Cidades

SAÚDE

Chikungunya traz preocupações após uma década de presença no Brasil

Alerta é da presidente da Sociedade Baiana de Reumatologia

Agência Brasil

20/09/2025 - 13h00
Passados pouco mais de dez anos dos primeiros casos identificados no país, o vírus causador do chikungunya ainda traz uma série de preocupações para o Brasil. O alerta é da reumatologista Viviane Machicado Cavalcante, presidente da Sociedade Baiana de Reumatologia (Sobare).

Durante conferência realizada dentro do Congresso Nacional de Reumatologia, que acontece até este sábado (20) no Centro de Convenções de Salvador (BA), ela destacou que um dos grandes desafios relacionados à doença é o controle do vetor, ou seja, o combate aos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, transmissores do vírus.

“Ainda existem muitos desafios para a gente tratar e controlar essa doença no Brasil. O primeiro destaque que temos é o controle desse vetor. A gente mora numa zona tropical e em que há dificuldade de controle por causa [da falta de] saneamento básico. E a gente precisa também de uma adequação do sistema de saúde para acompanhamento desses pacientes, principalmente na rede pública. Dependendo da região, não existem ambulatórios suficientes no Brasil para acompanhar esse paciente”, disse ela.

Há duas semanas, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) comunicou estar preocupada com surtos localizados da doença em países das Américas. Segundo alerta epidemiológico da Opas, os maiores surtos de chikungunya em 2025 se concentraram na América do Sul, particularmente na Bolívia, no Brasil, Paraguai e em partes do Caribe. Até o dia 9 de agosto de 2025, 14 países da região relataram um total de 212.029 casos suspeitos de chikungunya e 110 mortes, com mais de 97% desses casos ocorrendo na América do Sul.

“A presença simultânea desses e de outros arbovírus aumenta o risco de surtos, complicações graves e mortes, especialmente entre populações vulneráveis”, alertou a Opas.

Só neste ano de 2025, o Brasil já registrou 121.803 casos de chikungunya, com 113 mortes confirmadas até o dia 17 de setembro, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses, divulgado pelo Ministério da Saúde.

“O Nordeste foi grande epicentro dessa doença, então foi aqui que os primeiros casos ocorreram, a gente começou a tratar mais essa doença e ela ainda continua [a existir] com grande carga. Hoje o vírus está espalhado por todo o Brasil e há descrição de que já houve cerca de sete grandes ondas epidêmicas detectadas no país nos últimos dez anos. No último ano, a gente teve, principalmente, os estados de Minas Gerais e de Mato Grosso do Sul, com um grande número de casos da doença”, explicou a especialista.

Vacina

Recentemente, o Instituto Butantan anunciou uma vacina contra a doença, desenvolvida em parceria com a empresa farmacêutica Valneva. O imunizante contém uma versão viva e atenuada do vírus da chikungunya, o que pode causar sintomas semelhantes aos da doença.

Em abril deste ano, a vacina recebeu aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que autorizou sua aplicação em pessoas acima dos 18 anos. No entanto, em agosto deste ano, a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, que também havia aprovado a vacina, decidiu suspender sua licença após o relato de efeitos adversos graves, que culminaram em hospitalizações e mortes.

Essa suspensão, disse Viviane Machicado Cavalcante, pode fazer com que a Anvisa também reavalie sua decisão em relação ao mesmo imunizante.

“Essa notícia é recente, do final de agosto. Há cerca de um mês, os Estados Unidos, que têm essa vacina aprovada e que já estava em comercialização, suspendeu a licença do imunizante, porque foram evidenciados alguns casos de efeitos adversos relacionados à vacina, inclusive de encefalite idiopática. O FDA suspendeu a licença, só que a gente não sabe ainda qual vai ser o posicionamento da Anvisa em relação a isso”, afirmou a médica.

Chikungunya

A chikungunya é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue e do zika. Ela pode provocar dor crônica nas articulações. Os sintomas mais comuns são febre alta, dores nas articulações, dor de cabeça, dor muscular, calafrios, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas no corpo. Em casos graves, os pacientes podem desenvolver dor crônica nas articulações que podem durar anos.

A principal forma de prevenção é o combate ao mosquito, eliminando criadouros e água armazenada em vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas e piscinas sem uso. É na água parada que o mosquito deposita seus ovos.

crime ambiental e de corrupção

Presídio Federal de Campo Grande recebe chefes das fraudes na minieração

Conforme a Polícia Federal, três cabeças do esquema bilionário foram transferidos no começo da tarde de Belo Horizonte para MS

20/09/2025 13h48

Esta é a primeira vez que o presídio federal de Campo Grande, que é de segurança máxima, abriga suspeitos e elo como crimes ambientais

Esta é a primeira vez que o presídio federal de Campo Grande, que é de segurança máxima, abriga suspeitos e elo como crimes ambientais

Três supostos chefes do esquema de fraudes milionárias na mineração foram transferidos de Belo Horizonte para o Presídio Federal de Campo Grande no começo da tarde deste sábado (20). Eles foram presos pela Polícia Federal durante a Operação Rejeito, deflagrada na última quarta-feira (17) em Minas Gerais.

A investigação desvendou uma organização criminosa que atuava na liberação de licenças ambientais fraudulentas para exploração mineral. O esquema envolvia pagamentos de propina com participação de empresas de fachada e "laranjas", servidores públicos e empresários. O diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), Caio Mario Seabra, estava entre os presos.

