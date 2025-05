Choque Nacional reforça segurança após bloqueios de sem terra em rodovias de MS

TRÉGUA

Após dois sábados e domingos de muita precipitação e semana de temperatura amena, o estado vai voltar a sentir calor e ter uma trégua dos grandes volumes de chuva

Depois de dois finais de semana com chuvas e temperaturas amenas, Mato Grosso do Sul vai voltar a enfrentar o calor com tempo seco, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Climatempo.

Durante abril, a maioria dos municípios ultrapassaram o esperado de precipitação para o mês. Por exemplo, Campo Grande registrou 184,6 mm, quase o dobro da expectativa e bem acima também da média histórica. Com o tanto de chuva “uma atrás da outra”, a capital e várias cidades do interior sofreram com estragos pelas ruas e bairros.

A prefeita de Campo Grande Adriane Lopes (PP) e o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) afirmaram que os reparos necessários só seriam feitos após uma trégua da chuva, o que deve acontecer neste final de semana.

Conforme previsão elaborada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a capital deve registrar um final de semana com sol predominante e temperaturas mínimas que variam entre 16-21ºC e máximas oscilando de 28 até a casa dos 30ºC.

Para a metade sul do Estado, que compreende municípios como Dourados e Ponta Porã, os termômetros ao amanhecer devem variar entre 11 e 14ºC, que vêm aliado à uma queda na umidade relativa do ar oscilando entre 25% e 45%.

Principalmente para as regiões norte, pantaneira, sudoeste e nordeste de Mato Grosso do Sul a previsão mostra elevação na temperatura durante o período das tardes, fazendo os termômetros oscilam entre 29 e 33ºC.

Para o lado sul, cone-sul e grande Dourados, as temperaturas até o próximo domingo devem bater mínimas entre 13-18°C e máximas variando de 25 a 27°C, com algumas regiões pontuais podendo presenciar um frio abaixo de 11-13°C.

No sudoeste e região pantaneira essas mínimas chegam a 17-23°C, com as máximas entre 29-33°C, temperatura semelhante ao bolsão, leste e norte, de Mato Grosso do Sul, onde os termômetros devem bater mínimas entre 17-22°C e máximas que variam de 28-32°C.

FORA DA CURVA

Segundo o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS) Vinicius Sperling, essas chuvas fora de época em abril estão atreladas a escalas meteorológicas de tempo.

"As chuvas de abril estão associadas à passagem de sistemas meteorológicos que estão muito ativos, e isso é uma coisa atípica. As configurações de vento ao norte estão trazendo muita umidade para Campo Grande, situação que é fora do comum para esta época do ano", declarou Sperling.

Questionado se essas chuvas podem estar atreladas à mudança climáticas, o meteorologista não descartou tal possibilidade.

"A mudança climática pode sim influenciar que esses sistemas meteorológicos fiquem mais ativos em uma época em que não deveriam ocorrer. Mas não temos certeza se esse será o novo normal daqui para frente", analisou o meteorologista.

O balanço do Cemtec-MS mostra que, entre 1º e 23 de abril, o acumulado de chuvas chegou a 192,2 mm na Capital, quando a média histórica para todo o mês é de 89,4 mm, com base nos dados do Cemtec-MS.

A diferença entre o que foi registrado nesse período e a média esperada para o mês é de 115% acima da expectativa. Em todo o Estado, o maior volume registrado foi em Dourados (283,4 mm), bem acima do esperado (106 mm).

O padrão de precipitação para Campo Grande é, geralmente, registrar nos primeiros três meses do ano os maiores volumes de chuvas. Entretanto, desde o ano passado, abril se tornou o mais chuvoso na Capital, estendendo esse período.

*Colaboraram Léo Ribeiro e Judson Marinho

