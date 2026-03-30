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TRAGÉDIA

Casal morre após colisão entre Kombi e carreta na BR-163

Vítimas seguiam para o Paraná quando acidente ocorreu nas primeiras horas de domingo

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

30/03/2026 - 08h40
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Um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (29) terminou com a morte de um casal na BR-163, entre Dourados e Caarapó, na zona rural do município.

As vítimas foram identificadas como José Tavares Sobrinho, de 60 anos, que conduzia o veículo, e Zuleide Alves de Oliveira Tavares, de 54 anos, passageira. Eles viajavam para o Paraná, onde visitariam familiares, quando a Kombi em que estavam se envolveu em uma colisão com uma carreta.

De acordo com informações do Dourados Agora, o acidente aconteceu por volta das 5h. Equipes de resgate da concessionária responsável pelo trecho foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos ainda no local.

Zuleide morreu antes da chegada ao hospital, ainda na rodovia. José chegou a ser socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 6h40.

O motorista da carreta não ficou ferido.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil de Caarapó.

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ALEMS

Quase 27% dos inscritos faltam nas provas do concurso da Assembleia em MS

Processo que tinha quase 268 candidatos por cada uma das 80 vagas disponíveis, conta agora com 195 concorrentes em busca de um dos cargos divididos entre analista e técnico legislativo

30/03/2026 09h45

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Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Arquivo

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Realizadas no último domingo (29), as provas do 2° Concurso público da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (Alems) registraram um nível de abstenção equivalente a quase 27% dos inscritos totais. 

Conforme o balanço repassado pela Agência Alems de notícias, o processo contou com um total de 21.439, o total de abstenção atingiu a casa de 26,86%, o que representa um total de 5.764 faltosos, o que conforme a própria Casa de Leis é considerado "dentro da média dos concursos desse porte". 

Ou seja, essa segunda edição do concurso, que até então vinha com uma concorrência de quase 268 candidatos por cada uma das 80 vagas disponíveis, conta agora, em média, com 195 concorrentes em busca de um dos cargos divididos entre analista e técnico legislativo. 

Na ponta do lápis, a procura por essa edição foi maior (18,8% a mais do total de inscritos) do que a do concurso realizado pela Assembleia Legislativa em 2016. 

Neste ano, além disso, entre as chamadas ações afirmativas há um total de 197 inscritos para as vagas voltadas para indígenas e outros 4.632 em busca de uma das cotas para pessoas negras (pretos e pardos). 

Somente o período da manhã, como bem acompanha o Correio do Estado, somou mais de 2,6 mil candidatos ausentes no turno destinado para a aplicação das provas para candidatos em busca de cargos como técnico legislativo, de nível médio, uma média de 24% de faltosos entre os inscritos totais. 

Fique atento

Agora, os candidatos que realizaram as provas ontem (29) precisam estar atentos aos novos prazos das próximas etapas, com o resultado dessa avaliação objetiva previsto para ser divulgado em 08 de junho. 

Cerca de uma semana depois, em 15 de junho, devem ser divulgados os resultados preliminares das provas práticas de Teste de Aptidão Física (TAF) e Libras. Aqui é importante destacar que os dias 16 e 17 que vêm na sequência serão reservados para interposição de recursos. 

Nesses mesmos dias acontece a chamada "etapa de heteroidentificação", voltada para aqueles cargos que não requerem provas práticas, com resultado preliminar previsto para ser divulgado em 25 de junho, com o prazo entre 26 e 29 do mês em questão para o período de recursos. 

Por fim, o resultado preliminar das provas práticas após análise dos recursos deve sair em 07 de julho, o que antecede a heteroidentificação dos cargos que necessitam de prova prática, marcada para acontecer em até uma semana depois. 

Dos resultados finais, para os cargos sem prova prática a resposta deve sair em 15 de julho, enquanto que os demais estão previstos para serem divulgados em 21 do mesmo mês em questão. Os dias 22 e 23 ficam reservados para recursos. 

