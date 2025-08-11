Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR

Casal fica sem gasolina no acostamento e morre em acidente rodoviário no MS

Colisão na manhã desta segunda-feira (11) vitimou moradores da cidade paulista de Ribeirão Preto

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

11/08/2025 - 11h39
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após ficarem sem gasolina em um trecho de acostamento da rodovia MS-134, o carro do casal Adauto Marcos da Costa e Ângela Gimenes foi atingido por uma carreta e ambos não resistiram ao acidente registrado na manhã de hoje (11) entre os municípios de Nova Andradina e Batayporã. 

Inicialmente, conforme apurado pelo portal local Jornal Da Nova, apenas o corpo de Adauto havia sido localizado, com o número de mortos subindo para duas vítimas após removerem o carro VW/Santana do casal do barranco em que havia capotado com o impacto da batida. 

Ângela possivelmente não pôde ser visualizada no primeiro momento devido à projeção do veículo e posição que parou, aliada à gravidade dos danos. 

Acidente fatal

Moradores de Ribeirão Preto, o carro possuía placas da mesma cidade paulista e foi atingido em trecho da MS-134 entre dois municípios sul-mato-grossenses, que ficam 11 quilômetros de distância um do outro. 

Conforme apurado preliminarmente no local do acidente, por equipes das polícias Científica, Civil e Militar Rodoviária, cabendo citar a presença do Corpo de Bombeiros na ocorrência, o veículo teria ficado sem gasolina no trecho.

Parados junto ao acostamento, o carro do casal acabou sendo atingido por uma carreta que seguia no mesmo sentido, sendo que o motorista desse segundo veículo saiu ileso do acidente. 

Ainda no primeiro horário da manhã, enquanto os trabalhos eram feitos junto aos veículos, o trânsito precisou ser interditado e houve lentidão no trecho da rodovia que fica na região sudeste do interior de Mato Grosso do Sul. 

Informações apontam que esse casal se dirigia rumo à cidade de Bela Vista, como quem vem do Estado vizinho, presentes em Mato Grosso do Sul para uma visita familiar.

Reprodução/Jornal da Nova

Assine o Correio do Estado

VALORES NO ESPORTE

Clube de Campo Grande é 2° no ranking de emandas parlamentares recebidas

Maior campeão do Mato Grosso do Sul, time da Capital recebeu 1,5 milhão de reais em recursos destinados por senadora douradense

11/08/2025 10h32

Compartilhar
Nome da senadora Soraya Thronicke (União) aparece em lugar nobre da camisa do Operário

Nome da senadora Soraya Thronicke (União) aparece em lugar nobre da camisa do Operário Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Com cerca de um milhão e meio de reais alocados por emenda parlamentar, o Maior campeão de Mato Grosso do Sul, o Operário Futebol Clube de Campo Grande aparece na segunda colocação entre os times que mais receberam recursos de políticos no último ano. 

Enquanto o maior valor repassado à clubes, segundo balanço do jornal O Globo com base no Portal da Transparência e Transferegov, fica para um clube de Minas Gerais (Ideal Futebol Clube), pela soma da emenda de dois deputados, o Operário de Campo Grande ocupa a segunda colocação apenas com recursos repassados por Soraya Thronicke. 

Como bem acompanhou o Correio do Estado na época do anúncio de Soraya Thronicke como patrocinadora máster do time feminino do Operário, em 09 de abril a Capital recebeu 1,5 milhão de reais em emenda parlamentar da senadora douradense. 

Esse montante fica dividido da seguinte forma: 

  • R$ 1 milhão para o futebol feminino
  • R$ 500 mil para o futebol masculino

"Investir no esporte é investir em vidas. O futebol feminino precisa e merece mais visibilidade, estrutura e valorização. E é isso que estamos fazendo ao garantir recursos para o Operário", afirmou Soraya no ato de anúncio do repasse que foi realizado em maio deste ano. 

Cabe destacar que, já em meados de julho o clube masculino do Operário já se despedia da 4.ª divisão do futebol nacional, eliminado da série D com uma rodada de antecedência antes do fim da competição. 

