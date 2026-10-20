Casal é preso suspeito de usar dados de indígenas e idosos para aplicar golpes em MS

Operação "Máscara de Crédito" resultou na prisão preventiva de casal investigado por fraudes bancárias contra indígenas, idosos e pessoas vulneráveis em Caarapó - Divulgação/Polícia Civil

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Um casal suspeito de utilizar dados pessoais de indígenas, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social para aplicar golpes bancários foi preso preventivamente durante uma operação da Polícia Civil, realizada nesta segunda-feira (19), em Caarapó, município localizado a cerca de 280 quilômetros de Campo Grande.

Batizada de "Máscara de Crédito", a operação foi desencadeada após investigações apontarem que os suspeitos utilizavam um estabelecimento comercial para oferecer serviços financeiros e intermediar empréstimos. No entanto, segundo a polícia, o atendimento aos clientes também serviria para a obtenção de informações utilizadas em contratações fraudulentas.

As vítimas procuravam o local, geralmente interessadas em empréstimo de valores baixos, e entregavam documentos pessoais, dados bancários e até imagens para reconhecimento facial. Essas informações, conforme a investigação eram posteriormente utilizadas para contratar novos empréstimos, abrir contas digitais e movimentar dinheiro sem o conhecimento ou a autorização dos titulares.

Em alguns casos, os clientes só descobriam a frauda quando identificavam dívidas que não haviam contratado, inclusive em instituições financeiras diferentes daquelas procuradas inicialmente.

Parte do dinheiro obtido por meio das operações era direcionada para contas ligadas aos investigados ou a terceiros. Enquanto isso, as parcelas e demais obrigações financeiras permaneciam vinculadas aos nomes das vítimas.

Até o momento, quatro pessoas foram identificadas como vítimas mas não tiveram os nomes revelados, a Polícia Civil trabalha com a possibilidade de que o número seja significativamente maior, considerando a quantidade de movimentações financeiras suspeitas e o período em que o esquema teria funcionado.

O prejuízo ainda não foi calculado integralmente, mas já envolve dezenas de milhares de reais. A expectativa dos investigadores é de que o valor aumente conforme novos documentos sejam analisados e outras possíveis vítimas sejam localizadas.

Além das dívidas contraídas sem autorização, os golpes podem ter comprometido benefícios previdenciários e recursos utilizados para despesas básicas das famílias. Algumas das vítimas, segundo a polícia, não tinham conhecimento suficiente sobre operações bancárias para identificar ou acompanhar as contratações realizadas em seus nomes.

Prisões e apreensões

Durante a operação, policiais civis cumpriram dois mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão, autorizados pela Justiça.

Durante as diligências, foram recolhidos computadores, contratos bancários, documentos e outros materiais que podem ajudar a esclarecer o funcionamento do esquema.

Os investigadores pretendem utilizar os itens apreendidos para identificar novas operações suspeitas, descobrir o destino dos valores movimentados e verificar se outras pessoas participaram das fraudes.

A Polícia Civil também busca dimensionar o prejuízo causado às vítimas e esclarecer por quanto tempo as irregularidades teriam ocorrido.

As investigações continuam sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Caarapó.