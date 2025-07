Chuvas acima da média reduzem em mais de 90% incêndios no Pantanal

No primeiro semestre de 2024, o número era de 2.753 focos e 595.728 hectares atingidos - Governo do Estado

A combinação entre melhor distribuição das chuvas, temperaturas mais amenas e ações preventivas resultou em queda significativa dos focos de incêndio no Pantanal durante o primeiro semestre deste ano. Dados do Centro Integrado de Coordenação Estadual (Cicoe/Pemif), divulgados nesta quinta-feira (3), apontam redução de 92,8% na área queimada e de 98,2% nos focos de calor no bioma em comparação com o mesmo período de 2024.

Entre janeiro e junho de 2025, foram registrados 50 focos de calor no Pantanal, com área queimada de 42.840 hectares. No primeiro semestre de 2024, o número era de 2.753 focos e 595.728 hectares atingidos.

Já nas terras indígenas do Pantanal e do Cerrado, a área destruída caiu de 56.574 hectares no ano passado para nenhum registro neste ano. Já nas unidades de conservação dos dois biomas, a redução foi de 89,6%, passando de 9.198 hectares queimados para 952 hectares.

O resultado reflete também as ações permanentes de prevenção e combate do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, conforme explicou o secretário executivo do Cicoe/Pemif, tenente-coronel Leonardo Congro.

“Desde janeiro, as equipes realizam ações preventivas em áreas críticas, como queimas prescritas nas unidades de conservação estadual, além de capacitação. Já são mais de 600 brigadistas particulares formados e 99 combatentes florestais especializados no Estado”, disse.

Este ano, foram formados mais 27 combatentes florestais e concluídos cursos de off road para condutores de viaturas em áreas de difícil acesso. Dez desses profissionais irão integrar o grupo nacional enviado ao Canadá para atuar em apoio ao combate a incêndios.

Chuvas acima da média

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS) informou que, no mês de junho, 27 dos 47 municípios monitorados registraram volumes de chuva acima da média histórica. O maior acumulado foi em Sete Quedas, com 157,4 milímetros — 84% acima do esperado. Já Dois Irmãos do Buriti teve o menor volume, com 6,4 milímetros — 86% abaixo da média. Campo Grande somou 43 milímetros, 9% a menos do que o previsto.

De modo geral, o Estado apresentou volumes de chuva entre 75 mm e 150 mm no mês, principalmente no extremo sul, norte, Pantanal e região do Bolsão, com anomalias positivas. As regiões sudoeste e centro-leste registraram déficit de precipitação.

“Houve atenuação das condições de seca no Estado, embora ainda persistam áreas com seca moderada a severa nas regiões central, sul, nordeste e sudeste”, aponta o Cemtec.

Alerta para o trimestre

Apesar do cenário favorável no semestre, o Cemtec/MS alerta para estiagem no período de 1º a 17 de julho em todo o Estado, com previsão de temperaturas de até 30°C e umidade relativa abaixo de 30%. A previsão para julho a setembro indica que grande parte do território sul-mato-grossense estará em nível de *Alerta* ou Atenção para ocorrência de incêndios florestais, com destaque para municípios das regiões Norte, Nordeste e Leste em nível de Alerta Alto.

O Corpo de Bombeiros mantém as equipes em prontidão para enfrentar o período crítico que se aproxima.

