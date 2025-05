Chuva reaparece e ultrapassa 25 mm em alguns municípios de MS durante a madrugada

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Seguindo a tendência dos últimos 30 dias, Mato Grosso do Sul voltou a registrar chuvas fortes em alguns municípios, com destaque para as regiões sul e centro do estado, que foram marcados por alta precipitação durante esta madrugada e manhã deste sábado (10).

Em Campo Grande, três estações diferentes ultrapassaram a marca dos 30 mm: Vila Santa Luzia, com 36,4 mm; Embrapa, com 30,6 mm; e Jardim Panamá, com 39,4 mm. Esse volume também marca o retorno das chuvas fortes na cidade, após dias de trégua muito aguardada pelo executivo, a fim de reparar os estragos causados pelo alto volume de chuva nas últimas semanas.

No interior, Dois Irmãos de Buriti, Bonito, Laguna Carapã, Aral Moreira, Caarapó, Bandeirantes e Aquidauana foram aqueles municípios que registraram mais de 20 mm. Outras cidades também observaram um bom volume de chuva, como:

Amambai – 19,2 mm

Sidrolândia – 16,8 mm

Dourados – 16,6 mm (Aeroporto) e 14,6 mm (Centro)

Sete Quedas – 15,6 mm

Coxim – 12,8 mm

Iguatemi – 12,2 mm

Rio Brilhante – 11,4 mm

Itaporã – 10,8 mm

Ivinhema – 9,8 mm e 8,4 mm (Cemaden)

Ribas do Rio Pardo – 8,8 mm

Nova Alvorada do Sul – 7,2 mm

Itaquiraí – 6,6 mm

*Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Municípios não citados não registraram, demonstraram falha nas estações meteorológicas ou apresentaram números inexpressivos de chuva nas últimas 8 horas, como é o caso de Três Lagoas e Corumbá, duas das maiores cidades do interior.

Aviso

O Inmet adicionou um alerta, que vai durar pelas próximas 24 horas, de perigo potencial para chuvas intensas. Ao todo, 32 municípios de Mato Grosso do Sul fazem parte do aviso, que coloca risco de chuva = entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). Por isso, o órgão orienta para:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Abril fora da curva

Segundo o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS) Vinicius Sperling, essas chuvas fora de época em abril estão atreladas a escalas meteorológicas de tempo.

"As chuvas de abril estão associadas à passagem de sistemas meteorológicos que estão muito ativos, e isso é uma coisa atípica. As configurações de vento ao norte estão trazendo muita umidade para Campo Grande, situação que é fora do comum para esta época do ano", declarou Sperling.

Questionado se essas chuvas podem estar atreladas à mudança climáticas, o meteorologista não descartou tal possibilidade.

"A mudança climática pode sim influenciar que esses sistemas meteorológicos fiquem mais ativos em uma época em que não deveriam ocorrer. Mas não temos certeza se esse será o novo normal daqui para frente", analisou o meteorologista.

O balanço do Cemtec-MS mostra que, entre 1º e 23 de abril, o acumulado de chuvas chegou a 192,2 mm na Capital, quando a média histórica para todo o mês é de 89,4 mm, com base nos dados do Cemtec-MS.

A diferença entre o que foi registrado nesse período e a média esperada para o mês é de 115% acima da expectativa. Em todo o Estado, o maior volume registrado foi em Dourados (283,4 mm), bem acima do esperado (106 mm).

O padrão de precipitação para Campo Grande é, geralmente, registrar nos primeiros três meses do ano os maiores volumes de chuvas. Entretanto, desde o ano passado, abril se tornou o mais chuvoso na Capital, estendendo esse período.

*Colaborou Judson Marinho

