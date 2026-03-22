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Chegada de Lula para COP15 altera trechos de acesso ao Parque dos Poderes a partir de meio-dia

O espaço, usado costumeiramente para corredores e famílias a passeio, estará fechado neste domingo à tarde

Karina Varjão

Karina Varjão

22/03/2026 - 09h00
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A chegada da comitiva presidencial à COP15 neste domingo vai alterar trechos do Parque dos Poderes neste domingo (22) a partir do meio-dia.

A programação, que se inicia hoje, terá a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e outros chefes de Estado, marcado para acontecer às 16h no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. 

Com a presença das autoridades, o local passa a ser uma Área de Segurança Nacional, obedecendo aos critérios de segurança de um evento internacional. 

Com isso, o “Amigos do Parque”, que tradicionalmente promove atividades de lazer, esporte e convivência familiar no Parque dos Poderes vai ter ajustes pontuais na programação neste domingo, com acesso proibido de veículos e pedestres na área de administração do Parque a partir do meio-dia. 

Só será possível acessar os trechos até a rotatória do Beirute para quem vem da Avenida Afonso Pena, e até a rotatória da Agesul para quem vem da Avenida Mato Grosso. 

Trecho de interdição no Parque dos Poderes neste domingo (22) / Divulgação GOV MS

Lula na COP15

Acompanhado por cinco ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem a Campo Grande neste domingo (22), sessão especial da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre Espécies Migratórias da ONU (COP15). Natural de Três Lagoas, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, está confirmada no evento. 

Além de Tebet, integram a comitiva ministerial o chanceler Mauro Vieira (Ministro das Relacões Exteriores) e as ministras Marina Silva (Meio Ambiente), Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação).

A agenda marca a abertura política da COP15 da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, que será realizada pela primeira vez no Brasil entre os dias 23 e 29 de março.

A conferência reunirá mais de duas mil pessoas, entre representantes de governos, cientistas, organizações internacionais e membros da sociedade civil. 

O encontro será presidido por João Paulo Capobianco e terá como foco a discussão de medidas para conservação das espécies migratórias, além da proteção de seus habitats e rotas.

O evento está previsto para começar às 16h, no Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo, e também contará com a participação do presidente do Paraguai, Santiago Peña.

 

Conectividade

Veja onde acessar wi-fi gratuito em Campo Grande

São mais de 180 pontos de internet pública gratuita espalhados pela cidade e 23 em manutenção; confira a lista

22/03/2026 08h30

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Confira os pontos de wi-fi gratuitos disponíveis em Campo Grande

Confira os pontos de wi-fi gratuitos disponíveis em Campo Grande Divulgação/PMCG

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A Prefeitura Municipal de Campo Grande anunciou no último dia 12 a expansão da rede pública de internet na cidade. Os novos pontos de Wi-Fi foram instalados em unidades administrativas, centros de serviços e outros espaços utilizados pela população.

Ao todo, são 187 pontos de Wi-Fi instalados em todas as regiões do município. A região central, por exemplo, possui cobertura ampla, o que permite uma conexão em grande parte dos trajetos. Na Rua 14 de Julho, são 1,4 km de sinal, abrangendo o trecho entre as avenidas Fernando Corrêa e Mato Grosso.

Do mesmo modo, locais da Marechal Rondon, Dom Aquino, Barão do Rio Branco, Calógeras, Maracaju, Treze de Maio e Rui Barbosa também possuem acesso liberado.

Confira os pontos de wi-fi gratuitos disponíveis em Campo GrandePontos de internet gratuitos em Campo Grande/Divulgação Prefeitura Municipal

Confira a lista completa dos pontos abaixo: 

  1. 14 de Julho  entre Fernando Correia e 26 de Agosto - 03 (-20.4672793, -54.6164616)
  2. 14 de Julho - entre Fernando Correia e 26 de Agosto - 01 (-20.4681914, -54.6163141)
  3. 14 de Julho com a Mal. Rondon (-20.4600389, -54.6178378)
  4. 14 de Julho entre 15 de Novembro e Av. Afonso Pena - 01 (-20.4651406, -54.6168639)
  5. 14 de Julho entre 15 de Novembro e Av. Afonso Pena - 02 (-20.4647636, -54.6169202)
  6. 14 de Julho entre 15 de Novembro e Av. Afonso Pena - 03 (-20.4643289, -54.6170248)
  7. 14 de Julho entre 26 de Agosto e Sete de Setembro - 01 (-20.4669752, -54.6165206)
  8. 14 de Julho entre 26 de Agosto e Sete de Setembro 2 (-20.4667616, -54.6165447)
  9. 14 de Julho entre 26 de Agosto e Sete de Setembro 3 (-20.4665128, -54.6165984)
  10. 14 de Julho entre Antônio Maria Coelho e Av. Mato Grosso - 01 - (Em manutenção) (-20.4571916, -54.6183525)
  11. 14 de Julho entre Antônio Maria Coelho e Av. Mato Grosso - 02 (-20.4568398, -54.6184142)
  12. 14 de Julho entre Antônio Maria Coelho e Av. Mato Grosso - 03 - (Em manutenção) (-20.4564352, -54.618484)
  13. 14 de Julho entre Av. Afonso Pena e Barão do Rio Branco - 01 (-20.4636162, -54.6171482)
  14. 14 de Julho entre Av. Afonso Pena e Barão do Rio Branco - 02 (-20.4631915, -54.6172394)
  15. 14 de Julho entre Av. Afonso Pena e Barão do Rio Branco - 03 (-20.4627416, -54.6173279)
  16. 14 de Julho entre Barão do Rio Branco e Dom Aquino - 01 (-20.4624149, -54.617395)
  17. 14 de Julho entre Barão do Rio Branco e Dom Aquino - 02 (-20.4618922, -54.6174862)
  18. 14 de Julho entre Barão do Rio Branco e Dom Aquino - 03 (-20.4614373, -54.6175801)
  19. 14 de Julho entre Dom Aquino e Mal. Rondon - 01 (-20.4610729, -54.6176444)
  20. 14 de Julho entre Dom Aquino e Mal. Rondon - 02 (-20.4605729, -54.617741)
  21. 14 de Julho entre Dom Aquino e Mal. Rondon - 03 - (Em manutenção) (-20.4601783, -54.6178134)
  22. 14 de Julho entre Fernando Correia e 26 de Agosto - 02 (-20.4676813, -54.6163865)
  23. 14 de Julho entre Mal. Rondon e Maracaju - 01 (-20.4597775, -54.6178805)
  24. 14 de Julho entre Mal. Rondon e Maracaju - 02 (-20.4592623, -54.617977)
  25. 14 de Julho entre Mal. Rondon e Maracaju - 03 (-20.4588678, -54.6180521)
  26. 14 de Julho entre Maracaju e Antônio Maria Coelho - 01 (-20.4584431, -54.6181433)
  27. 14 de Julho entre Maracaju e Antônio Maria Coelho - 02 (-20.458036, -54.6182077)
  28. 14 de Julho entre Maracaju e Antônio Maria Coelho - 03 (-20.4576188, -54.6182908)
  29. 14 de Julho entre Sete de Setembro e 15 de Novembro - 01 (-20.4662414, -54.6166547)
  30. 14 de Julho entre Sete de Setembro e 15 de Novembro - 02 (-20.465862, -54.6167244)
