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CBF investe mais de R$ 10 milhões em centro de futebol de Campo Grande

Samir Xaud, presidente da CBF, inaugurou o novo espaço, que será usado pelas categorias de base e futebol feminino, na manhã desta quinta-feira (3)

João Pedro Flores

03/09/2026 - 12h40
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O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, inaugurou o novo Centro de Desenvolvimento de Futebol, em Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (3). O investimento total foi acima dos R$ 10 milhões e contou com a verba do Fundo do Legado da FIFA. 

A estrutura faz parte de um projeto do legado da Copa do Mundo de 2014, o qual visa construir centros de futebol para estados que não receberam o Mundial. O novo espaço fica localizado na Avenida Tamandaré, número 11.297, bairro Vila Nasser e é visto como uma ferramenta fundamental para a base do futebol brasileiro e o desenvolvimento de jovens atletas.

Presidente da CBF faz embaixadinhas durante inauguração / Marcelo Vitor / Correio do Estado

De acordo com o presidente Samir Xaud, a manutenção do centro de futebol será conjunta entre a federação local, a CBF e os governos estadual ou municipal.

"A manutenção vai ficar juntamente com a federação, CBF, e o governo ou prefeitura, quem quiser fazer parte desse processo. Eu tenho conversado com todos os governadores por onde passo, falando da importância do desenvolvimento do futebol, falando que o futebol não é apenas um esporte, mas ele é uma ferramenta social importante, que a gente necessita estimular, até porque a gente gera economia, alimenta pessoas, famílias, gera economia na saúde. Então, o futebol além de ser o esporte número um do mundo, ele abre portas e ajuda na economia local", disse o presidente da CBF.

Este é o oitavo centro entregue em aproximadamente um ano e dois meses da gestão atual da CBF. As obras começaram na gestão anterior e estavam paradas, mas foram retomadas por comando expresso da confederação. Samir Xaud disse que a meta é entregar os 14 centros restantes até o próximo ano, conforme pedido do presidente da FIFA, Gianni Infantino.

"É uma ferramenta importante do legado da Copa de 2014 ainda do Brasil, obras que estavam paradas quando cheguei na CBF e foi um comando expresso para que toda a equipe se debruçasse em cima da concretização e da finalização desses projetos, que a gente entende que a base do futebol brasileiro, a base, os garotos, eles são fundamentais para o futebol e para o ecossistema do futebol" disse o presidente da CBF.

O espaço inclui um campo oficial padrão Fifa, com 105 metros de comprimento por 68 metros de largura. Além disso, conta com grama importada e sistema de amortecimento de cortiça, irrigação completa e drenagem profissional. Os vestiários e banheiros possuem ar-condicionado e uma estrutura de alta qualidade.

Quem pode usar?

O Centro de Desenvolvimento do Futebol será utilizado pelas categorias de base (masculina e feminina) dos clubes filiados, sem cobrança de taxa inicial, seguindo orientações da CBF e FIFA, segundo o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás.

"A princípio eu já tinha feito um compromisso com os nossos filiados para que a categoria de base, tanto masculino como feminino, venha para cá. A princípio não será cobrada uma taxa. O projeto aqui é mais social e do resgate do futebol sul-mato-grossense, e aí nós temos que reafirmar todo instante isso, porque é uma nova fase, é um novo Mato Grosso do Sul", disse Petrallás.

O presidente destacou também que, futuramente, pretende fazer pelo menos mais um ou dois campos no espaço, e que estas novas estruturas serão usadas para a categoria sub-8, que é uma meta da federação. Além do futebol, o centro será um espaço para treinamento de arbitragem e abrigará projetos sociais.

Melhorias no futuro

Para garantir o uso contínuo da estrutura, o presidente Estevão Petrallás disse que há planos em discussão com o Governo do Estado para o recapeamento da MS-010, rodovia que dá acesso ao Centro de Desenvolvimento, além da construção de uma ciclovia e implantação de ponto de ônibus para facilitar o acesso.

"Isso é para facilitar em tudo para que a gente possa fazer não só uma obra que vai ficar esquecida, mas uma obra que vai criar na sequência um movimento" ressaltou Estevão Petrallás.

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Verba

Prefeitura e Governo do Estado articulam repasse de R$ 4 milhões à Santa Casa

Hospital decidiu priorizar casos de urgência e emergência em razão de dificuldades relacionadas à disponibilidade de insumos

03/09/2026 14h00

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Foto: Divulgação

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Representantes das secretarias municipal e estadual de saúde reuniram-se com representantes da Santa Casa na manhã desta quinta-feira (3) para alinhar ações emergenciais e um aporte pontual de R$ 4 milhões após o hospital suspender novamente cirurgias eletivas e atendimentos ambulatoriais. O encontro ocorreu no gabinete da Secretaria Municipal. 

