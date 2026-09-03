CBF investe mais de R$ 10 milhões em centro de futebol de Campo Grande

Samir Xaud e Estevão Petrallás em cerimônia de descerramento da placa do Centro de Desenvolvimento de Futebol - Foto: Marcelo Vitor / Correio do Estado

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O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, inaugurou o novo Centro de Desenvolvimento de Futebol, em Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (3). O investimento total foi acima dos R$ 10 milhões e contou com a verba do Fundo do Legado da FIFA.

A estrutura faz parte de um projeto do legado da Copa do Mundo de 2014, o qual visa construir centros de futebol para estados que não receberam o Mundial. O novo espaço fica localizado na Avenida Tamandaré, número 11.297, bairro Vila Nasser e é visto como uma ferramenta fundamental para a base do futebol brasileiro e o desenvolvimento de jovens atletas.

Presidente da CBF faz embaixadinhas durante inauguração / Marcelo Vitor / Correio do Estado

De acordo com o presidente Samir Xaud, a manutenção do centro de futebol será conjunta entre a federação local, a CBF e os governos estadual ou municipal.

"A manutenção vai ficar juntamente com a federação, CBF, e o governo ou prefeitura, quem quiser fazer parte desse processo. Eu tenho conversado com todos os governadores por onde passo, falando da importância do desenvolvimento do futebol, falando que o futebol não é apenas um esporte, mas ele é uma ferramenta social importante, que a gente necessita estimular, até porque a gente gera economia, alimenta pessoas, famílias, gera economia na saúde. Então, o futebol além de ser o esporte número um do mundo, ele abre portas e ajuda na economia local", disse o presidente da CBF.

Este é o oitavo centro entregue em aproximadamente um ano e dois meses da gestão atual da CBF. As obras começaram na gestão anterior e estavam paradas, mas foram retomadas por comando expresso da confederação. Samir Xaud disse que a meta é entregar os 14 centros restantes até o próximo ano, conforme pedido do presidente da FIFA, Gianni Infantino.

"É uma ferramenta importante do legado da Copa de 2014 ainda do Brasil, obras que estavam paradas quando cheguei na CBF e foi um comando expresso para que toda a equipe se debruçasse em cima da concretização e da finalização desses projetos, que a gente entende que a base do futebol brasileiro, a base, os garotos, eles são fundamentais para o futebol e para o ecossistema do futebol" disse o presidente da CBF.

O espaço inclui um campo oficial padrão Fifa, com 105 metros de comprimento por 68 metros de largura. Além disso, conta com grama importada e sistema de amortecimento de cortiça, irrigação completa e drenagem profissional. Os vestiários e banheiros possuem ar-condicionado e uma estrutura de alta qualidade.

Quem pode usar?

O Centro de Desenvolvimento do Futebol será utilizado pelas categorias de base (masculina e feminina) dos clubes filiados, sem cobrança de taxa inicial, seguindo orientações da CBF e FIFA, segundo o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás.

"A princípio eu já tinha feito um compromisso com os nossos filiados para que a categoria de base, tanto masculino como feminino, venha para cá. A princípio não será cobrada uma taxa. O projeto aqui é mais social e do resgate do futebol sul-mato-grossense, e aí nós temos que reafirmar todo instante isso, porque é uma nova fase, é um novo Mato Grosso do Sul", disse Petrallás.

O presidente destacou também que, futuramente, pretende fazer pelo menos mais um ou dois campos no espaço, e que estas novas estruturas serão usadas para a categoria sub-8, que é uma meta da federação. Além do futebol, o centro será um espaço para treinamento de arbitragem e abrigará projetos sociais.

Melhorias no futuro

Para garantir o uso contínuo da estrutura, o presidente Estevão Petrallás disse que há planos em discussão com o Governo do Estado para o recapeamento da MS-010, rodovia que dá acesso ao Centro de Desenvolvimento, além da construção de uma ciclovia e implantação de ponto de ônibus para facilitar o acesso.

"Isso é para facilitar em tudo para que a gente possa fazer não só uma obra que vai ficar esquecida, mas uma obra que vai criar na sequência um movimento" ressaltou Estevão Petrallás.

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