  31. 14 de Julho entre Sete de Setembro e 15 de Novembro - 03 (-20.4655303, -54.6167942)
  32. Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação Agetec (-20.4645049, -54.6302883)
  33. AMHASF - Agência Municipal de Habitação - (Em manutenção) (-20.4702888, -54.6134924)
  34. Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados (-20.4802586, -54.6112304)
  35. Avenida Afonso Pena & Rua Rui Barbosa (-20.4634189, -54.6140417)
  36. Avenida Calógeras & Rua Maracaju - (Em manutenção) (-20.4590818, -54.6201106)
  37. Avenida Presidente Ernesto Geisel & Rua Marechal Rondon (-20.4608173, -54.6223473)
  38. Casa da Mulher Brasileira - CMB (-20.4562793, -54.6633305)
  39. CEM - Centro de Especialidades Médicas Presidente Jânio da Silva Quadros : Cardiologia adulta e pediátrica (-20.4473873, -54.6193844)
  40. CEMTE - Centro Municipal de Treinamento Esportivo (-20.4389507, -54.5735402)
  41. Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho (-20.4577461, -54.6065042)
  42. Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA (-20.4707029, -54.6209467)
  43. Centro Municipal de Educação Especial Inclusiva da Reme (-20.4571423, -54.6172497)
  44. Centro Regional De Saúde Dr. João Pereira Da Rosa- Crs Aero Rancho - (Em manutenção) (-20.522582, -54.649147)
  45. Centro Regional De Saúde Dr. Waldeck Fletner De Castro Maia- Crs Coophavila II (-20.535873, -54.670876)
  46. Centro Regional de Saúde Tiradentes (-20.4807556, -54.5807632)
  47. Cidade do Natal (-20.4555725, -54.5701423)
  48. Clínica Da Família Unidade Nova Lima - Ubsf Dra Marcia De Sa Earp (-20.401523, -54.572084)
  49. Conselho Municipal Saúde (-20.461493, -54.6348388)
  50. Coophatrabalho (-20.433148, -54.655195)
  51. CRS - Centro Regional de Saúde Dr Gunter Hans no Bairro Nova Bahia (-20.4103596, -54.5723685)
  52. Crs Dr Guinter Hans Nova Bahia (-20.4102046, -54.572331)
  53. FUNSAT - Fundação Social do Trabalho (-20.4719253, -54.6153508)
  54. Ginásio Guanandizão - (Em manutenção) (-20.4943702, -54.6370174)
  55. Hospital Dia (-20.4109894, -54.5723507)
  56. IMPCG - Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - (Em manutenção) (-20.4694645, -54.6242233)
  57. Orla Ferroviária (-20.4567015, -54.6204079)
  58. Parque Jacques da Luz (-20.558768, -54.5764769)
  59. Parque Olímpico Ayrton Senna (-20.5126795, -54.6497445)
  60. Parque Tarsila do Amaral (-20.382324, -54.5709248)
  61. Parque Tecnológico de Campo Grande (-20.4406936, -54.6120388)
  62. Pátio - O Shopping do Centro - (Em manutenção) (-20.4609266, -54.6183691)
  63. Plenarinho (Paço Municipal) - Em manutenção (-20.46115, -54.60595)
  64. Poliesportivo da vila nasser (-20.412531, -54.6357593)
  65. Posto De Saúde Mário Covas - (Em manutenção) (-20.5430421, -54.604155)
  66. Praça Ary Coelho (-20.4646931, -54.6162735)
  67. Praça Comendador Oshiro Takemori (-20.4673355, -54.6200807)
  68. Praça Coophasul (-20.4213566, -54.6363147)
  69. Praça de esportes Coruja (Lageado) - (Em manutenção) (-20.54869, -54.63802)
  70. Praça Esportiva Belmar Fidalgo - (Em manutenção) (-20.460193, -54.6069538)
  71. Praça Esportiva Elias Gadia (-20.4723868, -54.6437144)
  72. Praça Moreninhas "ESPETINHO" (Disvaldo de Souza Bezerra) - (Em manutenção) (-20.5554959, -54.5733845)
  73. PROCON Campo Grande - (Em manutenção) (-20.4627823, -54.6066252)
  74. Rua 14 de Julho & Avenida Euler de Azevedo (-20.4439499, -54.6199372)
  75. Rua 15 de Novembro & Avenida Calógeras (-20.4657528, -54.6188326)
  76. Rua Amazonas & Rua Treze de Maio - (Em manutenção) (-20.4491065, -54.6185161)
  77. Rua Barão de Melgaço & Rua Pedro Celestino (-20.4671735, -54.6112126)
  78. Rua Barão do Rio Branco & Rua 14 de Julho - (Em manutenção) (-20.4625913, -54.617367)
  79. Rua Barão do Rio Branco & Rua Doutor Arthur Jorge (-20.4607802, -54.6061769)
  80. Rua Barão do Rio Branco & Rua Padre João Crippa (-20.4615608, -54.6105499)
  81. Rua Barão do Rio Branco & Rua Treze de Maio (-20.4623782, -54.6160046)
  82. Rua Barão do Rio Branco & Rua Vasconcelos Fernandes (-20.4636287, -54.6233987)
  83. Rua Dom Aquino & Avenida Calógeras (-20.4616555, -54.619582)
  84. Rua Dom Aquino & Rua Pedro Celestino (-20.4604747, -54.6124856)
  85. Rua Doutor Arthur Jorge & Rua Dom Aquino (-20.4594877, -54.6064531)
  86. Rua Íria Loureiro Viana & Rua 26 de Agosto (-20.4670163, -54.6141393)
  87. Rua Joaquim Murtinho & Rua Pedro Celestino (-20.4664724, -54.6113468)
  88. Rua Joaquim Nabuco & Rua Dom Aquino - (Em manutenção) (-20.4625185, -54.6248255)
  89. Rua José Antônio & Rua Joaquim Murtinho - (Em manutenção) (-20.4661508, -54.6078798)
  90. Rua José Antônio & Rua Sete de Setembro (-20.4650297, -54.6080855)
  91. Rua Marechal Rondon & Rua Almirante Barroso (-20.4619232, -54.6294363)
  92. Rua Marechal Rondon & Rua Saldanha Marinho (-20.4614942, -54.6268107)
  93. Rua Marechal Rondon & Rua Vasconcelos Fernandes - (Em manutenção) (-20.4609231, -54.6235508)
  94. Rua Padre João Crippa & Rua Sete de Setembro (-20.4652973, -54.609804)
  95. Rua Rui Barbosa & Avenida Mato Grosso (-20.4556854, -54.615491)
  96. Rua Rui Barbosa & Rua 15 de Novembro (-20.4649388, -54.6137452)
  97. Rua Rui Barbosa & Rua 26 de Agosto (-20.4669773, -54.6133571)
  98. Rua Rui Barbosa & Rua Antônio Maria Coelho (-20.4569624, -54.6152369)
  99. Rua Rui Barbosa & Rua Barão do Rio Branco (-20.4621682, -54.6142689)
  100. Rua Rui Barbosa & Rua Dom Aquino (-20.4608628, -54.6145364)
  101. Rua Rui Barbosa & Rua Doutor Aníbal de Tolêdo (-20.4793534, -54.6110386)
  102. Rua Rui Barbosa & Rua Joaquim Murtinho (-20.466631, -54.6133991)
  103. Rua Rui Barbosa & Rua Maracaju - (Em manutenção) (-20.4582803, -54.6150069)
  104. Rua Rui Barbosa & Rua Professor Severino Ramos de Queirós (-20.4739545, -54.612061)
  105. Rua Rui Barbosa & Rua Sete de Setembro (-20.4659283, -54.6135593)
  106. Rua Rui Barbosa, 1859 (Esq. Tonico Saad) (-20.4690398, -54.6128778)
  107. Rua Rui Barbosa, 2959 (Esq. Marechal Rondon) (-20.4596843, -54.6147777)
  108. Rua Sete de Setembro & Avenida Calógeras - (Em manutenção) (-20.4667441, -54.6186251)
  109. Rua Treze de Maio & Avenida Mato Grosso (-20.4559512, -54.6171967)
  110. Rua Treze de Maio & Rua 15 de Novembro (-20.4652159, -54.6154701)
  111. Rua Treze de Maio & Rua 26 de Agosto (-20.4670707, -54.6151423)
  112. Rua Treze de Maio & Rua Antônio Maria Coelho (-20.4572357, -54.6169619)
  113. Rua Treze de Maio & Rua Dom Aquino (-20.4610848, -54.6162576)
  114. Rua Treze de Maio & Rua Doutor Dolor Ferreira de Andrade (-20.4446138, -54.6193104)
  115. Rua Treze de Maio & Rua General Melo (-20.4537872, -54.6176422)
  116. Rua Treze de Maio & Rua Maracaju (-20.458527, -54.6167423)
  117. Rua Treze de Maio & Travessa Guia Lopes (-20.4474291, -54.618818)
  118. Sede Administrativa - Horto Florestal (-20.4690053, -54.6224986)
  119. Sejuv - Cursos Campo Grande MS (-20.4550763, -54.6055011)
  120. SEPPE - Secretaria Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas da Prefeitura Municipal de Campo Grande (-20.4668238, -54.59975)
  121. Sub Prefeitura de Anhanduí (-20.9843553, -54.5029333)
  122. Terminal Morenão (-20.4883567, -54.6143639)
  123. Terminal Morenão (-20.4888728, -54.6142676)
  124. Terminal Rodoviário Campo Grande (-20.5134967, -54.6012722)
  125. UBS - Tiradentes (-20.4807895, -54.5806655)
  126. UBS Anhanduí (-20.9871746, -54.509529)
  127. UBS Caiçara - Dr Alberto Neder (-20.4822142, -54.6463027)
  128. UBS Coronel Antonino (-20.431239, -54.5994567)
  129. UBS Dona Neta - Eng. Arthur Hokama (-20.49621, -54.6420426)
  130. UBS Dr Willian Macksoud- Conjunto Residencial Estrela Do Sul (-20.4178329, -54.5962448)
  131. UBS Dr. Astrogildo Carmona - Vila Carlota (-20.4905194, -54.6051129)
  132. UBS Jardim Azaléia (-20.4225055, -54.6427941)
  133. UBS José Tavares (-20.386561, -54.577787)
  134. UBS LAR DO TRABALHADOR (-20.4520132, -54.6444353)
  135. UBS Vila Cox (-20.4119006, -54.6426903)
  136. UBSF - Aero Itália (-20.4424123, -54.6868852)
  137. UBSF - Portal Caiobá (-20.5234791, -54.6794556)
  138. UBSF AGUÃO (-20.2422932, -54.7898356)
  139. UBSF Ana Maria do Couto (-20.4427985, -54.677937)
  140. UBSF Dr. Milton Kojo Chinen - Ubsf Vila Nasser (-20.4163525, -54.6315585)
  141. UBSF Dr. Pedro Nango Dobashi - Vila Carvalho (-20.4754869, -54.6217588)
  142. UBSF Granja - Dra. Régia Jussara Fagundes de Barros (-20.5187873, -54.6408958)
  143. UBSF Iracy Coelho (-20.530754, -54.644667)
  144. UBSF Iracy Coelho (-20.5310159, -54.6446675)
  145. UBSF Jardim Batistão - Dr Hélio Martins Coelho (-20.5212603, -54.6659812)
  146. UBSF Jardim Los Angeles (-20.5491336, -54.6284476)
