Chuva que caiu em alguns bairros de Campo Grande no início da tarde deste sábado(23), refrescando os altos indices de temperatura, não deve impedir que a onda de calor chegue na capital nos próximos dias.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC/MS) existe a posibilidade de chuvas neste final de semana no Estado, devido ao aquecimento diurno, porém ainda segue a previsão de tempo firme neste domingo(24), que deve se estender para o início da semana.

O Cemtec indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade devido à atuação de um bloqueio atmosférico que irá favorecer uma intensa onda de calor.

Esse bloqueio ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que impede o avanço das frentes frias e, aliado a atuação do El Nino que amplifica os efeitos da onda de calor, conforme informações do Cemtec.

A previsão do tempo é de elevação das temperaturas com valores que podem atingir os 40-43°C. Aliado a previsão de altas temperaturas, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 10-20%.

Há probabilidade para serem atingidos os recordes de temperatura máxima e os baixos valores de umidade relativa do ar no ano de 2023.

São previstas temperaturas mínimas entre 23-25°C e máximas que podem atingir os 41°C nas regiões sul e leste do estado.

Durante a semana em oito municipios do Estado recordes de onda de calor foram batidos, com temperaturas acima dos 40°C.

41,5°C Porto murtinho

41,2°C Água clara

40,4°C Três lagoas e Paranaiba

40,1°C Pedro Gomes

40,8°C Coxim

Bataguassu e Caarapo 40,0°C.

Já a capital, Campo Grande, chegou a registrar nos últimos dias 37,6°C. Porém há previsão que as máximas na cidade podem barter os 38ºC ainda neste final de semana, com mínimas entre 25-26°C. Também devem ocorrer pontualmente rajadas de vento com valores acima de 60km/h.

Para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste do Estado, as temperaturas mínimas serão entre 23-28°C e máximas de até 43°C.