Já o adeus do clube feminino do Operário à Copa do Brasil veio com a derrota por seis a zero contra o time do Flamengo, durante a terceira fase do campeonato, menos de um mês depois da eliminação masculina. 

Ranking de clubes

Nesse balanço de times que mais receberam emendas parlamentares, os R$ 2,5 milhões repassados para o time Ideal FC, da cidade mineira de Ipatinga, veio dos políticos Marcelo Álvaro Antônio e Rosângela Reis, ambos do Partido Liberal (MG) de Minas Gerais. 

E se o Operário aparece na segunda colocação, entre os 31 times contemplados com dez milhões e meio de reais no último ano - sendo R$ 13,5 mi no período de três anos, segundo portal da transparência - o "Top 3" fecha com a contemplação do time do coração do senador Renan Calheiros. 

Conforme balanço, o valor enviado ao CSA pelo ex-presidente do Senado Federal somou um milhão de reais em 2025, enquanto em paralelo a capital do Alagoas, Maceió, aparece entre as 20 cidades com piores índices de saneamento básico, conforme balanço d'O Globo com base nos dados do Instituto Trata Brasil. 

Apesar de torcer para o Cruzeiro, o deputado Nikolas Ferreira também aparece na lista, com R$ 400 mil em 2024 destinados ao União Futebol Clube. 

Time da cidade mineira de Divino, esse valor já é acima do que o recebido pelo município todo nos últimos anos, sendo o último recurso recebido pelo Executivo Municipal local anotado em 2018 (R$ 222 mil). 

 

Assine o Correio do Estado

MORTES

Cocaína "mais barata" motivou guerra entre facções na fronteira

Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital têm travado briga por rotas do tráfico, que se estendem por todas as divisas de MS, e deixam em alerta autoridades

11/08/2025 09h00

Compartilhar
Quase meia tonelada de cocaína foi apreendida em Campo Grande no mês passado pela Polícia Civil

Quase meia tonelada de cocaína foi apreendida em Campo Grande no mês passado pela Polícia Civil Marcelo Victor

Continue Lendo...

O recente aumento de mortes na região de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia e também na divisa com Mato Grosso estaria relacionado à guerra para tomar o controle de rotas do tráfico de cocaína, após a droga ter se “popularizado” e ficado com valor reduzido no mercado interno.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, desde a pandemia de Covid-19, em 2020, a cocaína tem sido produzida em uma escala maior nos países produtores, como Bolívia, Peru e Colômbia. Isso porque o isolamento social levou muitas pessoas a consumirem a droga.

Com a produção maior, o valor da droga comprada desses produtores, segundo o secretário, baixou e, com mais droga no mercado, ela se “popularizou”, o que fez dela mais rentável. E é por causa desse “mercado aquecido” que as duas maiores facções criminosas do País, Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), têm travado uma guerra sangrenta em Mato Grosso do Sul.

“Não só nas fronteiras, mas nas divisas de Mato Grosso do Sul também. Há uma disputa entre as facções pelo controle do tráfico de drogas e pelas melhores rotas. No norte do Estado, o Comando Vermelho tenta entrar em MS, que tem mais integrantes do PCC. Mas temos acompanhado de perto essa questão”, garantiu Videira ao Correio do Estado.

Segundo o secretário, uma cena que pode exemplificar o maior consumo da droga dentro do Brasil é a quantidade de usuários de drogas que podem ser encontrados em Campo Grande, por exemplo.

“A droga se popularizou, principalmente o crack, que é um subproduto da cocaína, e hoje você pode ver o que isso causou nas ruas, aliada com uma falta de estrutura e com políticas públicas falhas. Por isso há um reforço nosso nas rodovias de Mato Grosso do Sul e nas cidades para evitar que essa droga chegue aos consumidores”, declarou o secretário.

Um exemplo disso é a quantidade de apreensões de cocaína realizadas nos últimos anos. De acordo com dados da Sejusp, que somam apreensões feitas pelas forças estaduais e federais de segurança, desde 2021, as polícias têm apreendido volume não inferior a 8 toneladas de cocaína por ano.

