Casal morre após colisão entre Kombi e carreta na BR-163

ALEMS

Processo que tinha quase 268 candidatos por cada uma das 80 vagas disponíveis, conta agora com 195 concorrentes em busca de um dos cargos divididos entre analista e técnico legislativo

Realizadas no último domingo (29), as provas do 2° Concurso público da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (Alems) registraram um nível de abstenção equivalente a quase 27% dos inscritos totais.

Conforme o balanço repassado pela Agência Alems de notícias, o processo contou com um total de 21.439, o total de abstenção atingiu a casa de 26,86%, o que representa um total de 5.764 faltosos, o que conforme a própria Casa de Leis é considerado "dentro da média dos concursos desse porte".

Ou seja, essa segunda edição do concurso, que até então vinha com uma concorrência de quase 268 candidatos por cada uma das 80 vagas disponíveis, conta agora, em média, com 195 concorrentes em busca de um dos cargos divididos entre analista e técnico legislativo.

Na ponta do lápis, a procura por essa edição foi maior (18,8% a mais do total de inscritos) do que a do concurso realizado pela Assembleia Legislativa em 2016.

Neste ano, além disso, entre as chamadas ações afirmativas há um total de 197 inscritos para as vagas voltadas para indígenas e outros 4.632 em busca de uma das cotas para pessoas negras (pretos e pardos).

Somente o período da manhã, como bem acompanha o Correio do Estado, somou mais de 2,6 mil candidatos ausentes no turno destinado para a aplicação das provas para candidatos em busca de cargos como técnico legislativo, de nível médio, uma média de 24% de faltosos entre os inscritos totais.

Fique atento

Agora, os candidatos que realizaram as provas ontem (29) precisam estar atentos aos novos prazos das próximas etapas, com o resultado dessa avaliação objetiva previsto para ser divulgado em 08 de junho.

Cerca de uma semana depois, em 15 de junho, devem ser divulgados os resultados preliminares das provas práticas de Teste de Aptidão Física (TAF) e Libras. Aqui é importante destacar que os dias 16 e 17 que vêm na sequência serão reservados para interposição de recursos.

Nesses mesmos dias acontece a chamada "etapa de heteroidentificação", voltada para aqueles cargos que não requerem provas práticas, com resultado preliminar previsto para ser divulgado em 25 de junho, com o prazo entre 26 e 29 do mês em questão para o período de recursos.

Por fim, o resultado preliminar das provas práticas após análise dos recursos deve sair em 07 de julho, o que antecede a heteroidentificação dos cargos que necessitam de prova prática, marcada para acontecer em até uma semana depois.

Dos resultados finais, para os cargos sem prova prática a resposta deve sair em 15 de julho, enquanto que os demais estão previstos para serem divulgados em 21 do mesmo mês em questão. Os dias 22 e 23 ficam reservados para recursos.

Já para os cargos que necessitam de prova prática, o tão esperado resultado final fica agendado para 05 de agosto.

Remuneração

Organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), esse certame, vale lembrar, contempla vagas de nível médio, para o quadro de Técnico Legislativo, que aparece com ganho inicial de quase cinco mil reais (R$4.912,20). Já para os candidatos de nível superior a remuneração inicial é de R$8.030,65.

Com jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os cargos, sob o regime estatutário, para os analistas há vagas, por exemplo, nas áreas de:

direito (jurídico); jornalismo; contabilidade; engenharia; saúde (enfermeiro, psicólogo, nutricionista)

Nesse nível superior, cabe explicar, a remuneração é composta por um salário base de R$3.212,26, mais R$4.818,39 pagos a título de encargos do cargo.

Enquanto isso, para os técnicos de nível médio, o salário base é de R$ 1.964,88, somados ao valor de R$ 2.947,32 pagos a título de encargos do cargo, em algumas áreas, como: informática; motorista; polícia legislativa; tradução de libras, entre outros.

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