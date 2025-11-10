Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ANULAÇÃO

Cezário ganha causa e juiz anula assembleia que destituiu ex-presidente da FFMS

Magistrado apontou uma série de irregularidades na instauração da assembleia geral extraordinária, como a falta do processo administrativo

João Pedro Flores

10/11/2025 - 18h00
Após mais de um ano afastado,  o ex-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Francisco Cezário de Oliveira, obteve uma decisão favorável na Justiça. O juiz substituto Tito Gabriel Cosato Barreiro, da 2ª Vara Cível de Campo Grande, acatou o pedido do procedimento Comum Cível do ex-mandatário e anulou a assembleia geral extraordinária realizada em 14 de outubro de 2024, quando o dirigente foi destituído do cargo que ocupou por quase três décadas.

A sentença reconheceu falhas graves na condução do processo interno que levou à destituição. O magistrado concluiu que a assembleia foi convocada e executada sem garantir a Cezário o direito à ampla defesa e ao contraditório e sem que houvesse um processo administrativo prévio para apurar as supostas irregularidades de gestão. Além da nulidade do ato, o juiz também condenou a FFMS ao pagamento de custas e honorários no valor de R$ 1,5 mil.

O resultado da ação não devolve o cargo ao ex-presidente, já que ele continua afastado por ordem da Justiça Criminal no processo em que é réu, e também segue suspenso pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). 

Tal afastamento há de permanecer enquanto não houver revisão por aquele juízo. O magistrado não se aprofundou na prática ou não dos atos irregulares ou temerários por parte de Cezário enquanto este estava no comando da federação.

Base da decisão

O juiz apontou uma série de irregularidades na instauração da assembleia e, por isso, acolheu o pedido de nulidade. Um dos principais motivos é que não foi instaurado o processo administrativo e, também o ex-presidente não teve assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Na sentença, o juiz destacou que tanto o estatuto da FFMS quanto a Lei Pelé (Lei 9.615/1998) exigem a instauração de um procedimento formal antes da destituição de dirigentes, garantindo o direito de defesa e a apuração de responsabilidade. A assembleia, no entanto, foi convocada diretamente para “julgamento administrativo dos atos de gestão irregular e temerária”.

  1.  o motivo da destituição seria a prática de atos de gestão irregular e temerária;
  2.  foi convocada uma assembleia para julgamento e não para instauração de procedimento para apuração de tais atos (um processo administrativo);
  3.  o autor não foi notificado pessoalmente, foi publicado um edital de convocação geral no jornal 11 dias antes do ato, sem qualquer referência às acusações específicas contra ele;
  4. apenas no site da Federação teria sido apresentado o parecer jurídico, embora não houvesse previsão no estatuto vigente para utilização do sítio eletrônico e nem tenha havido comprovação devida da referida disponibilização;
  5. no parecer o que se fez foi relacionar atos que teriam sido expostos em processo criminal de mais de oito mil páginas, não discriminar quais exatamente teriam sido as condutas imputadas;
  6. apenas durante a assembleia teriam sido expostas as condutas desabonadoras;
  7. segundo consta apenas para o exercício da defesa (a respeito de fatos até então por ela desconhecidos) foi estabelecido um prazo para manifestação, de 30 minutos.

O magistrado observou que a decisão não analisou o mérito das acusações de má gestão, limitando-se à ilegalidade formal da assembleia. Segundo ele, a federação pode, se desejar, convocar novo procedimento e nova assembleia, desde que cumpra as regras legais e estatutárias.

Após a prisão e o afastamento judicial, a FFMS realizou, em abril de 2025, uma eleição inédita com mais de um candidato. Estêvão Petrallás venceu o pleito com 48 votos, contra 39 de André Baird, e assumiu o comando da entidade.

Com a anulação da assembleia que formalizou a destituição de Cezário, o resultado dessa eleição poderá ser juridicamente questionado, já que o ato que motivou a vacância do cargo foi considerado inválido. Ainda assim, o ex-presidente permanece legalmente impedido de reassumir, enquanto não houver decisão que suspenda as restrições impostas pela Justiça Criminal e pela CBF.

Ex-funcionário é condenado por desvio de R$ 326 mil de empresa

Depois de trabalhar mais de 20 anos na empresa, responsável pela folha de pagamento criou esquema para desviar valores para sua conta pessoal

10/11/2025 17h00

Divulgação

Um ex-funcionário de uma empresa de transportes foi condenado pela 8ª Vara Cível de Campo Grande a reparar a instituição por danos materiais após desviar um total de R$ 326.539,65 da folha de pagamento.

