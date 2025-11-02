CCZ encontrou coleção de 100 escorpiões acumulados ao longo de 100 dias em residência da Capital

Em uma ação realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) na quinta-feira (30), foram encontrados cerca de 100 escorpiões no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.
Em primeiro momento, os agentes temeram que se tratasse de uma única infestação recente, mas a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que o morador da casa mantinha uma coleção dos animais mortos, reunidos ao longo de seis meses.
Os escorpiões vinham de diferentes locais, mas o morador não soube informar exatamente os endereços onde foram encontrados.
Durante a vistoria técnica, a equipe encontrou dois escorpiões vivos no quintal da residência e os animais foram encaminhados para identificação.
A Gerência do CCZ reforçou que é importante notificar o órgão sempre que um escorpião for encontrado para que seja feito o mapeamento correto das áreas com maior infestação para um melhor controle epidemiológico da cidade.
Ambiente propício
Segundo o CCZ, o aumento do calor e das chuvas são características propícias para o aumento do aparecimento de escorpiões, já que eles buscam abrigo em locais secos e com alimento disponível, como as baratas.
O acúmulo de lixo em terrenos baldios e esgoto também é um ambiente propício para vários tipos de insetos e, nesses lugares, a presença do escorpião é quase certa.
Até o mês de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que, apenas em 2025, já haviam sido registrados 1.470 acidentes com o animal.
Os mais atingidos são bebês com menos de um ano, crianças de 5 a 14 anos e idosos acima de 80 anos. Outra faixa etária registrada no sistema é a de jovens de 20 a 49 anos.
Cuidados básicos
- Mantenha o ambiente arejado;
- Instalar tela ou tapas em ralo e tubulações;
- Mantenha o ambiente limpo e bem iluminado;
- Localize onde os escorpiões estão se estabelecendo para que o profissional responsável os retire do espaço;
- Evite acúmulo de lixo em terrenos baldios, que atraem insetos e, consequentemente, o animal peçonhento;
- Realize verificação de cantos, rodapés, atrás de móveis e roupas no chão, especificamente à noite;
- Ao retirar objetos em locais onde o animal pode se esconder faça o uso de luvas.
Por serem animais de hábitos noturnos, os escorpiões tendem a fugir de locais claros e procurar cantos escuros.
Como acabar com a infestação?
- Evite acúmulo de entulhos, madeira, pedras e lixo;
- Realizar a limpeza de jardins e áreas externas, retirando acúmulo de folhas ou objetos que podem servir de esconderijos;
- Armazene alimentos como ração em potes vedados para evitar a aparição de insetos como baratas que são predadas por escorpiões;
Evite acidentes
- Verifique cuidadosamente calçados, roupas, toalhas e roupas de cama antes de usá-los;
- Limpe periodicamente ralos de banheiro, cozinha e caixas de gordura;
- Mantenha camas e berços afastados, no mínimo, 10 cm da parede;
- Evite que lençóis toquem o chão;
- Feche frestas nas paredes, móveis e rodapés para que não sirvam de esconderijo para os escorpiões;
- Use telas nas aberturas dos ralos, pias e tanques;
- Não deixe acumular lixo e entulho nos quintais, jardins, e terrenos baldios e ao redor das residências;
- Coloque o lixo em sacos plásticos fechados para evitar baratas e outros insetos;
- Mude periodicamente de lugar materiais de construção que estejam armazenados e lembre-se de proteger as mãos com luvas grossas na realização deste trabalho;
- Retire de paredes e muros plantas ornamentais densas, arbustos e trepadeiras;
- Elimine fontes de alimento para os escorpiões (baratas, aranhas, grilos e outros pequenos animais invertebrados);
- Limpe terrenos baldios situados a cerca de 2 metros (aceiro) das redondezas dos imóveis ocupados;
- Evite a prática de queimadas em terrenos baldios, pois desalojam os escorpiões, entre outros animais;
- Preserve os inimigos naturais dos escorpiões, especialmente aves de hábitos noturnos (corujas, joão-bobo), quati, lagartos, sapos, galinhas, gansos;
- Evite folhagens de jardins junto às paredes externas de residências e mantenha jardins e gramados aparados e bem cuidados.
- Vale lembrar que pesticidas e outros produtos não são eficazes para o controle de escorpiões e podem gerar mais risco de acidente.