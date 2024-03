MEIO AMBIENTE

Objetivo é proporcionar interação entre os diversos atores do desenvolvimento sustentável do Pantanal, de modo a priorizar as tecnologias e inovações existentes

Governo de Mato Grosso do Sul lançou o PantanalTECH-MS, programa que garante tecnologia, inovação e produção sustentável no Pantanal sul-mato-grossense. O evento de lançamento foi realizado na manhã desta sexta-feira (15), no auditório auditório Bioparque Pantanal, localizado nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

O investimento é de R$ 12 milhões. O objetivo é proporcionar interação entre os diversos atores do desenvolvimento sustentável do Pantanal, de modo a priorizar as tecnologias e inovações existentes. O evento de abertura será realizado em 28 e 29 de junho, no município de Aquidauana.

As temáticas centrais do programa são agricultura familiar, agroindústria, agronegócio, agropecuária sustentável, economia criativa, empreendedorismo, geração de renda, inclusão produtiva, inovação, sustentável e turismo.

A proposta do PantanalTECHMS é apresentar uma agenda positiva entre sustentabilidade e produção na região geográfica do bioma Pantanal, de modo a divulgar as boas práticas tecnológicas e inovadoras da produção sustentável. O evento figura-se como o maior no ramo de tecnologia na região pantaneira.

Os principais temas que serão discutidos durante o programa são:

• Produção sustentável no Pantanal: da mesa à exportação

• Boas práticas de produção sustentável no Pantanal

• Rota Bioceânica: oportunidades e desafios para o Pantanal

• COP 30/Agenda 2030/ODS

• Agricultura familiar, de ribeirinhos e de povos originários

• Fazenda Pantaneira Sustentável

• Preparando as futuras gerações

• Turismo de Pesca Sustentável: mudança de conceito; turismo de serra e charme

• Protocolo de carne sustentável e orgânica do Pantanal

• Manejo de pastagens; manejo e recuperação de pastagens nativas e exóticas

• Uso e conservação dos solos do Pantanal

• Manejo genético e reprodutivo

• Programa estadual de pagamento dos serviços ambientais

• Crédito de Carbono

De acordo com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) exerce papel fundamental quando o assunto é sociedade, meio ambiente e sustentabilidade.

“É um evento que anuncia uma série de recursos de apoio a UEMS que tem feito um grande trabalha em consonância com toda a transformação que o Estado está vivendo. E isso é importante, que a universidade seja um vetor de levar conhecimento, informação e formação. O PantanalTECH é uma feira exclusiva que tem muito a ver com o momento em que a gente viveu, da Lei do Pantanal, de preservação, de discussão, de produção, dentro desse bioma que é tão importante para o Estado. A tecnologia é uma grande aliada. Você não tem mais a presença de carros e pessoas no campo, você tem a presença de satélites com alta tecnologia sendo aplicada. E a universidade não pode ficar distante disso, pelo contrário, ela tem que liderar esse processo e a UEMS tem cumprido um papel excepcional seja na evolução econômica do Estado, social, ambiental, através das suas diferentes áreas de atuação”, destacou o governador, em coletiva de imprensa.

Segundo reitor da UEMS, Laercio Carvalho, o PantanalTECH e Lei do Pantanal são divisores de água para o bioma.

“A importância não é só para a universidade, mas também para pessoas que produzem e desenvolvem algum tipo de negócio no Pantanal. A proposta é levar tecnologia e mostrar o que é produzido hoje de forma sustentável dentro do Pantanal. O evento é um marco antes do PantanalTECH e Lei do Pantanal e agora após o PantanalTECH e Lei do Pantanal. Todo ano nós estaremos discutindo, reinventando e apresentando as novas tecnologias que já estão sendo desenvolvidas mas muitas vezes não são difundidas no território do Pantanal”, disse o reitor da UEMS.

A realização é do governo do Estado e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). A organização é da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Informação (Semadesc), Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS), Embrapa Pantanal, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect-MS), Fundação de MS, Prefeitura de Aquidauana, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul). Mais de 15 instituições parceiras e 40 empresas também participam do evento.

As autoridades que estiveram presentes no evento são reitor da UEMS, Laercio Carvalho; governador de MS, Eduardo Riedel (PSDB); secretário da Semadesc, Jaime Verruck; secretário da Setesc, Marcelo Miranda; secretária adjunta de Administração (SAD), Ana Carolina Nardes; senadora por MS, Soraya Thronicke; deputado estadual, Pedro Caravina (PSDB); deputado estadual, Roberto Hashioka (União Brasil); deputado federal, Beto Pereira (PSDB); prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro (PSDB), entre outras.