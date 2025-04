Chuva causa alagamentos e estragos em municípios de MS

SAÚDE

A iniciativa do Humap-UFMS/Ebserh pretende acelerar o atendimento a pacientes que aguardam por cirurgias na especialidade

O Hospital Universitário aproveitará a disponibilidade do centro cirúrgico no feriado para realização de multirão Foto: Arquivo Correio do Estado

Com objetivo de acelerar o atendimento a pacientes que aguardam por realização de cirurgias, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) promoverá no feriado um mutirão de procedimentos da especialidade de Coloproctologia.

O multirão vai acontecer no hospital no próximo dia 21 de abril (segunda-feira), durante o feriado de Tiradente, e contará com a participação dos médicos especialistas Dr. Carlos Henrique e Dr. Odinilson, que juntos irão realizar 14 cirurgias durante o dia.

De acordo com o Humap, o mutirão é uma oportunidade de aumentar a quantidade de cirurgias realizadas desta especialidade médica que trata doenças do intestino grosso, reto e ânus, aproveitando a disponibilidade do centro cirúrgico no feriado, quando não há cirurgias eletivas agendadas.

A equipe envolvida inclui além dos dois coloproctologistas, residentes de cirurgia geral, enfermeiros, técnicos de enfermagem e anestesistas.

Com a realização do multirão, o hospital espera que haja uma redução do tempo de espera para a realização das cirurgias, conforme informa o Dr. Carlos Henrique.

“O paciente que já está necessitando da cirurgia, muitas vezes, tem que aguardar por semanas ou até meses. Com o mutirão, conseguimos realizar um número maior de procedimentos em um único dia, impactando diretamente na vida dos pacientes”, destacou o médico.

Segundo o Hospital Universitário, as cirurgias serão realizadas em dois centros cirúrgicos, e a equipe se dedicará a atender dos casos mais simples aos mais urgentes, seguindo todos os protocolos e procedimentos de segurança.

"Vale ressaltar que a cirurgia realizada durante o mutirão segue os mesmos padrões de qualidade e cuidado que o hospital oferece todos os dias, tanto no setor público quanto no privado. O intuito é proporcionar um atendimento eficiente e humanizado para os pacientes que necessitam de cirurgias com urgência", declarou o Humap.