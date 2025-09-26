Chapolin conhecido pelas "dancinhas" é preso em MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um homem identificado como Roberto Aparecido de Souza, de 44 anos, mais conhecido como Chapolin, por usar fantasia e passar o dia performando e animando a população, foi preso por estupro de vulnerável em Água Clara, município localizado a 192 km de Campo Grande.

Durante diligências na área comercial da Avenida Júlio Maia, os policiais abordaram Roberto Aparecido de Souza. Assim que consultaram o nome dele no Banco Nacional de Medidas Penais, verificaram a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido no dia 28 de setembro de 2023 pelo município de Dourados.

Roberto, condenado a 14 anos de prisão em regime fechado, havia fugido. Os agentes cumpriram o mandado: ele foi algemado e levado no compartimento de presos da viatura até o hospital municipal para passar por exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado para a delegacia de polícia.

Quem é Chapolin?

Natural de Cambuí (MG), o homem que se passava por artista de rua ficou conhecido por se fantasiar de um dos personagens icônicos da televisão: o Chapolin Colorado, criado pelo ator Roberto Gómez Bolaños, mais conhecido como Chespirito. No município, ganhou notoriedade por suas dancinhas com a fantasia do herói mexicano.

No momento da prisão, ele estava vestido de Chapolin, mas também costumava se apresentar como o super-herói da Marvel, o Homem-Aranha. Com alegria e descontração, não despertava a suspeita dos munícipes de que estava foragido da Justiça.

O sucesso no município foi tanto que ele chegou a criar um perfil nas redes sociais, conforme divulgado pelo portal Mídia Clara.

Por meio das redes sociais, pessoas manifestaram choque, já que a presença do indivíduo animando a região central era constante. Uma mulher chegou a comentar “misericórdia, senhor”, enquanto outra lembrou o ditado: “quem vê cara não vê coração”.

“Sério, meu Deus! Não dá nem para acreditar. Se há um mandado de prisão, aí fica difícil não acreditar. Nossa! Que pena. Existe aquele velho ditado: Quem vê cara não vê coração. Se deve à Justiça, tem que pagar, né? A Justiça demora, pode passar o tempo que for, mas um dia ela chega. E a dele chegou” escreveu uma mulher". “Sempre falei para os meus filhos: nunca confiem em pessoas vestidas de Superman, todos são falsos”, disse outra.

Na saída do hospital, onde passou por exame de corpo de delito, populares registraram o momento.

Assista ao vídeo

Assine o Correio do Estado