Na série histórica disponibilizada pela instituição, que começa em 2015, o ano com a maior apreensão foi 2023, quando mais de 18 toneladas da droga foram encontradas pelas forças de segurança. No ano passado, foram 17,6 toneladas, o segundo maior volume. Este ano, até o dia 4, haviam sido apreendidos 8,9 toneladas do entorpecente.

EXECUÇÕES

Desde o anúncio do fim do acordo de trégua entre PCC e Comando Vermelho, em maio deste ano, vários crimes de pistolagem e execuções no meio da rua foram registrados em Mato Grosso do Sul e do lado paraguaio, nas cidades que fazem fronteira com o Estado.

A situação mais delicada talvez seja na fronteira entre Coronel Sapucaia e Capitán Bado, onde quatro pessoas foram assassinadas em três dias na região no mês passado.

Francisco Willams da Silva, de 33 anos, e Camila Barros Barboza, de 35 anos, foram mortos em Coronel Sapucaia. O casal foi fuzilado em uma rua da cidade, e os pistoleiros fugiram do local.

Dias depois, Alexi Xavier Escurra Rodrigues, de 25 anos, que teria inúmeras passagens pela polícia e seria sobrinho do narcotraficante Felipe Escurra, conhecido como Barón, que é ligado ao CV, foi executado com vários tiros, ao lado de Sebastian Gonzalez Espínola, de 37 anos.

Além das fronteiras, também houve mortes nas regiões de divisa entre MS e MT. No mês passado, Edeilson Cardoso dos Santos, de 40 anos, foi executado em Coxim. Membro do PCC, o homem foi morto por integrantes do Comando Vermelho. Seis pessoas foram presas após o crime.

Nessa região, segundo Videira, um dos fatores que tem motivado a briga entre as facções é o uso da BR-163 para o escoamento da cocaína para grandes centros, como São Paulo e a Região Sul, além de chegar a portos do País, em Santos (SP) e Paranaguá (PR), estados que fazem fronteira com Mato Grosso do Sul, comandado pelo PCC, mas não com Mato Grosso, onde há maioria do CV.

“Eles usam a BR-163 para cruzar MS e chegar aos portos e grandes centros, onde eles não fazem fronteira. Há outras rotas por Goiás e por outras rodovias, mas, como há um grande volume de caminhões na BR-163, é uma das rotas que eles usam, e essa briga é para escoar a droga em segurança, porque existe o mercado nacional e internacional da cocaína”, explicou o secretário.

Já a última execução ocorreu na quarta-feira, em Pedro Juan Caballero, quando Rafael Gonzalez Bermejo, conhecido como Cara Branca e Alemão, foi fuzilado na fronteira.

O homem tinha histórico de passagens pela polícia por tráfico de drogas, armas e roubo de veículos e estava foragido do regime semiaberto do presídio da cidade de Pedro Juan Caballero.

“A disputa pelas rotas do tráfico é sangrenta, e temos atuado para coibir essa briga, porque o que se faz aqui traz resultado para muito além da fronteira. É como um tabuleiro de xadrez, e a gente vai movendo as peças [forças de segurança] de acordo com o movimento que esses grupos fazem e que nossa Inteligência identifica. É um trabalho ininterrupto”, afirmou o titular da Sejusp.

Ainda conforme Videira, recentemente, foram feitas ações envolvendo o uso do helicóptero da Sejusp em Campo Grande, na região de Corumbá e em Chapadão do Sul, localizado na divisa com Goiás, que também é usado como rota do tráfico.

“Temos centenas de policiais trabalhando no monitoramento de cargas que chegam a MS, muitas vezes, essas apreensões são feitas aqui, outras vezes, passamos para os estados de destino, para que eles consigam identificar as rotas, porque não nos interessa prender só os caminhoneiros, queremos os donos das cargas”, finalizou o secretário.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena
Quase

/ 21 horas

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena

2

Após briga, marido mata a esposa atropelada em MS
feminicídio

/ 19 horas

Após briga, marido mata a esposa atropelada em MS

3

Resultado da Loteria Federal 5990-0 de ontem, sábado (09/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5990-0 de ontem, sábado (09/08): veja o rateio

4

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque
EMPREENDIMENTOS

/ 2 dias

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1100, sábado (09/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1100, sábado (09/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 01/08/2025

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD