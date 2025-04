Chuva durante a noite deixa estragos em toda Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Como reportado pelo Correio do Estado nesta manhã, as chuvas foram intensas durante a madrugada em quase todo o Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a precipitação “chegou com tudo” neste sábado (19), ocasionando estragos em toda a cidade.

Na Avenida Engenheiro Amélio Carvalho de Bais com a rua Yokohama, próximo ao Jardim Panamá, onde a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 98 mm de volume de chuva, uma árvore caiu e fechou os dois sentidos da avenida. Funcionários da Defesa Civil já estão no local para retirar o obstáculo ambiental.

Na Avenida Gunter Hans, próximo à obra do corredor de ônibus, o barro invadiu a pista molhada, o que, além de indicar que o local estaria “alagado” mais cedo, pode ser muito perigoso para motoqueiros, ciclistas e pedestres que passam pela região.

Nas redes sociais, moradores do bairro Vila Popular, onde a chuva atingiu cerca de 60 mm de volume, filmaram a situação do local após as fortes chuvas, com a água entrando nas residências e deixando a população “à deriva”. Veja:

Já no Jardim Centenário, a água trouxe muito barro e lixo para o asfalto, dificultando a transitação de veículos e pedestres, situação semelhante ao encontrado em outros bairros em Campo Grande com as chuvas intensas desta madrugada

Na Rua do Rezendes, no Jardim Monte Alegre, parte do asfalto foi "arracandada" e pedras entraram no caminho. Na Avenida Guaicurus, também há resquícios de alagemento, com muito barro invadindo a pista.

A forte chuva também causou transtornos para quem transita e mora em torno da ponte da Avenida Cafezais, na região dos bairros Canguru e Centro Oeste. O local frequentemente é alvo de reclamações dos moradores da região, tendo em vista que o fluxo de carros é intenso, e sempre que chove, a água do córrgo transborda, dificultando o trânsito e colocando em risco pessoas que passam pela região.

No Lago do Amor, região de muita polêmica após a última chuva forte na cidade, a água transbordou novamente e prejudicou os reparos que estavam sendo feitos no local, o que deve atrasar a conclusão dos trabalhos.

VOLUME

Em Campo Grande, as estações meteorológicas marcaram volumes de água diferentes, sendo 59,8 mm na Vila Popular, 71,4 mm no Centro, 85,8 mm na Vila Santa Luzia e 98,8 mm no Jardim Panamá, precipitações acima do esperado.

Em Dourados, as chuvas variaram de 48,2 mm a 68,4 mm, enquanto em Três Lagoas chegaram aos 85,2 mm na região central do município. Nas cidades fronteiriças, começando por Corumbá, não houve um alto volume durante esta madrugada, mas em Ponta Porã foi registrado cerca de 71,6 mm.

Rio Brilhante, com 97,2 mm, Itaporã, com 79,6 mm, Sete Quedas, com 71,4mm, Fátima do Sul, com 64,6 mm, Santa Rita do Pardo, com 73,2 mm, e Laguna Carapã, com 62,6 mm, são outras cidades do interior que registraram um número alto de precipitação durante esta madrugada. Confira o volume em outros municípios:

Aral Moreira - 25,2 mm

Caarapó - 38,2 mm

Bataguassu - 20,6 mm

Bandeirantes - 29 mm

Aquidauana - 33,2 mm

Nova Andradina do Sul - 31,8 mm

Ivinhema - 21,4 mm

Nova Alvorada do Sul - 20,1 mm

*Fonte: Inmet e Natalio Abrahão

Segundo o meteorologista Natalio Abrahão, as chuvas devem diminuir à tarde e se afastar para o norte do estado, mas não está descartado chuvisco e nevoeiro no centro-sul de Mato Grosso do Sul, entre a noite e manhã deste domingo (20).

Assine o Correio do Estado