Chuva abaixo da média deve perdurar pelos próximos três meses no Estado

O baixo volume de chuvas deve perdurar em todo o Estado pelos próximos três meses, é o que apontam os indicadores do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS).

Nesse período, a tendência climática é de que as chuvas fiquem ligeiramente abaixo da média histórica dos últimos 30 anos em MS.

Os prognósticos sinalizam acumulados de precipitações entre 300 milímetros e 500 milímetros, nas regiões sul e sudeste, e níveis de no máximo 400 mm, nas regiões leste, oeste e nordeste do Estado, índices semelhantes aos de 2024, que foi caracterizado pelas secas e as chuvas abaixo da média.

Se comparada com a média histórica, a precipitação acumulada entre janeiro e dezembro do último ano se manteve aquém do projetado para todo o período.

Destaque para os municípios de Amambai, que registrou 713 mm de chuva a menos do que o esperado, e Ponta Porã e Campo Grande, com 613 mm e 674 mm abaixo do esperado, respectivamente, segundo expectativa lançada pelo Cemtec-MS.

As cidades de Amambai, Fátima do Sul, Coxim, São Gabriel do Oeste, Dourados e Itaquiraí também registraram deficit de pelo menos 300 mm de chuva ao longo de todo o ano passado.

“O ano passado foi ruim de chuvas. Neste momento, nada indica que a gente possa reverter esse cenário, a tendência é de que isso continue, as chuvas estão muito irregulares, muito abaixo da média”, declarou o meteorologista Vinicius Banda Sperling, que integra a equipe técnica do Cemtec-MS.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os índices baixos de precipitação devem se manter nos próximos meses, visto que, fazendo um comparativo, foram registrados 579,6 mm de chuva entre fevereiro, março e abril de 2023 em Campo Grande e 256 mm no mesmo período de 2024. Neste ano, até ontem, apenas 23,8 mm de chuva haviam sido registrados.

“A tendência é de que as oscilações se mantenham, são reflexos do ano passado. Tem de chover muito para que esses índices melhorem, e não é qualquer chuva que vai contribuir para isso, o cenário é bem preocupante”, complementou Sperling.

Questionado sobre o baixo volume de chuva, o meteorologista disse que uma justificativa para esse índice são os diferentes medidores pluviométricos.

“Isso pode acontecer porque os medidores estão espalhados por diversas regiões da Capital. Chove na região central, e em outras áreas não, por exemplo. Do mesmo modo, as chuvas típicas dessa época do ano não estão ocorrendo com a mesma intensidade”, complementou.

Climatologicamente, em grande parte do Estado, as temperaturas médias devem variar entre 24ºC e 26°C. Por outro lado, na região noroeste, as temperaturas ficam entre 26ºC e 28°C, ao passo que nas regiões sul e sudeste do Estado este índice deve ficar entre 22ºC e 24°C.

INDICADORES

Em relação à temperatura, para este trimestre, o modelo indica que elas ficarão acima da média histórica em Mato Grosso do Sul, condição que favorece a formação de períodos com temperaturas altas e até mesmo a formação de ondas de calor durante períodos de ausência de nuvens e chuvas.

Cabe destacar que a chuva acumulada em dezembro do ano passado na Capital ficou 34% abaixo da média histórica de 206 mm.

O maior registro de precipitação acumulada mensal em Campo Grande foi feito em abril, pelo Inmet, com

138,6 mm.

Os marcadores também indicaram regiões de seca moderada em municípios como Jateí, Novo Horizonte do Sul, Taquarussu, Glória de Dourados, Ivinhema e Batayporã, áreas sujeitas a danos em pastagens, córregos e reservatórios.

No mesmo sentido, Paranhos, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Ponta Porã, Caracol, Porto Murtinho, Eldorado, Tacuru, Itaquiraí e outros 20 municípios sofreram com o baixo índice de chuvas.

EL NIÑO

Outro fator que pode ter contribuído negativamente é o El Niño, fenômeno oceânico-atmosférico de aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que, por consequência, gera mudanças nos padrões de circulação atmosférica que impactam o regime das chuvas.

Os modelos climáticos também indicam 59% de probabilidade de ocorrência do fenômeno La Niña, visto que a temperatura da superfície encontra-se abaixo da média no Oceano Pacífico Central, condições favoráveis à manutenção do fenômeno ao menos até abril deste ano, impactos que, segundo o Cemtec-MS, podem ser sentidos indiretamente em todo o Estado.

SECA RECORDE

Conforme matéria do Correio do Estado, 2024 foi o ano mais seco de toda a série histórica registrada pelo Inmet, que começou em 1981. Em todo esse período, nunca havia tido um ano em que a Capital tivesse um acumulado menor que 1.000 mm, como no ano passado.

SAIBA

Em outubro do ano passado, o governo do Estado declarou situação de emergência em função da estiagem prolongada nos 79 municípios de MS. O decreto terminará no dia 19 de abril.

