquelme de Macedo Júnior, da 2ª Promotoria de Mundo Novo, e presidida pela juíza Mayara Luiza Shaefer Lermen, da 1ª Vara da Comarca. Daiane foi defendida pela Defensoria Pública, enquanto José Carlos foi representado por três advogados particulares.
O plenário esteve completamente cheio ao longo de toda a sessão. Moradores acompanharam os debates, reflexo da forte ligação da comunidade com a vítima e da repercussão que o caso teve no município.
Um dos momentos mais aguardados do júri foi o depoimento do delegado Alex Júnior da Silva, responsável pela investigação. Ele falou por cerca de uma hora e vinte minutos, explicando passo a passo como a Polícia Civil chegou aos acusados. O trabalho envolveu análise de câmeras de segurança, laudos periciais, coleta de provas e oitivas de testemunhas.
O investigador Fernando Maikon Soares, que atuou diretamente no caso, também prestou depoimento e confirmou as evidências reunidas durante a apuração.
Durante o julgamento, foram exibidas imagens da execução, o que causou forte impacto no público presente pela violência e pela crueldade dos golpes desferidos contra Leandro.
Relembre
Na madrugada de 17 de março de 2024, o casal ofereceu carona a Leandro e o levou até uma estrada vicinal próxima à fronteira com o Paraguai. No local, a vítima foi espancada com socos e chutes e recebeu cerca de 14 golpes de faca, que atingiram principalmente o tórax e o pescoço. O ataque provocou o esgorjamento e a morte de Milão.
Antes de ser morto, Leandro foi submetido a tortura física e psicológica. Segundo a investigação, o casal o obrigou a confessar um suposto abuso ocorrido quando ele tinha 12 anos, relato que nunca foi confirmado.
A Polícia Civil iniciou as diligências ainda nas primeiras horas da manhã e, em menos de seis horas, conseguiu identificar e prender os acusados em flagrante.