Caso K-Infra no Rio não deve influenciar em decisão sobre vencedor da Rota da Celulose

Mesmo conseguindo na justiça a retomada do controle de concessão que causou a paralisação do processo de leilão da rota da celulose, o processo de retirada da K-Infra na administração da BR-393, no Rio de Janeiro, de acordo com especialista, não deve interferir na análise de contestação da empresa vencedora do certame.

Conforme a análise da advogada e especialista em licitação e contrato, Luciane Palhano, a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do Mandado de Segurança Impetrado pela K-Infra se refere ao processo administrativo que resultou na caducidade de contrato da BR-393, especialmente quanto aos cálculos relativos a eventual indenização à concessionária.

"Portanto, na prática, em decorrência da decisão judicial monocrática, a K-Infra pode continuar operando a exploração da rodovia do aço - para finalização do cálculo judicial de indenização e transição operacional - e isso, por si só, não gera habilitação ou inabilitação da mesma no processo de concessão da rota da celulose, até mesmo porque a referida decisão não entra no mérito da execução contratual", declarou Luciane.

A decisão da retomada da K-Infra na gestão da BR-393 foi contra o que decidiram a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que expulsaram a K-Infra da Rodovia do Aço. O Dnit, desde o dia 10 de junho, havia assumido unilateralmente a gestão da BR-393.

Por conta desta decisão de expulsar a K-Infra da administração da rodovia, a segunda colocada no certame da Rota da Celulose encaminhou um recurso contestando o resultado do leilão à Comissão Especial de Leilão (CEL), que suspendeu, no dia 12 de junho, os prazos legais previstos no edital do leilão realizado em 8 de maio na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3.

A análise da CEL (Comissão Especial de Leilão) visa verificar se a documentação apresentada pela Consórcio classificado em primeiro lugar encontra-se comprometida parcial ou totalmente pela decisão de extinção contratual.

"O fato da empresa K-infra continuar operando até que os cálculos da indenização sejam finalizados não deve influenciar na análise que está sendo realizada pela CEL no processo de licitação da rota da celulose", Concluiu Palhano.

LEILÃO CONGELADO

Conforme o governo do Estado, as diligências para analisar este recurso ainda estão sendo feitas e, por conta desta paralisação, a assinatura do contrato da concessão das rodovias que formam a Rota da Celulose, prevista para ser feita no início deste mês, está sem prazo determinado.

“A comissão de licitação da Concorrência nº 001/2024 vai analisar o processo licitatório por meio de diligências complementares, os prazos estão temporariamente suspensos. Novas informações serão divulgadas após o cumprimento de todo o processo administrativo”, declarou o Escritório de Parcerias Estratégias (EPE) do governo de MS, responsável pelo certame, em nota.

Oficialmente, o governo do Estado não quis comentar a decisão do STF em relação ao processo no Rio de Janeiro, porém, ao ser questionado sobre o tema, o governador Eduardo Riedel (PSDB) se limitou a dizer que a concessão da K-Infra no outro estado é “completamente diferente da daqui” e que a empresa tem a concessão no Rio de Janeiro, porém, não tem ainda a garantia da vitória no leilão de concessão das rodovias sul-mato-grossenses.

A empresa K-infra formou consórcio com o fundo de investimentos Galápagos Capital para disputar o leilão das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395 e trechos das rodovias federais BR-262 e BR-267, que teve o martelo batido no dia 8 de maio.

Para participar do leilão o Consórcio K&G ofereceu deságio de 9% sobre o preço máximo do pedágio estipulado pelo governo do Estado. O segundo colocado, por sua vez, estava disposto a reduzir este valor em 8%. Os outros dois participantes do leilão ofereceram 4% e 5% de desconto.

A previsão é de que sejam instaladas 12 praças de pedágio nas rodovias que serão privatizadas aqui no Estado. A empresa que assumir as estradas terá de duplicar em torno de 115 quilômetros, sendo o principal trecho entre Campo Grande e a fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo.