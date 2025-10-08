Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ELA CHEGOU

Chuva põe fim a incêndio e permite plantio de soja no norte de MS

Em Chapadão do Sul choveu mais de 40 milímetros, trazendo um alívio para o fogo da região

Tamires Santana

Tamires Santana

08/10/2025 - 08h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na noite de terça-feira (7), chuvas de mais 40 milímetros chegaram a regiões próximas da Serra do Amolar, local que estava em chamas desde quinta-feira (25). A chuva que era muito esperada por moradores da região foi suficiente para diminuir as chamas e trazer alívio para quem passa por ali.

As queimadas transformam cenários verdes e cheios de vida em cinzas e mortes. O fogo destrói matas, áreas verdes, vegetações, florestas, biodiversidade e espécies nativas de Mato Grosso do Sul. A princípio, a causa do incêndio seria um raio e ainda não se sabe a área total queimada.

Para mudar esse cenário, conforme apurou o Correio do Estado, em Alcinópolis choveu 34 milímetros, já em Costa Rica, o registro foi de mais de 40 milímetros. Cidades como Figueirão, Costa Rica, Cassilândia e Chapadão do Sul também tiveram chuvas.

Cabe ressaltar que, as queimadas são extremamente nocivas ao meio ambiente, pois emitem poluentes atmosféricos, reduzem a biodiversidade, destroem matas, devastam a vegetação, prejudicam a fauna e flora, eliminam a cobertura vegetal nativa, comprometem florestas, campos e savanas e matam o ecossistema.

Além disso, fatores como mudanças climáticas, calor excessivo, escassez de chuvas e baixa umidade relativa do ar favorecem a ocorrência de queimadas no Estado.

Além de contribuir para a extinção dos focos de incêndio, a chuva também possibilita a abertura da temporada de plantio de soja na região norte do Estado. 

SAFRA 2025/2026

De acordo com projeções do projeto Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio - (SIGA-MS), executado pela Aprosoja/MS em parceria com o Governo do Estado, na safra 2025/2026, em Mato Grosso do Sul, a área de soja pode alcançar 4,79 milhões de hectares, aumento de 5,9% frente à safra 2024/2025, com produção estimada é de 15,2 milhões de toneladas, avanço de 8,1% em comparação ao último ciclo e produtividade média de 52,8 sacas por hectare, crescimento de 2,0% sobre o registro da safra anterior.

Para Marcelo Bertoni, presidente do Sistema Famasul, o plantio da soja é símbolo do trabalho, da resiliência e da tecnologia do setor produtivo. “Somos referência mundial em produtividade, sustentabilidade e inovação, graças ao esforço de cada produtor, cada família que acredita na terra e faz dela o motor da economia nacional. Enfrentamos desafios climáticos, de mercado e de políticas, mas seguimos avançando como nunca, porque o futuro do país passa por aqui, no campo. Hoje reafirmamos o compromisso de produzir com eficiência, respeitando o meio ambiente, garantindo alimentos, energia e desenvolvimento para o Brasil e para o mundo.”

Assine o Correio do Estado.

INVESTIGAÇÕES

Ministério Público fecha o cerco contra a corrupção nas prefeituras de MS

Operações em 11 cidades expõem esquemas milionários de corrupção e ampliam a ofensiva a crimes em câmaras e prefeituras

08/10/2025 08h00

Compartilhar
Ontem, em Bonito, o Gecoc, grupo do MPMS especializado no combate à corrupção, prendeu o secretário de Finanças da cidade

Ontem, em Bonito, o Gecoc, grupo do MPMS especializado no combate à corrupção, prendeu o secretário de Finanças da cidade Divulgação/MPMS

Continue Lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) lançou ontem mais uma etapa no cerco à prática de crimes de colarinho branco, como corrupção passiva, fraude em licitação e peculato em prefeituras e câmaras municipais do Estado.

Desta vez, o município alvo do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) do MPMS foi Bonito, paraíso ecológico mundialmente conhecido, cuja prefeitura está envolvida em um esquema que abrange práticas de organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e outros delitos correlatos.

Os contratos investigados pelo Gecoc na prefeitura de Bonito somam R$ 4,39 milhões. A partir desses contratos o grupo envolvido corrompia agentes públicos e desviava recursos do erário por meio de conluios empresariais.

O Gecoc ganhou musculatura neste ano e já conta com equipamentos e uma equipe de servidores em estrutura similar à de outro grupo igualmente conhecido no MPMS pelo combate ao crime organizado, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) – que, inclusive, deu apoio à operação em Bonito.

Foram presos pelos agentes do Gecoc, com apoio de policiais civis e militares, o secretário de Finanças de Bonito, Edilberto Cruz Gonçalves, conhecido como Beto Caveira; o arquiteto Carlos Henrique Sanches Corrêa, que atua como fiscal de finanças na cidade; e Luciene Cíntia Pazette, responsável pelo setor de licitações e contratos.

O Correio do Estado apurou que um empresário também é alvo de mandado de prisão, mas estava foragido até o fechamento desta edição. O nome dele não foi divulgado pelo MPMS. No esquema, ele é apontado como beneficiário direto dos contratos fraudulentos.

Apesar do envolvimento de servidores do primeiro escalão, o prefeito de Bonito, Jusmail Rodrigues – que por anos foi filiado ao PSDB e recentemente ingressou no PL, acompanhando o ex-governador Reinaldo Azambuja –, não foi alvo da operação.

