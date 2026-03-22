Chegada de Lula para COP15 altera trechos de acesso ao Parque dos Poderes a partir de meio-dia

Presidente da República estará em Campo Grande neste domingo (22) - Divulgação

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A chegada da comitiva presidencial à COP15 neste domingo vai alterar trechos do Parque dos Poderes neste domingo (22) a partir do meio-dia.

A programação, que se inicia hoje, terá a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e outros chefes de Estado, marcado para acontecer às 16h no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

Com a presença das autoridades, o local passa a ser uma Área de Segurança Nacional, obedecendo aos critérios de segurança de um evento internacional.

Com isso, o “Amigos do Parque”, que tradicionalmente promove atividades de lazer, esporte e convivência familiar no Parque dos Poderes vai ter ajustes pontuais na programação neste domingo, com acesso proibido de veículos e pedestres na área de administração do Parque a partir do meio-dia.

Só será possível acessar os trechos até a rotatória do Beirute para quem vem da Avenida Afonso Pena, e até a rotatória da Agesul para quem vem da Avenida Mato Grosso.

Trecho de interdição no Parque dos Poderes neste domingo (22) / Divulgação GOV MS

Lula na COP15

Acompanhado por cinco ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem a Campo Grande neste domingo (22), sessão especial da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre Espécies Migratórias da ONU (COP15). Natural de Três Lagoas, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, está confirmada no evento.

Além de Tebet, integram a comitiva ministerial o chanceler Mauro Vieira (Ministro das Relacões Exteriores) e as ministras Marina Silva (Meio Ambiente), Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação).

A agenda marca a abertura política da COP15 da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, que será realizada pela primeira vez no Brasil entre os dias 23 e 29 de março.

A conferência reunirá mais de duas mil pessoas, entre representantes de governos, cientistas, organizações internacionais e membros da sociedade civil.

O encontro será presidido por João Paulo Capobianco e terá como foco a discussão de medidas para conservação das espécies migratórias, além da proteção de seus habitats e rotas.

O evento está previsto para começar às 16h, no Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo, e também contará com a participação do presidente do Paraguai, Santiago Peña.