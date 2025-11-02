Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cuidado

CCZ encontrou coleção de 100 escorpiões acumulados ao longo de 100 dias em residência da Capital

Secretaria de Saúde reforça cuidados no mês de novembro, época que tende a ser chuvosa

Karina Varjão

Karina Varjão

02/11/2025 - 13h00
Em uma ação realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) na quinta-feira (30), foram encontrados cerca de 100 escorpiões no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. 

Em primeiro momento, os agentes temeram que se tratasse de uma única infestação recente, mas a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que o morador da casa mantinha uma coleção dos animais mortos, reunidos ao longo de seis meses. 

Os escorpiões vinham de diferentes locais, mas o morador não soube informar exatamente os endereços onde foram encontrados. 

Durante a vistoria técnica, a equipe encontrou dois escorpiões vivos no quintal da residência e os animais foram encaminhados para identificação. 

A Gerência do CCZ reforçou que é importante notificar o órgão sempre que um escorpião for encontrado para que seja feito o mapeamento correto das áreas com maior infestação para um melhor controle epidemiológico da cidade. 

Ambiente propício

Segundo o CCZ, o aumento do calor e das chuvas são características propícias para o aumento do aparecimento de escorpiões, já que eles buscam abrigo em locais secos e com alimento disponível, como as baratas. 

O acúmulo de lixo em terrenos baldios e esgoto também é um ambiente propício para vários tipos de insetos e, nesses lugares, a presença do escorpião é quase certa.

Até o mês de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que, apenas em 2025, já haviam sido registrados 1.470 acidentes com o animal. 

Os mais atingidos são bebês com menos de um ano, crianças de 5 a 14 anos e idosos acima de 80 anos. Outra faixa etária registrada no sistema é a de jovens de 20 a 49 anos.

Cuidados básicos

  • Mantenha o ambiente arejado;
  • Instalar tela ou tapas em ralo e tubulações;
  • Mantenha o ambiente limpo e bem iluminado;
  • Localize onde os escorpiões estão se estabelecendo para que o profissional responsável os retire do espaço;
  • Evite acúmulo de lixo em terrenos baldios, que atraem insetos e, consequentemente, o animal peçonhento;
  • Realize verificação de cantos, rodapés, atrás de móveis e roupas no chão, especificamente à noite;
  • Ao retirar objetos em locais onde o animal pode se esconder faça o uso de luvas.

Por serem animais de hábitos noturnos, os escorpiões tendem a fugir de locais claros e procurar cantos escuros.

Como acabar com a infestação?

  • Evite acúmulo de entulhos, madeira, pedras e lixo;
  • Realizar a limpeza de jardins e áreas externas, retirando acúmulo de folhas ou objetos que podem servir de esconderijos;
  • Armazene  alimentos como ração em potes vedados para evitar a aparição de insetos como baratas que são predadas por escorpiões;

Evite acidentes 

  • Verifique cuidadosamente calçados, roupas, toalhas e roupas de cama antes de usá-los;
  • Limpe periodicamente ralos de banheiro, cozinha e caixas de gordura;
  • Mantenha camas e berços afastados, no mínimo, 10 cm da parede;
  • Evite que lençóis toquem o chão;
  • Feche frestas nas paredes, móveis e rodapés para que não sirvam de esconderijo para os escorpiões;
  • Use telas nas aberturas dos ralos, pias e tanques;
  • Não deixe acumular lixo e entulho nos quintais, jardins, e terrenos baldios e ao redor das residências;
  • Coloque o lixo em sacos plásticos fechados para evitar baratas e outros insetos;
  • Mude periodicamente de lugar materiais de construção que estejam armazenados e lembre-se de proteger as mãos com luvas grossas na realização deste trabalho;
  • Retire de paredes e muros plantas ornamentais densas, arbustos e trepadeiras;
  • Elimine fontes de alimento para os escorpiões (baratas, aranhas, grilos e outros pequenos animais invertebrados);
  • Limpe terrenos baldios situados a cerca de 2 metros (aceiro) das redondezas dos imóveis ocupados;
  • Evite a prática de queimadas em terrenos baldios, pois desalojam os escorpiões, entre outros animais;
  • Preserve os inimigos naturais dos escorpiões, especialmente aves de hábitos noturnos (corujas, joão-bobo), quati, lagartos, sapos, galinhas, gansos;
  • Evite folhagens de jardins junto às paredes externas de residências e mantenha jardins e gramados aparados e bem cuidados. 
  • Vale lembrar que pesticidas e outros produtos não são eficazes para o controle de escorpiões e podem gerar mais risco de acidente. 


 

Cidades

Especialistas criticam retórica de Riedel e governadores sobre combate ao crime

Alinhados ao chefe da administração fluminense, Cláudio Castro, governadores criaram o "Consórcio da Paz", projeto de integração para combater o crime organizado no país

02/11/2025 14h30

Operação deixou 120 mortos no Rio de Janeiro

Operação deixou 120 mortos no Rio de Janeiro Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil

Conflitos não são administrados apenas com tiros de fuzil, mas também com discursos políticos. Em paralelo às operações policiais nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, governadores alinhados ao chefe da administração fluminense, Cláudio Castro, criaram o “Consórcio da Paz”, projeto de integração para combater o crime organizado no país.

O sociólogo Ignacio Cano, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), critica o termo. Para ele, trata-se de uma estratégia discursiva que inverte o significado real da operação que deixou 121 mortos.

“Os governadores erraram no nome. Deveria se chamar Consórcio da Morte, porque é isso que eles estão propondo. Certamente não é a paz”, diz Cano. “Retoricamente, não vai pegar bem e, cada vez que usarem o termo, vão ser lembrados da quantidade de mortes que os seus governos produzem. A maioria dos governadores de direita estão promovendo a letalidade policial”.

Sete governadores integram o “Consórcio da Paz”. Além de Castro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina; Eduardo Riedel (Progressistas), do Mato Grosso do Sul; Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás; e Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal.

“Narcoterrorismo”

Sociólogos, cientistas políticos e especialistas em segurança pública ouvidos pela Agência Brasil analisaram o vocabulário adotado pelas autoridades nos últimos discursos. E apontaram para os usos políticos e simbólicos dos termos relacionados à operação mais letal já registrada no Brasil.

Entre as palavras recorrentes, está “narcoterrorismo”. Ele foi usado por Castro, Tarcísio e Zema para se referir às facções criminosas, principalmente as maiores que tem Rio de Janeiro e São Paulo como centros de poder.

“Isso é mais uma bobagem que atrapalha a polícia, a segurança pública, a sociedade e o próprio governo. Da mesma forma como usam ‘narcomilícia’ e outras categorias mais antigas como ‘Estado paralelo’. Isso, na verdade, oculta incompetências, incapacidades e oportunismos políticos”, diz Jacqueline Muniz, antropóloga e cientista política, professora do departamento de segurança pública da Universidade Federal Fluminense (UFF).

“Quando você diz que está diante de um narcoterrorismo, você está dizendo que precisa de mais poder, mais dinheiro, mais orçamento e que não precisa dar satisfação do que vai fazer”, complementa.

Para Ignacio Cano, o termo é errado também do ponto de vista conceitual. “Terrorismo normalmente é associado a objetivos políticos. É o uso indiscriminado da violência contra civis para perseguir esses objetivos. Um narcoterrorista não teria nenhuma motivação política. O objetivo é o mesmo de todo criminoso, que é o lucro. O termo é uma contradição em si mesmo”, explica o sociólogo.

No Brasil, a Lei n° 13.260, de 2016, define que: “terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública”.

Facções de tráfico de drogas são classificadas pela legislação brasileira como organizações criminosas. E é dessa forma que o governo federal, especialmente o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, tem se posicionado.

Um grupo de deputados está tentando mudar isso por meio do Projeto de Lei 724/25, que amplia o conceito de terrorismo para incluir o tráfico de drogas ilícitas. O projeto é de autoria do deputado Coronel Meira (PL-PE) e foi aprovado há algumas semanas na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados.

Ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), antes de ser votado pelo Plenário da Câmara. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Pressão internacional

Esse entendimento tem recebido pressão internacional de políticos de direita. Os governos de Javier Milei, na Argentina, e Santiago Peña, no Paraguai, classificaram recentemente as organizações criminosas PCC (Primeiro Comando da Capital) e Comando Vermelho (CV) como terroristas. Os Estados Unidos sugeriram que o Brasil fizesse o mesmo em visita da comitiva norte-americana ao país em maio deste ano.

