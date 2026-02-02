Chuva invade agência do Detran e atendimento é suspenso em Terenos - Marcelo Victor/ Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Agência do Detran de Terenos suspendeu os atendimentos ao público nesta segunda-feira (2), após uma forte chuva invadir o espaço físico da agência.

A agência de Terenos, assim como as agências de Corguinho e Rochedo, está passando por reformas em sua infraestrutura. No entanto, com a ocorrência da chuva, a reforma deve atrasar.

No entanto, embora as condições adversas de tempo dificultem o andamento da manutenção, as equipes técnicas já estão trabalhando para realizar ajustes e finalização. A estimativa é que o atendimento presencial seja retomado até quarta-feira (4).

Chuvas

Os grandes volumes de chuva que atingiram Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas deixaram o Estado em alerta vermelho para acumulados de chuva.

O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o risco de alagamentos e transbordamentos de rios, além de chance de deslizamentos de encostas.

Isso por causa dos volumes de chuva que caíram desde o final da tarde deste domingo até o início da manhã de hoje (2).

Os maiores acumulados foram observados na cidade de Corguinho, na região da Fazenda Monte Alegre, onde chegou a 162,8 milímetros. Porto Murtinho, chegou a 100,2 milímetros.

Na Capital, o acumulado registrado foi de 80,8 milímetros até às 8 horas da manhã desta segunda. De acordo com o Inmet, até às 16 horas, o volume já chegou a 11,3 milímetros e a previsão é de que as chuvas só parem depois de domingo.

Serviços digitais

Durante esse período em que a agência estará fechada ao público, o Detran-MS orienta que os cidadãos utilizem os serviços digitais, que continuam funcionando normalmente.

Pelo portal e pelo aplicativo Meu Detran MS é possível consultar veículos, emitir taxas, acompanhar processos e acessar diversos outros serviços.

Também está disponível a atendente virtual Glória, pelo WhatsApp (67) 3368-0500, para tirar dúvidas e orientar sobre os atendimentos.

*Colaborou Karina Varjão