Cidades

Foragido da Justilça

Chapolin conhecido pelas "dancinhas" é preso em MS

Popular entre os munícipes por suas performances, o homem de 44 anos foi preso nesta quinta-feira (25) por estupro de vulnerável

Laura Brasil

26/09/2025 - 16h00
Um homem identificado como Roberto Aparecido de Souza, de 44 anos, mais conhecido como Chapolin, por usar fantasia e passar o dia performando e animando a população, foi preso por estupro de vulnerável em Água Clara, município localizado a 192 km de Campo Grande.

Durante diligências na área comercial da Avenida Júlio Maia, os policiais abordaram Roberto Aparecido de Souza. Assim que consultaram o nome dele no Banco Nacional de Medidas Penais, verificaram a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido no dia 28 de setembro de 2023 pelo município de Dourados.

Roberto, condenado a 14 anos de prisão em regime fechado, havia fugido. Os agentes cumpriram o mandado: ele foi algemado e levado no compartimento de presos da viatura até o hospital municipal para passar por exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado para a delegacia de polícia.

Quem é Chapolin?

Natural de Cambuí (MG), o homem que se passava por artista de rua ficou conhecido por se fantasiar de um dos personagens icônicos da televisão: o Chapolin Colorado, criado pelo ator Roberto Gómez Bolaños, mais conhecido como Chespirito. No município, ganhou notoriedade por suas dancinhas com a fantasia do herói mexicano.

No momento da prisão, ele estava vestido de Chapolin, mas também costumava se apresentar como o super-herói da Marvel, o Homem-Aranha. Com alegria e descontração, não despertava a suspeita dos munícipes de que estava foragido da Justiça.

O sucesso no município foi tanto que ele chegou a criar um perfil nas redes sociais, conforme divulgado pelo portal Mídia Clara.

Por meio das redes sociais, pessoas manifestaram choque, já que a presença do indivíduo animando a região central era constante. Uma mulher chegou a comentar “misericórdia, senhor”, enquanto outra lembrou o ditado: “quem vê cara não vê coração”.

“Sério, meu Deus! Não dá nem para acreditar. Se há um mandado de prisão, aí fica difícil não acreditar. Nossa! Que pena. Existe aquele velho ditado: Quem vê cara não vê coração. Se deve à Justiça, tem que pagar, né? A Justiça demora, pode passar o tempo que for, mas um dia ela chega. E a dele chegou” escreveu uma mulher".

“Sempre falei para os meus filhos: nunca confiem em pessoas vestidas de Superman, todos são falsos”, disse outra.

Na saída do hospital, onde passou por exame de corpo de delito, populares registraram o momento.

Assista ao vídeo

 

 

 

Cidades

Ministério Público apura irregularidades em exames de ultrassonografia em prefeitura de MS

Segundo denúncia, os procedimentos estariam sendo feitos em uma clínica particular de outro município

26/09/2025 16h30

Foto: Divulgação MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu investigação para apurar suspeitas de irregularidades em exames de ultrassonografia oferecidos pela Prefeitura de Douradina. Segundo denúncia, os procedimentos estariam sendo feitos em uma clínica particular de Rio Brilhante sem contrato formal e pagos como se fossem consultas médicas, o que pode indicar desvio de finalidade e uso indevido do sistema de regulação do SUS.

Além da realização dos exames, o MPMS também apura gastos com marmitas fornecidas a gestantes que foram deslocadas para Rio Brilhante. De acordo com a denúncia, elas chegaram ao local por volta das 7h da manhã, mas o atendimento só estava previsto para a tarde. A Prefeitura alegou erro de agendamento e disse que providenciou as refeições de forma emergencial.

Outra frente da investigação envolve suspeita de superfaturamento na contratação de refeições para pacientes que fazem tratamento em outras cidades, como Dourados. A quantidade de marmitas adquiridas seria incompatível com o número de atendidos, o que levanta dúvidas sobre a legalidade das despesas.

O MP requisitou documentos da Prefeitura, incluindo o contrato nº 93/2022 e aditivos, além de explicações da prefeita e da secretária de Saúde. Entre as medidas possíveis estão recomendações administrativas, ação civil pública, fiscalização dos contratos e audiências com os envolvidos.

