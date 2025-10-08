Chuva põe fim a incêndio e permite plantio de soja no norte de MS

Na noite de terça-feira (7), chuvas de mais 40 milímetros chegaram a regiões próximas da Serra do Amolar, local que estava em chamas desde quinta-feira (25). A chuva que era muito esperada por moradores da região foi suficiente para diminuir as chamas e trazer alívio para quem passa por ali.
As queimadas transformam cenários verdes e cheios de vida em cinzas e mortes. O fogo destrói matas, áreas verdes, vegetações, florestas, biodiversidade e espécies nativas de Mato Grosso do Sul. A princípio, a causa do incêndio seria um raio e ainda não se sabe a área total queimada.
Para mudar esse cenário, conforme apurou o Correio do Estado, em Alcinópolis choveu 34 milímetros, já em Costa Rica, o registro foi de mais de 40 milímetros. Cidades como Figueirão, Costa Rica, Cassilândia e Chapadão do Sul também tiveram chuvas.
Cabe ressaltar que, as queimadas são extremamente nocivas ao meio ambiente, pois emitem poluentes atmosféricos, reduzem a biodiversidade, destroem matas, devastam a vegetação, prejudicam a fauna e flora, eliminam a cobertura vegetal nativa, comprometem florestas, campos e savanas e matam o ecossistema.
Além disso, fatores como mudanças climáticas, calor excessivo, escassez de chuvas e baixa umidade relativa do ar favorecem a ocorrência de queimadas no Estado.
Além de contribuir para a extinção dos focos de incêndio, a chuva também possibilita a abertura da temporada de plantio de soja na região norte do Estado.
SAFRA 2025/2026
De acordo com projeções do projeto Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio - (SIGA-MS), executado pela Aprosoja/MS em parceria com o Governo do Estado, na safra 2025/2026, em Mato Grosso do Sul, a área de soja pode alcançar 4,79 milhões de hectares, aumento de 5,9% frente à safra 2024/2025, com produção estimada é de 15,2 milhões de toneladas, avanço de 8,1% em comparação ao último ciclo e produtividade média de 52,8 sacas por hectare, crescimento de 2,0% sobre o registro da safra anterior.
Para Marcelo Bertoni, presidente do Sistema Famasul, o plantio da soja é símbolo do trabalho, da resiliência e da tecnologia do setor produtivo. “Somos referência mundial em produtividade, sustentabilidade e inovação, graças ao esforço de cada produtor, cada família que acredita na terra e faz dela o motor da economia nacional. Enfrentamos desafios climáticos, de mercado e de políticas, mas seguimos avançando como nunca, porque o futuro do país passa por aqui, no campo. Hoje reafirmamos o compromisso de produzir com eficiência, respeitando o meio ambiente, garantindo alimentos, energia e desenvolvimento para o Brasil e para o mundo.”