  147. UBSF Jardim Marabá (-20.4345344, -54.5816147)
  148. UBSF Jardim Noroeste (-20.4593908, -54.5306245)
  149. UBSF Manoel Cordeiro (-20.242034, -54.789476)
  150. UBSF São Benedito (-20.4241013, -54.6188823)
  151. UBSF Sírio Libanês (-20.4265703, -54.6584645)
  152. Unidade de Pronto Atendimento Cel. Antonino (-20.4313762, -54.6010368)
  153. UPA Joel Rodrigues Da Rocha Vila Moreninha Iii (-20.555536, -54.573355)
  154. UPA Leblon (-20.4928382, -54.6522886)
  155. UPA Santa Mônica (-20.4560959, -54.7099936)
  156. UPA Universitário (-20.525351, -54.59836)
  157. UPA Vila Almeida - Dr. Alessandro Martins De Souza Silva (-20.43989, -54.657602)
  158. USF - Maria Aparecida Pedrossian (-20.4754305, -54.5515896)
  159. USF 26 De Agosto - Jair Garcia de Freitas (-20.4443927, -54.6173105)
  160. USF Bonança - Dr Hirose Adania (-20.4939671, -54.6611969)
  161. USF Cidade Morena - Dr. Vicente Fragelli (-20.5508656, -54.5886019)
  162. USF COHAB - Dr Olimpio Cavalheiro - (Em manutenção) (-20.535637, -54.620037)
  163. USF Dr Nasri Siufi- Jardim Presidente (-20.4013924, -54.5871302)
  164. USF Dr. Albino Coimbra Filho - Santa Carmélia (-20.4305254, -54.6521279)
  165. USF Dr. Benedito Martins Goncalves - Oliveira (-20.4755492, -54.6600352)
  166. USF Dr. Carlos Alberto Jurgielewicz - Cristo Redentor (-20.5045003, -54.5628964)
  167. USF Dr. Elias Nasser Neto - José Abrão (-20.4174463, -54.661264)
  168. USF Dr. Emilio Garbeloti Neto - Tarumã (-20.5447287, -54.6742513)
  169. USF Dr. Jurandyr de Castro Coimbra - Zé Pereira (-20.4324558, -54.6730271)
  170. USF Dr. Nelson Tokuei Simabukuro - Aero Rancho IV (-20.5115092, -54.6460804)
  171. USF Dr. Sumie Ikeda Rodrigues - Serradinho (-20.458784, -54.6843451)
  172. USF Dr. Vespasiano B. Martins - Popular (-20.4527909, -54.7044703)
  173. USF Dr. Walfrido Ferreira de Azambuja - Alves Pereira (-20.527121, -54.6025128)
  174. USF Estrela Dalva - Dr Joao Miguel Basmage (-20.425549, -54.552809)
  175. USF Indubrasil - Manoel Secco Thome (-20.478577, -54.7532003)
  176. USF Jardim Antartica - Dr Nelson Assef Buainain (-20.4994146, -54.663188)
  177. USF Jardim Nova Esperança (-20.4951738, -54.6236801)
  178. USF Jardim Paradiso (-20.4327493, -54.6285411)
  179. USF Jardim Seminário (-20.404811, -54.617632)
  180. USF Mata do Jacinto - Dr. Ademar Guedes de Souza (-20.424901, -54.569333)
  181. USF Paulo Coelho Machado (-20.5540814, -54.6024995)
  182. USF Santa Emília - Jeferson Rodrigues de Souza (-20.5014006, -54.6852456)
  183. USF São Conrado - Pastor Eliseu Feitosa De Alencar (-20.4971323, -54.6767785)
  184. USF Vida Nova - Dr. Aquino Dias Bezerra (-20.377529, -54.571283)
  185. USF Vila Corumba (-20.44733, -54.6303417)
  186. USF Vila Cox - Santa Luzia (-20.4119715, -54.6428014)
  187. USFO Parque do Sol - DR BENJAMIM ASATO (-20.5501469, -54.6518858)

