Cidades

Cidades

Casal é preso por crime ambiental com caixas de amianto

Juntos, dupla foi condenada a pagar fiança de R$ 14,5 mil

Mariana Piell

Mariana Piell

21/01/2026 - 14h00
Um homem de 57 anos e uma mulher 60 anos foram presos em flagrante pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turismo (DECAT) ao descartarem irregularmente caixa d’ água antigas de amianto na Rua Lido, Bairro Vila Eliane, esquina com a Avenida Duque de Caxias.

Na sexta feira (16), a Guarda Municipal flagrou três homens efetuando descarte em um terreno público na Vila Eliane e os conduziu à DECAT onde foram autuados em flagrante.

Em depoimento, os homens afirmaram que só efetuaram o descarte porque um homem havia autorizado, se apresentando como proprietário do terreno e cobrando pelo serviço a quantia de R$ 150,00.

Os policiais da DECAT retornaram ao local para confirmar a denúncia de que o homem autorizava o descarte no local como se  fosse dono e, por volta das 15h40m surpreenderam um veículo Fiat Uno encostar e um casal descartar restos de caixas de água de amianto. A polícia prendeu a dulpa em flagrante, recolheu o amianto e o recolocou no veículo para o descarte correto.

Na DECAT a mulher pagou fiança de R$ 4.863,00 e foi solta. Por ser reincidente e por explorar o terreno, para o homem foi arbitrado fiança no valor de R$ 9.726,00, porém ele alegou falta de recursos e será apresentado ao Juiz de Custódia. Ele ainda está proibido de entrar ao terreno.

Eles responderão pelo crime de causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortalidade de animais ou a destruição significativa da flora. Art. 54, da Lei 9.605/98.

Cidades

Sucuri-verde invade casa e tenta pegar animais domésticos em MS

A Polícia Militar Ambiental conseguiu conter o animal silvestre que tentava entrar no local onde estavam os animais de estimação; veja o vídeo

21/01/2026 13h00

Divulgação PMA

A Polícia Militar Ambiental (PMA) atendeu a um chamado em que uma serpente da espécie sucuri-verde (Eunectes murinus) entrou em uma propriedade privada, em São Gabriel do Oeste.

Os policiais se deslocaram até o local e, segundo informado, a serpente tentou invadir o recinto onde estavam os animais, representando risco tanto para eles quanto para os moradores.

Com o uso de técnicas especializadas de manejo de fauna silvestre, a equipe realizou a contenção e a captura segura da sucuri, que passou por uma avaliação detalhada.

O animal não apresentava lesões e estava em boas condições de saúde. Os policiais seguiram o protocolo que prevê a reintrodução da sucuri na natureza.

A soltura ocorreu às margens do rio Coxim, em um local compatível com as necessidades da espécie, o que garante o bem-estar do animal silvestre, a tranquilidade dos moradores da região e a preservação da vida dos animais domésticos.

Orientações

A PMA ressalta que, diante da presença de animais silvestres, a população deve evitar a aproximação e o manejo por conta própria, especialmente em casos de répteis de grande porte.

Em situações de encontro com fauna silvestre em áreas urbanas ou residenciais, a recomendação é:

  • Manter distância e isolar a área;
  • Evitar movimentos bruscos que possam estressar o animal;
  • Acionar imediatamente as autoridades competentes.
     

 

 

 

CAMPO GRANDE

TJ dá um mês para Prefeitura mostrar plano de recuperação na Chácara dos Poderes

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, através da decisão, estabelece uma pena de multa diária de mil reais por dia de descumprimento

21/01/2026 12h59

Região sofre com crateras há tempos e Executivo deverá diagnosticar e executar obras para ações corretivas

Região sofre com crateras há tempos e Executivo deverá diagnosticar e executar obras para ações corretivas Arquivo/Marcelo Victor/ Correio do Estado

No Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), a Prefeitura Municipal de Campo Grande aparece como alvo de decisão que determina agora o prazo de um mês para que o Executivo apresente plano técnico emergencial com intuito de resolver as crateras que afetam a Chácara dos Poderes, em especial a Estrada NS-08. 

Conforme decisão da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, através da qual o juiz Eduardo Lacerda Trevisan deferiu em favor da liminar, o pedido de tutela de urgência estabelece que o plano em questão deve conter: 

  1. Diagnóstico preliminar;
  2. Medidas de contenção;
  3. Cronograma detalhado de execução;
  4. Etapas da obra, responsáveis técnicos, prazos estimados e previsão de ações corretivas provisórias

Tudo isso, conforme exposto no Diário da Justiça de ontem (20), tem o objetivo de "conter o avanço da degradação da Estrada NS-08, mitigar riscos à segurança dos usuários, e preservar a trafegabilidade mínima da via durante a tramitação do processo". 

Ainda, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, através da decisão, estabelece uma pena de multa diária de mil reais por dia de descumprimento.  

"Consigno que a apresentação do plano não implica reconhecimento de omissão estrutural definitiva,
tratando-se de medida que possui natureza meramente conservatória e temporária, e que a definição de eventual solução estrutural permanente ficará condicionada ao regular desenvolvimento da instrução probatória e ao julgamento de mérito", cita. 

Próximos passos

Apresentado plano, as partes (autora e também Ministério Público) serão avisadas e devem acompanhar o processo já que, diante da chamada improbabilidade de composição consensual verificada pelo juiz, não haverá a chamada audiência de conciliação/mediação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil (CPC). 

"Salientando que a não realização de audiência, neste primeiro momento, não trará qualquer prejuízo às partes, primeiro porque há possibilidade de composição na via administrativa, conforme dispositivos citados acima, segundo, porque as partes podem a qualquer tempo conciliar-se (art. 139, V, do NCPC) e uma vez manifestado por ambas as partes o desejo na realização de audiência de conciliação/mediação, esta será prontamente designada", afirma a decisão. 

Até mesmo a C.G. Solurb Soluções Ambientais Spe Ltda. aparece como ré na ação popular, motivo pelo qual deverá apresentar contestação em até 20 dias, uma vez que é apontada inclusive a falta de coleta de resíduos na região. 

Região em risco

Localidade em Campo Grande conhecida como Chácara dos Poderes, há tempos essa trata-se de uma região que sofre a cada nova intempérie climática, e - como bem abordado pelo Correio do Estado - uma obra que não saiu do papel poderia ser a solução que não veio para amenizar o impacto da chuva.

Além da citada NS-08, já sofreram com crateras e precisaram ser interditadas ao longo dos anos as estradas: 

  • SE-1
  • NE-01
  • NE-02 
  • NE-03
  • EW-3
  • EW-2

Após a empresa Relevo Engenharia vencer licitação, com intervenções avaliadas em R$ 9.406.691,60, o projeto previa implantação de: 

  • 4 km de drenagem
  • Dois piscinões (com capacidade de reter 10 milhões de litros de água), e 
  • 1,4 km de asfalto (da Rua Urupês, no Jardim Noroeste, até a Estrada EW-1, um dos acessos à Chácara dos Poderes, que também teria um trecho asfaltado). 

Ainda, o pacote deveria servir para recuperar o Córrego Pedregulho. Uma "solução paliativa" chegou a ser implementada em 2023 e resistiu às primeiras chuvas, até colapsar novamente diante do mês mais chuvoso da história, presenciado em abril do ano passado. 

 

