Chuva promete dar trégua e semana começa com tempo firme em MS

Em Mato Grosso do Sul a semana tende a começar com tempo firme já nesta segunda-feira (12), após final de semana mais frio e chuvoso na véspera do Dia Das Mães, com a nova tendência que deve se estender de trégua da chuva se estendendo para todo o Estado.

Como adiantado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), os acumulados de chuva já estavam previstos principalmente para chegar às regiões sul, sudoeste e sudeste do Estado, conforme os padrões do modelo do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF em tradução livre).

Agora, porém, conforme previsão para as capitais do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande observa os termômetros subirem nesta segunda (11), com mínimas indo de 15 para 19 e máximas que saltam de 30 para 32 , com a semana começando com muitas nuvens na Cidade Morena.

Aliado ao tempo ligeiramente mais quente, há também uma queda na umidade relativa do ar, com máximas e mínimas que podem cair cerca de 20 pontos percentuais nos medidores até a quarta-feira (14) na Capital.

Demais regiões

Semelhante ao clima na Capital, na Cidade Branca de Corumbá a tendência também é de tempo firme e elevação da temperatura, com mínimas de 17 e máximas de 34 ºC na segunda-feira (12).

Porém, aliado ao tempo firme Corumbá também sente os termômetros subirem cada vez mais a partir de terça-feira (13), oscilando entre 20 e 35 ºC, que vem junto de uma queda na umidade relativa.

E ainda na região oeste de MS, Porto Murtinho segue a mesma tendência de tempo firme, com as temperaturas máximas subindo da casa de 30 para 35 º entre segunda e terça-feira (13).

Em Ponta Porã as elevações são menos severas nas temperaturas mínimas e máximas, atingindo no máximo 32 ºC na terça-feira (13), com dois dias de muitas nuvens porém sem previsão de chuva.

No extremo sul do Estado, a previsão do clima em Iguatemi, por exemplo, evidencia essa tendência de tempo firme, com os termômetros não passando de 30 º C durante a semana e uma leve oscilação na temperatura mínima.

Três Lagoas, ao leste de Mato Grosso do Sul, aparece como um dos municípios onde a tendência de queda nas temperaturas é mais acentuada, com uma segunda-feira (12) de muitas nuvens, porém uma terça-feira mais firme e de tempo claro.

No extremo norte de Mato Grosso do Sul, o município de Coxim é o que chega perto das máximas mais elevadas observadas em Corumbá, com a conhecida Capital do Peixe e Terra do Pé de Cedro abrindo a segunda-feira (12) entre nuvens, mas sem previsão de chuva.

Essa tendência deve se manter no município, que fica cerca de 252 quilômetros da Capital do Estado, com Coxim sendo mais propensa à uma queda mais repentina nos termômetros apesar dos ventos fracos.

