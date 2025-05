Caso de gripe aviária no Brasil marca nova etapa do vírus

COMUNIDADE TIA EVA

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - (Agesul), lançou na sexta-feira (16), a licitação para as obras com um investimento estimado em mais de R$ 2,4 milhões, da Igreja São Benedito, conhecida como Igrejinha da Tia Eva.

Conforme a publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul - (DOE/MS), a abertura da licitação está marcada para 8h30 (no horário de Mato Grosso do Sul) do dia 4 de junho.

Ainda de acordo com o DOE, o critério de julgamento será por menor preço e a concorrência é aberta a todos os interessados em assumir as obras de restauro da igreja de São Benedito e requalificação do entorno, na comunidade Tia Eva.

O documento não informou detalhes da obra, mas o investimento previsto em edital é de R$ 2.400.086,87.

Em fevereiro deste ano, a Prefeitura de Campo Grande informou que foi a responsável pela elaboração do projeto executivo de restauro do local, projeto que foi entregue à Fundação de Cultura do Estado, a responsável pela execução da obra.

INTERDIÇAO

Devido a antiguidade, e o estado em que se encontrava, a tradicional igreja foi interditada em maio de 2024 pela Defesa Civil, que alegava risco iminente de desabamento do prédio, que é um dos patrimônios históricos de Mato Grosso do Sul.

No início de fevereiro deste ano, um novo laudo da Defesa Civil indicou que a situação da construção havia piorado no tempo de interdição: o telhado cedeu parcialmente e impediu de maneira definitiva a abertura da porta de entrada.

Diante disso, o Ministério Público fez um pedido de intimação urgente do Município de Campo Grande e da FCMS (Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul) para a adoção de providências emergenciais.

A Justiça aceitou o pedido e determinou a intimação pessoal do Estado e do Município, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, limitada a R$ 500 mil, e responsabilização em caso de “mutilação e descaracterização do bem devido à inércia”.

