Com ventos de 76 km/h, as chuvas desta quinta-feira (19) provocaram a queda de diversas árvores e o desligamento de semáforos em Campo Grande. Ao menos dois acidentes envolvendo carros foram registrados por nossa equipe de reportagem, nos bairros Jardim das Nações e Marcos Roberto.

Conforme o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrão, a quantidade de chuvas na região do Aeroporto, na tarde de hoje (19), foi de 28,0mm e durou cerca de 33 minutos, com a queda de granizo. "A temperatura caiu de 36ºc para 22ºc, nessa região", observa.

A chuva rápida causou diversos danos e transtornos no trânsito. O motorista de aplicativo, Francisco Neo, de 64 anos, estava trabalhando quando uma árvore do tipo Leucena caiu em cima do seu veículo, causando um enorme susto.

"Foi um barulho imenso, um enorme susto. Minha sorte foi que vi quando a árvore estava caindo e freei, se não tinha ficado pior do que está. Eu tinha acabado de deixar o passageiro em casa. Agora é ver como foi ficar, ir atrás da prefeitura para pagar os danos”, relata o motorista.

Já na rua do Himalaia, no bairro Marcos Roberto, a corretora de Imóveis, Maria Aparecida de 48 anos, teve seu carro destruído pela queda de um árvore enquanto estava estacionado.

"Nunca tinha acontecido isso comigo e eu nunca deixo o meu carro estacionado na rua. Eu estava em casa e hoje decidi estacionar meu carro embaixo da árvore para aproveitar a rua. O tempo mudou e a árvore caiu justamente hoje, em cima do meu carro. Eu fiquei sem acreditar e preciso do veículo para trabalhar”, conta a corretora.

Nesses dois casos, a orientação da prefeitura, ao telefone, foi que procurassem a Central de Atendimento ao Cidadão. Sobre a remoção das árvores de cima dos veículos, a prefeitura informou que não há previsão devido a grande quantidade de quedas de árvores registradas na cidade.

Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da (Semadur), e questionou quais seriam as orientações para a remoção das árvores e o ressarcimento do prejuízo aos donos dos veículos, mas até o fechamento desta matéria não tivemos retorno.

Semáforos desligados

Além da queda de árvores, a chuva causou pane em semáforos, o que deixou o trânsito caótico em alguns pontos de Campo Grande.

Ao Correio do Estado, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que logo após as primeiras notificações de falha, equipes já foram acionadas para restabelecer os semáforos, e que ainda não é possível informar quantos foram danificados.

Alguns dos instrumentos que estavam "piscantes" estavam localizados no cruzamentos da Rua Pedro Celestino com a 15 de Novembro, e também no cruzamento com a Rua Joaquim Murtinho, e nos cruzamentos da José Antônio com a Marechal Rondon e com a Dom Aquino.

Além disso, na Avenida Bandeiras com a Rua Bom Sucesso um semáforo ficou pendurado na via e corre o risco de cair. Com grande fluxo de veículos, semáforos estão desligados nas via Fábio Zahran com Avenida das Bandeiras, na Américo Carlos da Costa com Fábio Zahran e Ernesto Geisel com José Eduardo Paes de Farias.

Confira fotos:

