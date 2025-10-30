Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Choque recupera piscina furtada na Afonso Pena

Um dia após o crime, a polícia recuperou, na manhã desta quinta-feira (30), a piscina levada por criminosos

Laura Brasil

30/10/2025 - 13h00
Equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul recuperou, na manhã desta quinta-feira (30), a piscina avaliada em R$ 50 mil, furtada em uma loja localizada na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. 

A ação foi flagrada por câmeras de segurança e mostra um veículo Fiat Toro com a piscina no reboque. Outro veículo se aproxima, e os criminosos engatam o reboque em uma VW Saveiro branca.

O furto ocorreu na madrugada de quarta-feira (29). Informações preliminares indicam que a piscina havia sido vendida e estava engatada na Toro porque seria entregue no dia seguinte.

Durante a madrugada, os criminosos aproveitaram para levar a piscina sem levantar qualquer suspeita, enquanto outros veículos passavam por uma das principais vias da Cidade Morena.

No fim da manhã, a assessoria do Choque informou que a ação continua em andamento, em que pelo menos dois homens terminaram presos e encaminhados até a delegacia.

Por meio de denúncia o Choque chegou até um depósito no bairro Jardim Morenão, a piscina de 7 metros estava coberta com uma lona, em um local usado como espaço de festas. 

 


 

Crise

Sem renovação de contrato com a Prefeitura, Santa Casa diz estar "à beira de um colapso"

Em nota, o hospital alegou que não houve qualquer comunicação eficaz para resolução do problema

30/10/2025 15h00

Situação crítica da Santa Casa não é de agora e dívida da prefeitura já dura pelo menos 18 meses

Situação crítica da Santa Casa não é de agora e dívida da prefeitura já dura pelo menos 18 meses FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

A menos de 48 horas para o encerramento do prazo para renovação do Convênio 3A/2021 firmado com o Município de Campo Grande e o Estado de Mato Grosso do Sul para prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), a Santa Casa emitiu nota alegando estar “à beira de um colapso” devido a falta de repasse financeiro. 

Em nota, o Hospital afirmou que ainda “não houve qualquer iniciativa concreta e eficaz dos Gestores Públicos para firmar nova contratualização que assegure a continuidade dos pagamentos e a estabilidade financeira da Instituição, que há meses opera sob severo déficit”. 

No início do mês de outubro, a Santa Casa foi à Justiça para cobrar a dívida da Prefeitura que, em valores reajustados e corrigidos desde 2023, chegava a R$ R$ 45.946.359,89. O pedido do acordo foi negado, mas foi determinado que, em até 30 dias, um novo contrato fosse firmado, prazo que se encerra nesta sexta-feira (31). 

Grupo de Trabalho

Na última quarta-feira (29), a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) e a Secretaria Estadual de Saúde (SES/MS) instituíram o Grupo de Trabalho Interinstitucional - GT Santa Casa, com a finalidade de estudar e revisar o Convênio 3A/2021. 

O Grupo terá responsabilidade de realizar análise técnica e jurídica do convênio vigente e propor minuta revisada; identificar eventuais inconsistências, distorções ou fragilidades nos instrumentos de gestão, propondo ajustes que se adequem à necessidade da rede e promovam eficiência na aplicação dos recursos públicos. 

O relatório de conclusão deverá ser entregue aos Secretários em até 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 20 dias, desde que seja apresentada uma justificativa viável.

Médicos sem salários, paralisação e crise

Com salários paralisados há mais de cinco meses, médicos da Santa Casa realizaram um protesto pacífico na última segunda-feira (27). De acordo com o Sindicato dos Médicos (Sinmed), os profissionais afetados são da categoria PJ (Pessoa Jurídica) e somam quase 400 médicos. Em valores, o montante de pagamento é de R$7,5 milhões por mês, o que soma uma dívida que ultrapassa os R$37,5 milhões. 

A Diretoria Corporativa Por Amor à Santa Casa afirmou que a manifestação dos profissionais é justa, pois o recebimento pelo trabalho é um direito de todo trabalhador. No entanto, alega que a Santa Casa não tem culpa no atraso, em razão do desequilíbrio financeiro da Prefeitura que já dura mais de dois anos. 

