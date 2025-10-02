Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Chuva derruba temperatura em 10°C na Capital

Volume atingiu os 7 mm e umidade relativa do ar chegou a 87%

João Pedro Flores

02/10/2025 - 18h40
No final da tarde desta quinta-feira (2), Campo Grande recebeu chuva de 7 mm para amenizar o calor que permanecia durante o dia. Com a chegada dela, o clima ficou mais fresco, tanto que a temperatura foi de 30°C para 19°C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).

Ainda de acordo com o Inmet, a previsão já indicava que a tarde seria ensolarada, com temperatura máxima atingindo os 35°, e que a noite teria céu nublado e possibilidade de chuva. 

Os termômetros registraram mínima de 20° no começo do dia, porém foram subindo a temperatura gradativamente. Em relação a umidade relativa do ar, o menor valor registrado no dia foi de 26%. Com a precipitação, subiu para 87%.

Em pontos isolados, não se descarta a ocorrência de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Essa situação meteorológica é resultado do intenso transporte de ar quente e úmido, associado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Trânsito

Autoescolas de MS não irão ter prejuízo com mudanças, diz sindicato

Para o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Mato Grosso do Sul, mesmo que o processo mude, os alunos ainda vão precisar das autoescolas

02/10/2025 17h43

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Mesmo com a consulta pública aberta para que a população avalie a obrigatoriedade de frequentar autoescolas para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), não há motivo para preocupação, conforme o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Mato Grosso do Sul (SindCFCMS).

A partir desta quinta-feira (2), conforme anunciou o Ministério dos Transportes, a minuta da consulta pública ficará disponível por 30 dias na plataforma Participa + Brasil.

O presidente do SindCFCMS, Henrique José Fernandes, afirmou que a nova proposta,que pretende incluir o ensino à distância (EAD), não passa de um lobby do ministro dos Transportes, Renan Filho.

Além disso, ele questionou a falta de explicações sobre como funcionaria o processo com instrutores independentes, duvidando que isso realmente reduza o custo da CNH.

Sobre as aulas à distância, Henrique lamentou a proposta, lembrando que o setor já realizou investimentos para atender a todas as exigências. Segundo ele, caso o sistema mude, esses investimentos perderão a funcionalidade e os empresários não serão ressarcidos.

“Os donos de autoescolas acompanham isso com muita tristeza e preocupação, porque é muito investimento que a gente fez, obrigatório pelo próprio governo. Você tem que ter uma estrutura fantástica, grande. O Detran te incomoda até com a cor da sua parede, se é amarela, branca, cor-de-rosa, e da noite para o dia você não tem mais nada disso?”, questionou o presidente do sindicato.

Entretanto, diante do cenário em que a população poderá avaliar qual modelo prefere seguir, se pela manutenção dos Centros de Formação de Condutores ou outro, Henrique relatou que o setor não busca um monopólio.

Segundo informou ao Correio do Estado, ainda que o processo passe por alguma alteração, Henrique acredita que, no Mato Grosso do Sul, por conta do sistema criterioso de avaliação do Detran-MS, nenhuma empresa será afetada.

Ele explicou que o serviço prestado pelas autoescolas é altamente necessário, tanto para a segurança no trânsito quanto para a formação dos condutores, que exigem acompanhamento e avaliação adequados.

“Aqui no nosso Estado, se não estudar, o cara não passa. Não adianta. Aqui não passa. Se o cara não pegar o livrinho, não tiver uma aulinha, esquece que não passa, não. Aqui nós temos um Detran sério, examinadores corretos, o exame funciona. Essas pessoas vão bater lá e vão voltar pra procurar alguém, ou um instrutor autônomo ou uma autoescola. Não estou tão preocupado”, afirmou Henrique.

Na próxima semana, representantes dos sindicatos de autoescolas de todo o país irão a Brasília (DF) para se reunir com deputados e tentar, mais uma vez, uma agenda com o ministro dos Transportes.

Sobre a anuência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que, segundo Renan Filho, teria dado aval para a realização da consulta pública, Henrique afirmou acreditar que se trata de uma jogada política.

A Federação Nacional das Autoescolas (Feneauto) teria entrado em contato com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que não confirmou que essa conversa entre o presidente e o ministro tenha ocorrido.

“Houve a conversa da Federação com a ministra Gleisi Hoffmann, e ela falou: ‘Olha, com certeza o Lula não falou nada disso. A não ser que tenham conversado os dois’. A gente acha que o ministro ficou desgastado da vez que nos mobilizamos, em setembro. Ele está fazendo isso para tentar se fortalecer e dizer: ‘Agora não é mais uma decisão minha, é do presidente’.”

Prefeitura pode ser multada em até R$ 1 mi por descumprir plano ambiental

Apenas quatro de vinte programas estabelecidos em 2012 foram parcialmente executados

02/10/2025 17h30

APA do Lajeado

APA do Lajeado Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande é obrigada judicialmente a cumprir integralmente medidas ambientais que foram estabelecidas em 2012, mas que não foram cumpridas nem pela metade. Caso o município não apresente, em até um ano, um plano de execução, receberá multas diárias de R$ 10 mil limitadas à soma de R$ 1 milhão.

Previstas no Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Lajeado, as obrigações incluem: a elaboração e execução dos programas ambientais em até 12 meses; a fiscalização das atividades da concessionária Águas Guariroba ou de terceiros; a delimitação geográfica da área protegida; a publicação periódica de relatórios de implantação e execução do Plano de Manejo; e a averbação da APA nos imóveis rurais incluídos em seus limites.

Além das multas fixadas pela Vara de Cumprimento de Sentenças, a Prefeitura de Campo Grande recebeu o prazo de 15 dias para apresentar as certidões de matrícula dos imóveis onde a averbação da APA foi realizada. Caso o prazo não seja cumprido, consequências legais serão aplicadas. 

Execução

Apesar de alegar avanços, o Município de Campo Grande não conseguiu comprovar a execução da maioria dos programas.

A Justiça reconheceu que apenas quatro dos vinte programas foram parcialmente cumpridos e que os sete novos programas criados em revisão posterior sequer foram efetivamente implementados.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), órgão responsável pelo pedido de cumprimento de sentença, refutou as justificativas apresentadas pela Prefeitura e demonstrou, com documentos, a insuficiência das ações realizadas.

O pedido de prorrogação de prazo feito pela Prefeitura foi indeferido pelo juiz Paulo Henrique Pereira, que determinou a aplicação da multa prevista na sentença original. 