Os especialistas em segurança pública entendem que a pressão de governadores no Brasil pelo uso de “narcoterrorista” é uma forma de alinhamento político com essas forças externas. Dessa forma, o debate é transferido do campo policial para o geopolítico. Para eles, o termo, se adotado no país, fragilizaria a democracia e aumentaria o risco de interferências internacionais.

“Uma forma de os Estados Unidos intervirem de forma mais efetiva no nosso território é justamente apelar para o que os norte-americanos temem historicamente, principalmente depois do 11 de setembro, que é a questão do terrorismo”, diz Jonas Pacheco, coordenador de pesquisa da Rede de Observatórios da Segurança.

“É um discurso que trata de uma questão de dominação da América Latina. Os países que têm grupos classificados como terroristas claramente não são alinhados ideologicamente com o governo Trump”, complementa.

“O terrorismo é usado pelo presidente dos Estados Unidos para cometer execuções sumárias na costa da Venezuela e da Colômbia. Termo foi adotado pelos governos de El Salvador e Equador também. São tentativas de evadir qualquer limite legal. Leis terroristas alongam prazos de prisão provisória e diminuem garantias processuais. Mas, importante destacar, nenhuma lei antiterrorista autoriza execução sumária de pessoas”, diz Ignacio Cano.

“Guerra às drogas”

Outra categoria semântica muito comum entre as autoridades estaduais é o de “guerra”. As polícias militares estariam diante de conflitos semelhantes aos sofridos em outras realidades do Leste Europeu, África e Oriente Médio.

Os cientistas políticos e sociólogos são categoricamente contrários à terminologia, por uma série de consequências simbólicas e materiais que ela produz.

“Quando você pauta o debate na ideia de guerra, você valida ações que barbarizam todo um território. Quem é o inimigo nessa guerra? É o traficante que está na Faria Lima lavando o dinheiro? Não, é o traficante que está na favela. É o pobre e o preto que moram em territórios de extrema vulnerabilização e precarização”, diz Jonas Pacheco.

“Segurança pública é para gerar segurança, não é para matar. Uso da força deve respeitar as devidas normativas legais. Não é um fim em si mesmo. O fim é gerar segurança. O pacto social prevê que o Estado deve garantir a preservação da vida”, complementa.

“Sempre bom lembrar que, se a sociedade autoriza a polícia a agir sem controles e parâmetros legais, sem fiscalização do Ministério Público, todos nós estamos em risco. Se as pessoas acham que só os moradores do Alemão e da Penha vão sofrer as consequências, estão muito enganadas”, diz Ignacio Cano.

“O objetivo é trazer a guerra para dentro das cidades. E nada melhor do que uma guerra contra o crime. Mas não se trata de combater crime nenhum. Se trata de produzir repressão e espetáculo. Se queremos resolver, temos que mudar também essa linguagem”, analisa Jacqueline Muniz.

“Estamos falando de um projeto autoritário onde a insegurança se torna política pública. Quanto maior a insegurança, melhor para essas autoridades, porque nós somos fidelizados pelo medo. Diante da ameaça, todos nós podemos abrir mão das garantias individuais e coletivas em favor de quem possa nos proteger e, depois, nos tiranizar”, complementa.

CEMITÉRIO

Comerciantes aproveitam Dia de Finados para faturar renda extra

Barracas de flores e velas, além de tendas de comidas tomaram conta da calçada e arredores dos cemitérios São Sebastião (Cruzeiro) e Santo Amaro

02/11/2025 11h30

Eliane Aparecida de Castro Pereira, vende flores e velas, há 40 anos, na frente do Cemitério Santo Amaro

Eliane Aparecida de Castro Pereira, vende flores e velas, há 40 anos, na frente do Cemitério Santo Amaro MARCELO VICTOR

Comerciantes aproveitam o Dia de Finados, feriado nacional celebrado neste domingo (2), para ganhar um ‘dinheirinho extra’ em cemitérios de Campo Grande.