Já para os cargos que necessitam de prova prática, o tão esperado resultado final fica agendado para 05 de agosto. 

Remuneração

Organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), esse certame, vale lembrar, contempla vagas de nível médio, para o quadro de Técnico Legislativo, que aparece com ganho inicial de quase cinco mil reais (R$4.912,20). Já para os candidatos de nível superior a remuneração inicial é de R$8.030,65. 

Com jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os cargos, sob o regime estatutário, para os analistas há vagas, por exemplo, nas áreas de:

  1. direito (jurídico); 
  2. jornalismo; 
  3. contabilidade; 
  4. engenharia; 
  5. saúde (enfermeiro, psicólogo, nutricionista) 

Nesse nível superior, cabe explicar, a remuneração é composta por um salário base de R$3.212,26, mais R$4.818,39 pagos a título de encargos do cargo. 

Enquanto isso, para os técnicos de nível médio, o salário base é de R$ 1.964,88, somados ao valor de R$ 2.947,32 pagos a título de encargos do cargo, em algumas áreas, como: informática; motorista; polícia legislativa; tradução de libras, entre outros. 

 

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CALENDÁRIO UFMS

UFMS divulga datas de Vestibular e Passe de 2027

Enquanto adianta as datas que irão acontecer os processos seletivos, a Universidade ainda está convocando alunos que prestaram os exames neste ano

30/03/2026 09h30

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Marcelo Victor / Correio do Estado

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A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou durante a última semana, por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) as datas previstas para os dois exames que dão aos estudantes o ingresso ao ensino superior, o Vestibular e o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe).

Com ambos os processos seletivos no período matutino, das 08 às 13h, as provas estão marcadas para dezembro e ocupará o primeiro e segundo domingo do mês.

  • Vestibular 2027: 03 de dezembro de 2026
  • Passe 1ª, 2ª e 3ª etapa: 13 de dezembro de 2026

A publicação dos Editais que divulgam a abertura das duas provas estão previstas para a mesma data quatro meses antes do dia do exame, em 03 de agosto de 2026.

Enquanto as datas de processos seletivos futuros já estão sendo divulgadas, a Universidade ainda divulga as novas convocações e chamadas dos exames realizados para ingressar ainda este ano.

O edital ainda reforça que em caso de dúvidas,  é possível entrar em contato com a FAPEC, banca responsável pela organização e aplicação dos Processos Seletivos, por meio do telefone (67) 3253-3411, ou e-mail [email protected]

Passe

Com objetivo de pontuar gradualmente até o ano definitivo de entrada na graduação, o Programa de Avaliação Seriada Seletiva, chamado de Passe, é voltado para os alunos de ensino médio.

As provas acontecem das 08h às 13h, no horário de Mato Grosso do Sul e abrangem as cidades de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, onde há unidades da Universidade.

Com 60 questões contemplando as quatro áreas de conhecimento, a pontuação máxima total é de 120 pontos. Cada pergunta equivale a 2 pontos, o que totaliza 30 pontos em cada área, sendo elas:

  • 15 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias - 30 pontos;
  • 15 de Ciências Humanas e suas Tecnologias - 30 pontos;
  • 15 de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias - 30 pontos;
  • 15 de Matemática e suas Tecnologias - 30 pontos;

Cada fase aborda conteúdos que seguem a proposta curricular do respectivo ano. Além disso, as três etapas incluem uma redação dissertativo-argumentativa que soma a pontuação de cada fase e à média final ao terceiro ano.

Para realizar a inscrição, a taxa tem um valor de R$ 100 e há período para solicitar isenção de taxa, que será divulgado no edital de abertura do processo.

Vestibular

O Processo Seletivo do Vestibular da UFMS conta com 60 questões e segue a mesma linha do Passe. Porém, o exame é aberto a todos aqueles que desejarem ingressar à Universidade.

>> Serviço

Data das provas

Vestibular 2027: 06 de Dezembro de 2026;
Passe 1ª, 2ª e 3ª etapa: 13 de dezembro de 2026;
Horário: das 8h às 13h.

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