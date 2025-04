Chuva engrossa durante a madrugada e "inunda" municípios de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Durante a madrugada deste sábado (19), as chuvas se intensificaram, chegando a ultrapassar a barreira dos 90mm em algumas regiões do estado.

Em Campo Grande, as estações meteorológicas marcaram volumes de água diferentes, sendo 59,8 mm na Vila Popular, 71,4 mm no Centro, 85,8 mm na Vila Santa Luzia e 98,8 mm no Jardim Panamá, precipitações acima do esperado.

Em Dourados, as chuvas variaram de 48,2 mm a 68,4 mm, enquanto em Três Lagoas chegaram aos 85,2 mm na região central do município. Nas cidades fronteiriças, começando por Corumbá, não houve um alto volume durante esta madrugada, mas em Ponta Porã foi registrado cerca de 71,6 mm.

Rio Brilhante, com 97,2 mm, Itaporã, com 79,6 mm, Sete Quedas, com 71,4mm, Fátima do Sul, com 64,6 mm, Santa Rita do Pardo, com 73,2 mm, e Laguna Carapã, com 62,6 mm, são outras cidades do interior que registraram um número alto de precipitação durante esta madrugada. Confira o volume em outros municípios:

Aral Moreira - 25,2 mm

Caarapó - 38,2 mm

Bataguassu - 20,6 mm

Bandeirantes - 29 mm

Aquidauana - 33,2 mm

Nova Andradina do Sul - 31,8 mm

Ivinhema - 21,4 mm

Nova Alvorada do Sul - 20,1 mm

*Fonte: Inmet e Natalio Abrahão

Segundo o meteorologista Natalio Abrahão, as chuvas devem diminuir à tarde e se afastar para o norte do estado, mas não está descartado chuvisco e nevoeiro no centro-sul de Mato Grosso do Sul, entre a noite e manhã deste domingo (20).

Sobre a incidência de raios durante a noite, o profissional informou que, entre as 20h desta sexta-feira (18) e 08h deste sábado, foram registrados 2455 raios em Campo Grande e 1675 em Ponta Porã.

Previsão para o fim de semana

Nesse final de semana as temperaturas mínimas em Mato Grosso do Sul devem variar entre 16 e 20º C, com as máximas beirando os 29º C, principalmente no sul/sudeste do Estado.

Na região pantaneira o clima deve ser um pouco mais quente, com as mínimas entre 19 até 22º C, com máximas que podem atingir até 31º C, previsão semelhante ao que deve ser enfrentado na Capital.

Ao norte de Mato Grosso do Sul, Coxim deve passar o sábado e domingo (19 e 20 de abril) debaixo de chuva, com muitas pancadas e trovoadas, com a temperatura máxima batendo 34 graus célsius amanhã.

No extremo oposto do Estado, Pedro Gomes enfrenta um clima parecido, sendo que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta alerta para "perigo" de chuvas para a região Sul.

Nesse município o clima deve ficar fechado, com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia, inclusive para o domingo, quando as temperaturas devem cair de 34º C de amanhã para 30º C.

Para o leste de Mato Grosso do Sul os termômetros apresentam tendência de queda, com as chuvas e trovoadas desde hoje (18) até amanhã (19), com a possibilidade de tempo mais estável apenas para o domingo (20), quando as pancadas prometem dar uma trégua.

Já para o oeste de Mato Grosso do Sul a trégua não deve existir, com muitas pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Corumbá trazendo uma tendência de queda na temperatura.

*Colaborou Leo Ribeiro