Como acessar?

Para ter acesso à rede nos pontos indicados, basta seguir o passo-a-passo:

  1. Ative o wi-fi do celular, tablet ou computador;
  2. Depois, selecione a rede “Acessa Mais CG”;
  3. É necessário fazer um cadastro rápido, informando o CPF;
  4. Faça o login com os dados criados.

Após o processo, a conexão é liberada automaticamente. 

Cidades conectadas

A iniciativa coloca Campo Grande a passos mais largos para alcançar uma melhor colocação no ranking Cidades Inteligentes e Conectadas (Connected Smart Cities - CSC). 

Atualmente, quatro cidades de Mato Grosso do Sul fazem parte do top 10 da região Centro-Oeste: Campo Grande em terceiro lugar da lista, seguido por Ponta Porã, em sexto, Três Lagoas, em oitavo e Dourados na décima posição. 

A avaliação de cidades inteligentes envolve a análise de variados indicadores que medem o desenvolvimento urbano sustentável e a qualidade de vida proporcionada aos seus habitantes, com o objetivo de fornecer uma visão ampla do desempenho das cidades em diferentes áreas, utilizando um conjunto de indicadores padronizados e reconhecidos internacionalmente. 

Em Mato Grosso do Sul, algumas cidades já começaram a adotar sistemas de monitoramento urbano e serviços digitais, como o monitoramento do trânsito através de drones em Campo Grande e o aplicativo digital desenvolvido pelo governo do Estado, o MS Digital, além do +CG e dos pontos de wi-fi gratuitos. 

Em âmbito nacional, as 10 cidades brasileiras que lideraram o Ranking Brasileiro em 2025 foram:

  1. Vitória - ES
  2. Florianópolis - SC
  3. Niterói - RJ
  4. São Paulo - SP
  5. Curitiba - PR
  6. Recife - PE
  7. Barueri - SP
  8. Santos - SP
  9. Salvador - BA
  10. Rio de Janeiro - RJ

CONFLITO

Brasil monitora impacto da guerra na distribuição de medicamentos

Ministro da Saúde diz que situação no momento está controlada

21/03/2026 23h00

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Alexandre Padilha, ministro da Saúde

Alexandre Padilha, ministro da Saúde Foto: Agência Brasil

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A intensificação da guerra no Oriente Médio, que opõe Estados Unidos (EUA) e Israel ao Irã, ameaça afetar também a cadeia global de distribuição de medicamentos. A preocupação foi manifestada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que disse estar monitorando o cenário. 

"Toda a guerra faz mal à saúde. Ela mata pessoas, mata inocentes, destrói unidades de saúde e ela pode afetar a cadeia de distribuição global, disse ele neste sábado (21) à Agência Brasil, durante visita ao Hospital Universitário de Brasília (HUB) 

O ministro acompanhou o mutirão de exames e cirurgias voltado para mulheres pacientes do Sistema Único de Saúde. Ele disse que o ministério continua monitorando a distribuição de medicamentos e que, até este momento, não houve impacto em custos logísticos.

Desde o início da guerra, no fim de fevereiro, quando os EUA e Israel atacaram o Irã, o maior impacto tem sido no suprimento de petróleo, base da indústria de combustíveis, mas também de outros setores, incluindo medicamentos. O preço do barril de petróleo chegou ao pico de US$ 120 e momentos de maior volatilidade. Há análises de mercado que não descartam elevações superiores, especialmente por causa da dificuldade de transporte do petróleo no Estreito de Ormuz, controlado pelo Irã, e por onde são comercializados cerca de 25% do volume global da mercadoria.

Padilha afirmou ter conversado com autoridades da China e da Índia, em viagens recentes, sobre os impactos da guerra no Irã nas rotas de entrada e saída de insumos para medicamentos. 

"Esse risco existe. A base inicial de muitos medicamentos é de produtos derivados do petróleo. Então, se você tem um aumento do preço do petróleo internacional, se você dificulta a chegada do petróleo nos países que mais fazem essas matérias-primas, como a China e a Índia, a guerra pode afetar isso", observou.

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