Barracas de flores artificiais/naturais e velas, além de tendas de comidas e bebidas, como pastel, cachorro quente, salgados, pipoca doce/salgada, espetinho, churros, água mineral/gaseificada, água de coco e caldo de cana tomaram conta da calçada e arredores dos cemitérios São Sebastião (Cruzeiro) e Santo Amaro.

A população aproveitou para garantir flores e velas e ainda fazer uma ‘boquinha’, colaborando com a renda de vendedores.

Diferente da maioria dos trabalhadores, nada de descansar no feriado. Esta é a oportunidade de faturar uma renda extra. Nessas datas, cada um “se vira” como pode para ganhar um dinheiro a mais.

Diarista, Eliane Aparecida de Castro Pereira, vende flores e velas, há 40 anos, na frente do Cemitério Santo Amaro. Ela afirmou que a tradição de venda, nesta data, passa de geração em geração na sua família.

“As vendas já estão na geração dos meus filhos hoje e dão para cobrir os gastos e conseguir um dinheirinho a mais. Os vasos de flores artificiais variam de R$ 5 a R$ 40, de pequenos à grandes. Eu que monto os arranjos de flores, começo a montar dois meses antes, em setembro”, contou.

Além de comercializar flores e velas no Dia de Finados, ela também trabalha em outras datas comemorativas.

“Também estou aqui no Dia das Mães e Dia dos Pais. Quando é Dia de Finados, eu fico aqui a semana inteira, porque tem movimento. Muitas pessoas vem antes ou depois da data. A gente chega antes porque muita gente vem aqui arrumar e decorar os túmulos para ficar bonito para o dia de hoje”, detalhou.

Funcionária pública aposentada, Maria Roberta da Silva, vende flores artificiais, há três décadas, na calçada do Cemitério São Sebastião (Cruzeiro) e é proprietária de quase todas as barracas.

“Todos os Dias de Finados estou aqui há mais de 30 anos. Dessa vez, estou acampada aqui desde sexta-feira. Consigo faturar um dinheiro bom e sempre vendo tudo. Praticamente todas as barracas são minhas. Só vendo no Cemitério Cruzeiro pois toda a minha família está enterrada aqui. Comercializo flores naturais e artificiais, mas hoje só trouxe as artificiais porque não achei as naturais para comprar", disse.

Dados divulgados pela Superintendência de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) apontam que a diferença de preços dos vasos de flores, entre os comércios, chegam a 194,12% em Campo Grande.

Ao todo, 59 produtos, entre flores e velas, foram pesquisados em dez estabelecimentos diferentes de Campo Grande.

Em relação as flores, crisântemos e kalanchoes foram pesquisados. O preço do crisântemo varia de R$ 7,90 a R$ 35, cuja variação é de 194,12%. Já o kalanchoe, o preço mínimo encontrado foi de R$ 19,90 e o máximo R$ 45, sendo que a diferença percentual é de 80,72%.

DIA DE FINADOS

Eliane Aparecida de Castro Pereira, vende flores e velas, há 40 anos, na frente do Cemitério Santo AmaroAbraços dados pela Grupo Help. Foto: Marcelo Victor

O Dia de Finados é a data em que as pessoas lembram e homenageiam familiares, parentes e amigos queridos que já morreram.

No Brasil, é feriado nacional celebrado em 2 de novembro. A data tem origem na Igreja Católica, que a dedica aos "Fiéis Defuntos".

Eliane Aparecida de Castro Pereira, vende flores e velas, há 40 anos, na frente do Cemitério Santo Amaro

Cemitérios São Sebastião (Cruzeiro) e Santo Amaro amanheceram lotados na manhã deste domingo (2) de Finados, em Campo Grande.

Ambos estão localizados, respectivamente, nas avenidas Coronel Antonino e Presidente Vargas.

O trânsito também estava intenso. Guardas Civis Metropolitanos (GCMs) faziam a segurança dentro e fora dos cemitérios, além de organizar o trânsito.

Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia distribuiu panfletos, livros e ofereceram orações. Já o Grupo Help ofereceu cartas de autoajuda e abraços.

Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) fiscalizavam as atividades para evitar trabalho infantil.

A banda musical da GCM também marcou presença, emocionando o público. A Prefeitura ainda distribuiu mudas de ameixa, caju e ipês no local.