Neste momento, o hospital decidiu priorizar casos de urgência e emergência em razão de dificuldades relacionadas à disponibilidade de insumos e à composição das equipes médicas, conforme informou a instituição.

O repasse é destinado à aquisição de insumos para auxiliar a Santa Casa neste momento. O recurso será disponibilizado já nos próximos dias, após a formalização e assinatura do termo aditivo necessário para efetivar o repasse.

Desde o recebimento do comunicado sobre a redução dos atendimentos, em menos de 24h a Sesau mobilizou equipes técnicas e de contrato para avaliar medidas capazes de minimizar os impactos sobre os usuários do SUS.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, destaca que a atuação da Sesau diante do cenário é pautada pela responsabilidade com os recursos públicos e, principalmente, pela garantia da assistência à população.

Segundo ele, a estratégia é atuar de forma integrada e buscar soluções imediatas sem perder de vista a organização e a sustentabilidade da rede de saúde.

“Em uma situação como essa, nossa prioridade é proteger o usuário do SUS. Estamos trabalhando de forma integrada, com diálogo, planejamento e responsabilidade, para encontrar soluções que garantam a continuidade da assistência. O aporte emergencial é uma medida concreta, mas precisamos também olhar para toda a rede, reorganizar o que for necessário e utilizar cada recurso da saúde onde ele possa produzir o maior benefício para a população”, afirmou.

Também foi definida a criação de uma força-tarefa com reuniões técnicas diárias, reunindo diferentes áreas da Sesau, a SES e representantes da Santa Casa. O objetivo é acompanhar a situação de forma contínua, avaliar os serviços ofertados, os recursos disponíveis e as necessidades mais urgentes da instituição.

Entre os pontos que serão avaliados estão a organização dos leitos e dos serviços atualmente ofertados pela Santa Casa, além da possibilidade de reorganização de recursos e, quando necessário, da contratualização de determinados serviços em outros prestadores.

O superintendente de Atenção Especializada e Urgência à Saúde (Saeus), Yama Higa, destaca que a força-tarefa permitirá avaliar periodicamente cada serviço e identificar alternativas viáveis para reduzir os impactos na assistência.

“Precisamos avançar dentro dos recursos disponíveis, avaliando o que pode ser reorganizado e quais medidas podem produzir maior impacto na assistência”, afirmou.

Paralelamente, a Sesau está mobilizando as demais instituições hospitalares contratualizadas pelo SUS para avaliar a ampliação excepcional de vagas e da capacidade de atendimento, como medida temporária enquanto a Santa Casa busca solucionar as questões relacionadas à contratação e composição das equipes médicas.

A Sesau reforça que acompanha a execução dos serviços contratualizados e, diante de qualquer alteração na oferta assistencial, adota as providências necessárias para garantir a continuidade do atendimento aos usuários do SUS.

Operação Suppressio

Helicóptero é usado em operação que prendeu cinco em Paranaíba

Ação cumpriu 16 ordens judiciais e investiga homicídios registrados no município

03/09/2026 13h45

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Reprodução/PC

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Cinco pessoas foram capturadas na manhã desta quinta-feira (3), em Paranaíba, durante a terceira fase da Operação Suppressio, que investiga homicídios ocorridos no município. A ação contou com equipes das polícias Civil e Militar de quatro cidades, além do uso de um helicóptero, e cumpriu 16 ordens judiciais.

A operação começou por volta das 6h e mobilizou policiais de Paranaíba, Aparecida do Taboado, Três Lagoas e Campo Grande. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, três de prisão e um de apreensão de adolescente, em diferentes pontos da cidade.

Entre os alvos presos estão duas mulheres, de 22 e 19 anos, e um homem, de 18. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido por determinação judicial.

Outro adolescente, também de 17 anos, estava entre os alvos da operação, mas havia sido apreendido na quarta-feira (2), após ser apontado como suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido na noite de terça-feira (1º), no bairro Santo Antônio.

Por isso, ao considerar as prisões e apreensões realizadas nos dois dias, cinco pessoas foram capturadas no contexto da operação.

Investigação

A terceira fase da Suppressio busca reunir informações para esclarecer homicídios registrados em Paranaíba e verificar se há relação entre os casos ou com outros crimes ocorridos na região.

A ação reuniu 30 policiais civis e 20 militares. Também foram empregadas nove viaturas da Polícia Civil, seis da Polícia Militar e uma aeronave.

Os mandados cumpridos nesta quinta-feira fazem parte do avanço das investigações e da busca por elementos que possam esclarecer a participação dos alvos nos crimes.

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