No entanto, o presidente do Sinmed, o Dr. Marcelo Santana, alegou que a responsabilidade de normalização da situação é da Santa Casa, independente do atraso dos repasses por emendas parlamentares. 

“Não houve nenhuma proposta de acerto para esses profissionais que estão com salários atrasados. Nós entendemos a situação, que a Casa alega não ter repasse adequado, no entanto, a obrigação de pagamento com funcionário ou com a empresa, pessoa jurídica, personificado pelo médico, é da Santa Casa. A gente se coloca à disposição para tentar resolver de forma política, mas independente de qualquer coisa, a obrigação do pagamento é do Hospital”, disse.

No início do ano, o hospital já alegava níveis críticos de superlotação e afirmou que não admitiria novos pacientes, a fim de causar uma pressão no poder público municipal e estadual em busca de mais recursos financeiros. 

Na época, a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) repassava R$ 5 milhões mensais à instituição. Com a pressão, foi acrescentado mais R$ 1 milhão por mês, fazendo com que o hospital recebesse um repasse mensal da Prefeitura de Campo Grande de R$6 milhões. 

Ao mesmo tempo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), repassava R$ 9 milhões mensais à instituição e, em meio à crise, investiu mais R$ 25 milhões, que foi pago em três parcelas até o mês de junho. Porém, mesmo com os novos repasses, a Santa Casa continuou em crise. 

 

BONITO (MS)

Imasul fixa em R$ 15 taxa de visitação na trilha da Gruta do Lago Azul

Valor deve ser recolhido pelo município de Bonito e repassado ao IMASUL até o quinto dia útil do mês subsequente

30/10/2025 14h25

Gruta do Lago Azul, cartão postal de Bonito (MS)

Gruta do Lago Azul, cartão postal de Bonito (MS) ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Turista vai ter que desembolsar mais dinheiro para visitar a Gruta do Lago Azul, cartão postal de Bonito, principal destino turístico de Mato Grosso do Sul, situado a 297 quilômetros de Campo Grande.

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) fixou o preço de uso da trilha que dá acesso ao atrativo turístico em R$ 15 por pessoa.

Atualmente, o preço do ingresso, cobrado pelas agências e turismo, varia de R$ 130 a R$ 150. Com o novo aumento, a expectativa é que o preço suba.

O valor deve ser recolhido pelo município de Bonito e repassado ao IMASUL até o quinto dia útil do mês subsequente ao seu recebimento, ou automaticamente no ato do pagamento do voucher pelo visitante.

A exceção é para os casos de gratuidades instituídas por lei. O pagamento do ingresso não isenta a cobrança por outros serviços prestados pelo Município de Bonito ou pelo Imasul.

A portaria n°1639, autorizando o novo valor, foi publicada nesta quinta-feira (30) no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).

Além disso, o Imasul ainda autorizou o uso da trilha que dá acesso à cavidade da caverna, para atividade de contemplação.

Cada grupo de visitação deve conter no máximo 15 pessoas, sendo 1 guia e 14 visitantes. A idade mínima para visitação é de 6 anos.

O número máximo de turistas é de 305 pessoas/dia. O intervalo entre os grupos é de 20 minutos. Os visitantes devem usar capacete, máscara de proteção e calçado fechado. O primeiro horário para acesso à cavidade é 7h e o último 14h.

GRUTA DO LAGO AZUL

Gruta do Lago Azul é uma caverna alagada localizada em Bonito (MS), a 297 quilômetros da Capital, Capo Grande (MS). É o principal cartão postal da cidade.

A caverna possui formações geológicas (estalactites e estalagmites) e um lago de água azul turquesa cristalina com profundidade de aproximadamente 80 metros.

O melhor horário para observar a cor vibrante do lago é entre 8h e 12h, especialmente entre dezembro e janeiro, quando o sol incide diretamente na caverna.

O passeio é exclusivamente contemplativo e dura cerca de 1 hora e 30 minutos. É proibido nadar no lago ou enconstar na água. O mergulho é restrito a pesquisadores.

O passeio não é recomendado para:

  • pessoas imunodeprimidas
  • pessoas com problemas cardiorrespiratórios
  • pessoas com dificuldades de locomoção
  • gestantes a partir dos 6 meses

 

