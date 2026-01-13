Chuva causa alagamento e motoristas ficam presos ao tentar passar pela via

Carros que se arriscaram a passar pela via ficaram presos no alagamento - Foto: Reprodução

As chuvas que caíram em Campo Grande na tarde desta terça-feira (13) foram rápidas, mas o suficiente para causar alagamento em alguns pontos da cidade.

Um dos locais que ficou alagado é a Avenida Ministro João Arinos, na saída para Três Lagoas, embaixo do viaduto.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que o trecho virou um rio e motoristas que se arriscaram a passar pelo local acabaram presos no alagamento.

Em um dos vídeos, é possível ver ao menos três veículos parados, sendo um caminhão, uma caminhonete e um carro de passeio, que chegou a ficar com parte frontal submersa.

Além disso, outros motoristas mais cautelosos evitaram enfrentar a enxurrada e aguardavam a água baixar, paralisando o tráfego no local.

A chuva forte durou menos de uma hora e até a publicação desta reportagem ainda não havia dados de quantos milímetros choveu.

As chuvas têm sido frequentes na Capital durante o mês de janeiro e são típicas de verão, que são precipitações fortes e rápidas.

Na semana passada, no dia 6, o temporal também causou alagamentos e alguns estragos, entre eles, a Avenida Rachid Neder, que é considerado um ponto crítico em períodos de chuva, teve parte do asfalto arrancado. O trecho foi recuperado na última sexta-feira (9), com liberação total da via.

Alerta de tempestade

As chuvas devem continuar ao longo da semana em Campo Grande .A previsão do tempo indica que esta semana terá um padrão típico de verão, caracterizado por calor e pancadas de chuvas ao longo do dia com possibilidade de tempestades para algumas regiões.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta vigente de perigo potencial para tempestade, válido para vários municípios do Estado, incluindo a Capital.

Conforme o alerta, pode ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

Desta forma, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

O instituto alerta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é recomendado evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de ocorrências relacionadas à chuva, a dica é acionar a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).