Segundo informações do processo, o ex-empregado atuou por mais de 20 anos na empresa e era responsável pela folha de pagamento dos funcionários.

Desvios

Após a transportadora contratar uma empresa especializada para realizar auditoria interna, foi descoberto que, entre maio de 2013 e novembro de 2015, o funcionário havia efetuado diversos desvios de valores da conta bancária da empresa para sua conta pessoal.

Para fazer os desvios, ele elaborava mensalmente duas folhas de pagamento distintas: uma real, com os valores efetivos devidos aos empregados, e outra fictícia, com lançamentos inflados, que servia de base para a liberação dos recursos financeiros.

Após receber o valor total referente à folha falsificada, o ex-funcionário realizava os pagamentos corretos aos colaboradores e ficava com a diferença.

A fraude foi descoberta porque as transferências para sua conta pessoal eram muito superiores ao valor de seu salário que, na época, não ultrapassava R$ 2.200,00.

Decisão

A perícia judicial confirmou o prejuízo total de R$ 326.539,65, valor reconhecido como indevido.

Na sentença foi destacado que a empresa apresentou provas robustas, como extratos bancários, planilhas e documentos contábeis, enquanto a defesa não comprovou a alegação de que os valores eram destinados a pagamentos informais a outros empregados.

“Há provas suficientes de que o réu, abusando da confiança que lhe fora depositada, promoveu desvio de valores em benefício próprio, devendo ressarcir o prejuízo causado, sob pena de enriquecimento sem causa”, registrou o juiz Mauro Nering Karloh na decisão.

 

SUGAR BABY

Em dois anos, número de "sugars" sobe mais de 40 mil em MS

Mulheres jovens que buscam homens financeiramente estáveis lideram o perfil sul-mato-grossense

10/11/2025 16h51

O crescimento acompanha o avanço econômico do estado, impulsionado pelo agronegócio e pelo turismo

Divulgação

De 2023 a 2025, Mato Grosso do Sul teve crescimento de 20,7% de "sugars" (pessoas que se relacionam com base no estilo de vida elevado), saindo de 200.848 para 242.547 usuários. Os dados foram divulgados pelo MeuPatrocínio, plataforma de relacionamentos Sugar da América Latina.

Com uma ampla vantagem, o perfil em Mato Grosso do Sul mais cadastrado na plataforma foi de mulheres "sugar babies", com 197 mil. O número é 3,8 vezes maior que o segundo colocado, referente aos sugar babies masculinos (51 mil). 

O crescimento acompanha o avanço econômico do estado, impulsionado pelo agronegócio e pelo turismo, e evidencia um público que busca relacionamentos baseados em ambição, reciprocidade e estilo de vida confortável.

De 2023 para 2025 

  • Sugar Babies femininas: 128 mil → 197 mil
  • Sugar Babies masculinos: 45 mil → 51 mil
  • Sugar Daddies: 20 mil → 27 mil
  • Sugar Mommies: 5 mil → 8 mil

Perfil financeiro e etário dos Sugars em MS

  • Sugar Daddies: renda média mensal de R$ 71 mil e idade média de 38 anos
  • Sugar Mommies: renda média mensal de R$ 49 mil e idade média de 46 anos
  • Sugar Babies: idade média de 26 anos

Panorama do Centro-Oeste

Entre 2023 e 2025, todos os estados da região Centro-Oeste apresentaram crescimento expressivo no número de usuários. 

  • Goiás - de 511.780 para 623.179 (+21,8%)
  • Distrito Federal - de 507.588 para 616.105 (+21,3%)
  • Mato Grosso - de 254.303 para 302.866 (+19,1%)
  • Mato Grosso do Sul - de 200.848 para 242.547 (+20,7%)

O levantamento mostra uma tendência regional sólida de expansão, impulsionada pelo dinamismo econômico e populacional do Centro-Oeste, e o Mato Grosso do Sul como um novo vetor de crescimento do relacionamento sugar, integrando ambição e qualidade de vida à dinâmica afetiva da região.

O que é ser Sugar Baby, Daddy ou Mommy?

No mundo Sugar, o Sugar Daddy é um homem maduro, bem-sucedido e generoso, que busca uma relação leve, de experiências e cumplicidade. O mesmo ocorre para as Sugar Mommies, mulheres acima dos 40 anos que se relacionam com homens mais jovens, fornecendo um apoio financeiro estável.

Já a Sugar Baby é uma mulher (ou homem) jovem que valoriza relacionamentos com essas pessoas experientes e financeiramente estáveis, e que desfruta da boa vida fornecida pelo parceiro (a).