“O MPMS tem o dever de zelar pela correta aplicação dos recursos públicos e pela integridade dos serviços oferecidos à população”, afirmou o promotor Radamés de Almeida Domingos, responsável pelo caso.

Tragédia

Perícia identifica segunda vítima do acidente aéreo no Pantanal

No final da tarde desta sexta-feira (26), a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul identificou o corpo do piloto da aeronave

26/09/2025 16h23

Pela ordem da foto: à esquerda, o piloto Marcelo Pereira de Barros; à direita, o cineasta Rubens Crispim Júnior

Pela ordem da foto: à esquerda, o piloto Marcelo Pereira de Barros; à direita, o cineasta Rubens Crispim Júnior Reprodução Redes Sociais

A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul informou, no final da tarde desta sexta-feira (26), que identificou o corpo de Marcelo Pereira de Barros, 59 anos, piloto da aeronave que caiu no Pantanal.

O primeiro a ter o corpo identificado foi o do cineasta Rubens Crispim Júnior.

Durante a manhã, como noticiado pelo Correio do Estado, os corpos das vítimas foram transferidos do Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), em Campo Grande.

O traslado dos corpos para a capital sul-mato-grossense ocorreu para a realização de exames complementares.

Segundo informações do IMOL, após o processo de identificação, os corpos de Marcelo Pereira de Barros e do cineasta Rubens Crispim Júnior estão liberados para os procedimentos funerários.

Já o cineasta chinês Kongjian Yu deve demorar, devido à cultura chinesa, pois a presença de um familiar é necessária para que a perícia seja realizada.

“A Polícia Científica reforça o compromisso de aplicar todos os recursos técnicos disponíveis para garantir respostas seguras e céleres às famílias enlutadas.”

Acidente

O avião que levava uma equipe de documentaristas à região da fazenda Barra Mansa, localizada a cerca de 100 quilômetros da área urbana de Aquidauana e onde foram filmadas as duas versões da novela Pantanal, caiu no final da tarde desta terça-feira (23), explodiu e os quatro ocupantes morreram. 

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, os corpos ficaram carbonizados devido à explosão. A tragédia ocorreu próximo da pista de pouso e a suspeita inicial é de que o piloto, Marcelo Pereira de Barros, que também seria proprietário do avião, tenha tentado arremeter instantes antes do pouso, mas a aeronave perdeu potência e acabou caindo. 

Conhecido como Marcelo Pantaneiro, o piloto tinha vasta experiência no transporte aéreo de turistas pela região pantaneira. Natural de São Paulo, se dizia apaixonado pela região pantaneira e por isso tinha longo histórico em sobrevoar as áreas naturais de Aquidauana, atividade que unia sua profissão à admiração pela natureza local.

Irregularidades

O avião no qual estavam o piloto e mais três ocupantes tinha um longo histórico de irregularidades, conforme revelam investigações do setor de Operações Aéreas do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), departamento da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

O Cessna, conforme revela o site A Princezinha, de Aquidauana, á havia sido apreendido em 2019, durante a Operação Ícaro, na pista de pouso de Aquidauana. Na época, exames periciais teriam atestado que plaquetas de identificação estavam adulteradas e que o avião operava com certificado de aeronavegabilidade cancelado. 

Depois de apreendido, o avião ficou sob os cuidados do DRACCO por três anos e foi devolvido ao piloto Marcelo Pantaneiro, como é conhecido, em 2022. O piloto e proprietário do avião é um dos mortos no acidente. 

Cabe ressaltar que, de acordo com as informações iniciais da Agência Nacional de Aviação Civil(ANAC), o avião Cessna, prefixo PT-BAN, fabricada em 1958, não estava habilitada para fazer o serviço de táxi aéreo. 

Outro caso

A tragédia desta terça-feira ocorreu oito dias depois do acidente que no dia 16 resultou na morte do pecuarista e médico Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos. O médico pilotava sua própria aeronave, que saiu de Araçatuba e caiu próximo da divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, no Pantanal.