Segundo a PF, foram transferidos para o presídio de segurança máxima da capital sul-mato-grossense três dos chefes do esquema: Alan Cavalcante do Nascimento, apontado como chefe do grupo criminoso.

Além dele, a PF transferiu João Alberto Paixão Lages, sócio de empresa e articulador do esquema, e Helder Adriano de Freitas, apontado como articulador com servidores públicos e representantes de órgãos ambientais para manipular processos de licenciamento.

Conforme informações do G1 de Belo Horizonte, o avião com os presos deixou o Aeroporto da Pampulha, na capital de Minas Gerais,  por volta de 13 horas no horário local. 

Na quinta-feira, a operação prendeu 16 pessoas por participação no esquema. Os crimes investigados incluem organização criminosa, corrupção ativa e passiva, e lavagem de dinheiro, além de crimes ambientais e contra a ordem econômica.

De acordo com autoridades, esta é a primeira vez na história que a Justiça autoriza a transferência de presos ligados a crimes ambientais para um presídio federal de segurança máxima.

Inaugurado em dezembro de 2006, o presídio federal de Campo Grande tem capacidade para 208 detentos e desde a inauguraçao abrigou alguns dos mais conhecidos criminosos do país, como Fernandinho Beira-Mar, comendador Arcanho, Elias Maluco, os irmãos Brazão e uma infinidade de outros. 

GOVERNO ZEMA

O esquema revelado pela Operação Rejeito movimentou cifras bilionárias. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 1,5 bilhão ligado aos envolvidos nas fraudes. A investigação atingiu diretamente o alto escalão do governo Romeu Zema (Novo).

Pelo menos quatro dirigentes de órgãos ambientais e de patrimônio estaduais foram exonerados ou afastados dos cargos após serem citados nas investigações.

Na quinta-feira (18), Romeu Zema disse que a Controladoria Geral do Estado (CGE) já suspeitava da organização criminosa e que espera uma "punição exemplar" aos envolvidos.

"Estamos dando todo apoio às investigações. Já havia suspeita por parte da Controladoria Geral do Estado, que já estava fazendo diversas averiguações. E eu espero que haja uma punição exemplar para aqueles que realmente estejam envolvidos em qualquer ato ilegal", afirmou.

Em nota, o governo de Minas afirmou que "não compactua com desvios de conduta de servidores" e que está tomando todas as medidas administrativas cabíveis, incluindo a exoneração e afastamento dos envolvidos.

PONTA PORÃ

UTI do Hospital Regional de Ponta Porã recebe certificado internacional de excelência

Hospital iniciou há 12 meses melhorias na gestão de pacientes que estão internados

20/09/2025 12h20

Hospital Regional de Ponta Porã recebe reconhecimento internacional por melhorias na gestão de pacientes da UTI

Hospital Regional de Ponta Porã recebe reconhecimento internacional por melhorias na gestão de pacientes da UTI Reprodução

Depois de participar no Programa de Gestão da Melhoria Contínua em Pacientes Críticos, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Ponta Porã, Dr. José de Simone Netto recebeu certificado internacional.

Com o objetivo de incentivar a melhoria contínua das práticas assistenciais e elevar o padrão de cuidado aos pacientes críticos internados, o reconhecimento é o resultado do projeto desenvolvido pela Epimed Solutions e a instituição francesa Fonds 101.

Presentes em todas as etapas da ação, o enfermeiro e um dos idealizadores do projeto, Wellington Rodrigues destaca sobre os resultados que refletem o trabalho coletivo e o foco em indicadores específicos.

“Na primeira reunião definimos quais indicadores seriam trabalhados para obter melhores resultados. O primeiro deles foi a remoção precoce de dispositivos invasivos, quando não mais necessários. Para isso, realizamos avaliações completas dos pacientes, discutindo a necessidade ou não de remoção e a melhor prática a ser adotada”, detalha.

Ele ainda ressalta a importância das decisões feitas a partir das avaliações de quais indicadores seriam escolhidos. Entre os acertos, a remoção do cateter vesical, teve alcance de 93% durante o mês de março e a remoção do cateter central, iniciou em 85% e ficou em 87% de sucesso.

“Esse processo garantiu a eficácia dos indicadores e, em abril de 2025, alcançamos, por exemplo, 100% de assertividade nas remoções de cateter do tubo orotraqueal”, destaca.

O diretor-geral do Hospital Regional, Alex Marques, reforçou a necessidade e importância de juntar os esforços para melhoria na saúde daqueles que estão vulnerabilizados e internados.

“Esse reconhecimento internacional é fruto do empenho e da dedicação de cada profissional envolvido. Mostra que, quando unimos esforços, conseguimos resultados significativos e quem mais ganha com isso é a população, que recebe um cuidado cada vez mais qualificado e seguro”, afirmou.

O projeto de Gestão de Melhoria Contínua em Pacientes Críticos iniciou em setembro de 2024 e agora, após um ano foi concluído e reconhecido com o certificado os serviços prestados na unidade.

SOBRE A UTI

Localizado no centro de Ponta Porã, na Rua Baltazar Saldanha, nº 1501, o Hospital Regional da cidade, Dr. José de Simone Netto tem sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI) administrada pelo Instituto Social Mais Saúde em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Mato Grosso do Sul.

Atualmente a unidade conta com 20 leitos, divididos em duas salas e atende não só a população ponta-porense, mas toda a microrregião sul de Mato Grosso do Sul. Ela também atende a pacientes paraguaios do município vizinho, Pedro Juan Caballero, cidade fronteiriça com a cidade sul-mato-grossense.
 

