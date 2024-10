Casal é preso por furto, extorsão e ameaça em Campo Grande

Cidades

Falso

Não é verdade que o Aedes aegypt tenha sido geneticamente modificado para não conseguir perfurar a pele de humanos e, assim, transmitir dengue, diferentemente do que afirma publicação. Especialistas ouvidos pelo Comprova afirmam que desconhecem a existência de estudos para amolecer a estrutura da probóscide, o aparelho perfurante do mosquito usado para sugar sangue de suas presas.

Conteúdo investigado: Vídeo mostra um mosquito tentando, sem sucesso, picar a mão de uma pessoa. A legenda afirma que “mosquita da dengue geneticamente modificada para que sua ‘agulha’ não consiga perfurar a pele” e que “é massa demais viver no futuro”.

Onde foi publicado: X.

Conclusão do Comprova: Não há notícia ou evidência de modificação genética ou de experimentos para enfraquecer a probóscide, aparelho usado pelo mosquito Aedes aegypt para perfurar a pele e sugar o sangue. Dois professores universitários consultados pelo Comprova afirmaram que a postagem analisada é falsa.

O professor do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Marcelo Teixeira Tavares analisou o vídeo compartilhado a pedido do Comprova e concluiu que o conteúdo é falso.

Marcelo, que leciona disciplinas de zoologia e entomologia e é o curador da Coleção Entomológica da Ufes, afirmou que o que acontece com o mosquito mostrado no vídeo pode ser motivado por outros fatores.

“Não tem esse tipo de trabalho sendo realizado para amolecer a probóscide, que é essa estrutura que a fêmea do pernilongo pica a gente. Isso [o mosquito que não consegue picar] é outro evento. Às vezes, a pele da pessoa está muito grossa ou o mosquito não está com o exoesqueleto todo muito bem formado e não está conseguindo ainda picar. Podem acontecer coisas desse tipo, mas não é o caso de modificação genética”, explicou, descartando a ideia do autor da postagem.

O professor destacou também que existem pesquisas e experiências que utilizam o termo modificação genética para outros fins, mas não para interferir na probóscide.

“Existem trabalhos que são entendidos como modificação genética. Neste caso, são criados machos que já têm inoculado neles uma bactéria e quando são liberados na natureza copulam com as fêmeas, passando a bactéria. A partir disso, a fêmea passa para a cria. De tal maneira que isso ajuda a reduzir a população de mosquitos. Têm sido feitos testes para isso”, exemplificou.

“Outra maneira de modificar também é tornar os machos meio estéreis, numa condição que a prole também não vai para frente. Nesse caso existe sim uma condição de uma modificação genética, mas não há nada com relação ao aparelho picador”, acrescentou.

Uma iniciativa que utilizou um método semelhante citado pelo professor foi testada em 2010 no Caribe. No Brasil, também há projetos que utilizaram a modificação genética, a exemplo da Santa Casa de Porto Alegre (RS) e do “Aedes do Bem”, em Campinas (SP). Nessas iniciativas, a modificação é feita para que as fêmeas não sobrevivam e apenas os descendentes machos, que não picam e não transmitem dengue, cheguem à fase adulta. O resultado observado pelas iniciativas é a queda do número de fêmeas e, consequentemente, o controle populacional do Aedes.

Consultado pelo Comprova, o professor do departamento de Biologia Geral da Universidade Federal de Viçosa (UFV) Gustavo Martins apontou que o mosquito mostrado no vídeo é um Aedes albopictus e não o Aedes aegypti. A diferença entre os tipos é possível ser identificada devido à linha branco-prateada visível na cabeça do mosquito e que continua na dorsal do tórax do inseto.

“O mosquito mostrado na imagem parece estar fraco ou machucado, por isso não consegue perfurar a pele. Por isso, a afirmação de que se trata de uma linhagem modificada do Aedes aegypti não procede”, informou.

De acordo com o Instituto Butantan, o Aedes albopictus também carrega a característica de pernas listradas, mas não é considerado um vetor da dengue no Brasil, sendo comum no Sudeste Asiático, onde é o principal transmissor da doença.

A reportagem tentou contato com o responsável pela publicação, mas o perfil está configurado para não receber mensagens. A página posta assuntos variados e, no caso do vídeo do mosquito, a publicação não menciona fonte e nem é possível identificar onde foi gravado o vídeo.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 16 de outubro, a publicação teve 3,5 milhões de visualizações.

Fontes que consultamos: Professor Marcelo Teixeira Tavares, do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), professor Gustavo Martins, do departamento de Biologia Geral da Universidade Federal de Viçosa (UFV), site do Instituto Butantan e matéria do g1 sobre iniciativas de modificação genética de mosquitos vetores da dengue.