A ação, desencadeada ontem, recebeu o nome de Águas Turvas. A intenção do MPMS ao batizar a operação foi justamente estabelecer um contraponto às águas cristalinas que tornaram Bonito mundialmente famosa.

Foram expedidos pelo Poder Judiciário quatro mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Bonito, Terenos e Curitiba (PR).

Cerco se fechando

Este ano tem sido marcado por uma atuação mais incisiva do Gecoc no combate à corrupção em prefeituras e câmaras municipais de Mato Grosso do Sul.

Desde o início do ano, já foram desencadeadas ações de combate à corrupção em 10 cidades do Estado e em uma Câmara Municipal.

Neste mês, o alvo foi Miranda, um dos portais do Pantanal sul-mato-grossense. O grupo do MPMS apura na cidade os mesmos crimes: organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

A desfaçatez dos envolvidos no esquema criminoso em Miranda era tamanha que algumas das empresas vencedoras das licitações não possuíam sequer sede própria ou funcionários registrados, mas ainda assim venciam certames para o fornecimento de produtos de todo tipo – materiais de construção, de escritório, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, informática e kits escolares, entre outros.

Terenos

No mês passado, ocorreu a mais incisiva das operações desencadeadas pelo MPMS: a Operação Spotless, em Terenos, cidade praticamente conurbada com Campo Grande, a apenas 22 quilômetros da Capital.

Por causa da suspeita de lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção e fraude em licitações, o prefeito da cidade, Henrique Budke (PSDB) – afastado do cargo após a operação – passou quase um mês preso preventivamente.

Ele liderava um esquema de desvio de dinheiro público e pagamento de propina por meio de contratos que somavam R$ 15 milhões. As licitações eram, segundo o MPMS, “de cartas marcadas”, com vencedores previamente definidos e simulação de concorrência para despistar as autoridades.

Após vencer os certames, o empresário responsável por reformas em escolas pagava propina ao prefeito, conforme as investigações.

Além do prefeito de Terenos, outras 25 pessoas foram denunciadas por crimes como corrupção ativa e passiva, organização criminosa, fraude em licitação e lavagem de dinheiro.

Outras ações

Além dessas duas prefeituras, os municípios de Água Clara, Rochedo, Três Lagoas, Coxim, Sidrolândia e Nioaque também tiveram contratos da administração pública investigados.

Em Aquidauana, o alvo foi a Câmara Municipal, que, segundo o MPMS, teria fraudado processo licitatório e o contrato dele decorrente.

*Saiba

O Grupo Especial de Combate à Corrupção do Ministério Público de Mato Grosso do Sul teve sua estrutura reforçada nos últimos anos em razão da demanda: alto índice de inquéritos para apurar casos de corrupção em MS.

Assine o Correio do Estado

Restrição

Mercado Livre suspende anúncios de bebidas destiladas; apenas autorizados poderão republicar

A empresa também afirma que está atuando proativamente na remoção de anúncios relacionados a esse contexto

07/10/2025 20h00

Compartilhar
Mercado Livre suspende anúncios de bebidas destiladas

Mercado Livre suspende anúncios de bebidas destiladas Divulgação

Continue Lendo...

O Mercado Livre suspendeu a partir desta terça-feira, 7, os anúncios de bebidas alcoólicas destiladas até que a situação de crise de saúde pública associada aos casos de intoxicação por metanol em todo o Brasil esteja melhor controlada nas esferas pública e privada.

A empresa afirma que, ainda que não tenha sido identificado nenhum caso relacionado em sua plataforma, "segue comprometida em proporcionar um ambiente seguro para seus milhões de consumidores no País".

Enquanto esta medida de restrição temporária estiver vigente, somente os vendedores autorizados pelas fabricantes poderão ter seus anúncios republicados, com base nas listas de vendedores fornecidas pelas próprias marcas.

"O Mercado Livre acompanha com atenção os casos recentes de intoxicação por metanol no país e lamenta a gravidade da situação, que impacta todo o comércio nacional. Estamos solidários com as pessoas afetadas e reforçando a segurança de nossos clientes dentro da categoria de destilados", afirma o vice-presidente Sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes.

A companhia lembra ainda que, conforme preveem os Termos e Condições de Uso, é proibida a venda de metanol e garrafas vazias de bebidas, assim como a comercialização de produtos sem registro ou sem as advertências obrigatórias; de bebidas acima da graduação alcoólica permitida; de destilados e fermentados com a expressão "Artesanal" (exceto cervejas, vinhos e derivados de uva); e a oferta de produtos que não possuem registro junto aos órgãos competentes.

"Se um anúncio irregular é identificado, além da sua remoção, o vendedor pode sofrer sanções, incluindo a suspensão ou inabilitação da conta", diz a política da empresa.

A empresa também afirma que está atuando proativamente na remoção de anúncios relacionados a esse contexto, seguindo a recomendação expressa de medidas preventivas da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), incluindo itens que, embora não possuam venda restrita ou proibida, podem contribuir para o agravamento da situação emergencial, como lacres de bebidas, por exemplo.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1125, terça-feira (07/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1125, terça-feira (07/10)

2

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação
TRANSPORTE

/ 2 dias

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação

3

Secretário de Bonito é preso por chefiar esquema que desviou R$ 4,3 milhões, aponta Gaeco
Cidades

/ 18 horas

Secretário de Bonito é preso por chefiar esquema que desviou R$ 4,3 milhões, aponta Gaeco

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3506, terça-feira (07/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3506, terça-feira (07/10)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6846, terça-feira (07/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6846, terça-feira (07/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 30/09/2025

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT