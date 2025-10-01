Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Ação preventiva

CGU barra superfaturamento na compra de refeições pela UFMS

Com três vezes menos alunos que a sede, em Campo Grande, restaurante universitário do campus de Três Lagoas vinha servindo mais refeições que na Capital

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

01/10/2025 - 18h01
A Controladoria-Geral da União (CGU) barrou o superfaturamento na compra de refeições para o Restaurante Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), no campus de Três Lagoas. Além disso, a CGU está investigando um possível superfaturamento no contrato antigo para a compra de refeições no restaurante.

O edital de licitação lançado no início deste ano pela UFMS previa que o restaurante do campus de Três Lagoas serviria um número superior ao do campus-sede, em Campo Grande. Enquanto a expectativa do edital era de que, ao final de 2025, o RU da cidade do interior tivesse servido 400.575 refeições, a sede, na Capital, teria servido 379.750.

Para efeito de comparação, o campus-sede em Campo Grande, segundo relatório da CGU, deve atender uma demanda de 17.020 pessoas (14.560 alunos e 2.460 servidores), enquanto o campus de Três Lagoas, o segundo maior da UFMS, deve ter uma demanda ajustada para 3.600 pessoas, soma dos 3.300 alunos e dos 300 servidores.

Em 2024, apesar de ser quatro vezes menor que a sede em Campo Grande, o RU de Três Lagoas serviu mais refeições que a Capital. Foram servidas, durante todo o ano passado, 226.183 refeições na unidade do interior do Estado, entre café da manhã, almoço e jantar. Já no RU da Capital foram 181.377 refeições.

Em Corumbá, que tem 2.220 alunos (1,1 mil a menos que Três Lagoas), foram servidas 45.273 refeições durante todo o ano de 2024, e a perspectiva era de 88 mil para este ano — números muito distantes dos previstos para Três Lagoas.

A desproporcionalidade na compra de refeições para o Restaurante Universitário de Três Lagoas era tamanha que a previsão orçamentária para o campus era de R$ 4,67 milhões, enquanto em Campo Grande, sede da universidade federal, as refeições do RU custariam R$ 4,42 milhões.

“Assim, conclui-se que as quantidades de refeições previstas no edital do Pregão 90.001/2025 não estão atreladas ao número de alunos matriculados, estando, no caso específico do campus de Três Lagoas, desproporcional essa relação (refeições x alunos)”, argumentaram os controladores da União em relatório.

Suspeita de superfaturamento

Outro ponto questionado pela CGU foi a planilha de custos, que não previa margem de lucro para as empresas participantes e também não atualizava os preços de referência pelo índice inflacionário do período. Essas falhas poderiam distorcer o equilíbrio econômico do contrato e favorecer possíveis práticas de superfaturamento.

Diante das inconsistências, a UFMS foi recomendada a suspender cautelarmente tanto o contrato em vigor no campus de Três Lagoas quanto a licitação em andamento, além de revisar os cálculos para adequar a quantidade de refeições ao número real de estudantes atendidos.

Licitação anulada e nova economia

Após a intervenção, a UFMS anulou o pregão inicial e refez os cálculos com nova metodologia. O valor da contratação caiu de R$ 10,6 milhões para R$ 7,1 milhões, gerando uma economia de R$ 3,5 milhões aos cofres públicos.

Um novo edital (Pregão nº 90.014/2025) foi lançado, mas o processo ainda passa por ajustes devido à inabilitação da empresa vencedora por pendências no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin).

Investigações em andamento

Além da anulação do pregão, a CGU investiga indícios de superfaturamento no contrato anterior que mantinha o fornecimento de refeições em Três Lagoas. O caso também foi comunicado ao Tribunal de Contas da União (TCU), que pode aplicar sanções às empresas envolvidas.

O Correio do Estado procurou a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mas não houve resposta até a publicação da reportagem.

Comparações prevista no edital lançado pela UFMS no início deste ano: 

Campus Campo Grande

  • 14.560 alunos + 2.460 servidores = 17.020 pessoas
  • Previsão de refeições: 379.750

Campus Três Lagoas (CPTL)

  • 3.300 alunos + 300 servidores = 3.600 pessoas
  • Previsão de refeições: 400.575

Campus Corumbá (CPAN)

  • 2.220 alunos + 160 servidores = 2.380 pessoas
  • Previsão de refeições: 88.200

Campus Aquidauana (CPAQ)

  • 1.750 alunos + 120 servidores = 1.870 pessoas
  • Previsão de refeições: 49.000

Cidades

Antigo prédio do Itaú será revitalizado para virar Centro Comercial

Com investimento de R$ 67 milhões, empreendimento reunirá Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em um único espaço, com previsão de entrega em 2027

01/10/2025 17h00

Após revitalização, prédio reunirá em um mesmo espaço as sedes administrativas da Fecomércio-MS, Sesc, Senac e do Instituto de Pesquisa e Formação (IPF)

Após revitalização, prédio reunirá em um mesmo espaço as sedes administrativas da Fecomércio-MS, Sesc, Senac e do Instituto de Pesquisa e Formação (IPF) Reprodução

Um dos prédios mais icônicos do Centro de Campo Grande, que já foi sede do Banco Itaú na Rua Barão do Rio Branco, nº 1266, passará por uma grande transformação. O edifício da década de 1970, que estava sem uso, será revitalizado para se tornar a Casa do Comércio, novo ambiente de negócios do Mato Grosso do Sul.

O empreendimento reunirá em um mesmo espaço as sedes administrativas da Fecomércio-MS, Sesc, Senac e do Instituto de Pesquisa e Formação (IPF), fortalecendo a atuação conjunta das entidades do Sistema Comércio.

Estrutura moderna e multifuncional

O prédio terá nove pavimentos, além do térreo com mezanino, totalizando 11.584,56 m² de área construída. O projeto prevê ambientes modernos e funcionais:

  • auditório para grandes eventos;
  • salas de reunião e treinamentos;
  • espaço de coworking;
  • restaurante;
  • áreas administrativas;
  • praça elevada de convivência no primeiro pavimento;
  • espaço multiuso para atividades culturais e corporativas;
  • recepção integrada para atendimento ao público.

Cada andar terá identidade visual própria, inspirada nos biomas de Mato Grosso do Sul. As cores, texturas e vegetações utilizadas remetem ao Pantanal, Cerrado e outros ambientes naturais do Estado.

Retrofit e sustentabilidade

A intervenção será feita no modelo de retrofit, que moderniza edificações antigas sem perder suas características arquitetônicas originais. Elementos como esquadrias e aberturas serão preservados, respeitando a história do prédio, mas adaptados para as novas funções.

A sustentabilidade será um dos pilares da obra. Estão previstas soluções de eficiência energética, como aproveitamento da iluminação natural, climatização inteligente e uso de materiais que garantem menor impacto ambiental.

A acessibilidade também é prioridade. O edifício contará com banheiros adaptados, rampas, sinalização tátil, placas em braile e eliminação de desníveis, garantindo que pessoas com deficiência tenham autonomia e conforto.

Investimento e cronograma

O projeto da Casa do Comércio terá um investimento de R$ 67 milhões. As obras têm prazo de 18 meses e a previsão de entrega é fevereiro de 2027.

Durante esse período, a expectativa é de geração de empregos diretos na construção civil e, após a inauguração, a movimentação econômica deve se refletir em toda a região central, aquecendo o comércio e os serviços do entorno.

Revitalização do Centro Histórico

A Casa do Comércio integra uma série de iniciativas de revitalização do Centro de Campo Grande, promovidas pela Prefeitura em parceria com entidades privadas. A prefeita Adriane Lopes (PP) destacou, durante o lançamento evento do "Centro em Ação", ocorrido na noite de ontem (30), que o projeto é parte de um conjunto de ações que inclui obras na Morada dos Baís, Escola de Governo, Maria Fumaça e Vila dos Idosos.

Importância para a economia

O setor de comércio representa cerca de dois terços do PIB de Mato Grosso do Sul. Ao concentrar em um único espaço a atuação de Fecomércio, Sesc, Senac e IPF, a Casa do Comércio pretende otimizar atendimentos, reduzir custos operacionais e oferecer serviços mais ágeis e integrados para empresários e trabalhadores.

Para o presidente da Fecomércio-MS, Edison Araújo, a unificação é estratégica. “Reunir todas as entidades do Sistema Comércio em um único espaço vai potencializar o atendimento, unificar e agilizar ainda mais nossas ações em prol do empresário, além de aproximar os serviços dos trabalhadores do setor”, afirmou.

Cidades

Desaparecido na mata em Bonito por quatro dias, homem se alimentou com frutas

Desaparecido há quatro dias, Edison Oviedo, de 50 anos, foi localizado na manhã desta quarta-feira (1º) e disse que se alimentou de mangas verdes e castanhas

01/10/2025 16h55

Divulgação Corpo de Bombeiros de Bonito

O trabalhador rural Edison Oviedo, de 50 anos, que ficou quatro dias desaparecido na região da Fazenda Bahia da Serra, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Bonito, município localizado a 259 quilômetros de Campo Grande.

Edison desapareceu próximo ao campo dos índios, no dia 27 de setembro, mobilizando equipes dos bombeiros, que realizaram a técnica de pente fino (buscas a pé), com uso de drones, porém sem sucesso.

Durante a chuva, na manhã desta quarta-feira (1º), ele se abrigou em um casebre e foi encontrado por populares. O irmão de Edison foi informado e acionou os bombeiros, que realizaram o resgate devido à fragilidade em que se encontrava.

Ele relatou não saber o motivo de ter saído de casa, apresentava quadro de desorientação, sem se lembrar do que ocorreu, e disse que passou os quatro dias no alto de um morro, comendo castanhas e manga verde.

A hidratação era feita em um córrego próximo ao local em que estava.

Os bombeiros levaram Edison até o Hospital Darci João Bigaton, no município, já que apresentava sinais de desidratação e reclamava de fome.

