Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

sinal de alerta

Chuvas demoram e nível dos grandes rios de MS está abaixo da média

Imasul faz medições dos principais rios em 13 pontos diferentes, de norte a sul e de leste a oeste, e todos estão abaixo do normal

Neri Kaspary

Neri Kaspary

11/10/2025 - 16h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Embora a situação seja menos crítica que na mesma época do ano passado, que foi marcado pelos mais baixos níveis da história dos rios em Mato Grosso do Sul, os dados do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) mostram que neste ano todos eles mais uma vez estão abaixo do nível médio para esta época do ano e em quatro dos 13 pontos de medição a situação é classificada como sendo de estiagem. 

Uma das explicações é a demora para a chegada das chuvas na atual temporada. No ano passado, por exemplo, o feriadão da criação do Estado começou com uma espécie de tromba d'água no começo da noite do dia 9 de outubro em Campo Grande. Em alguns pontos da cidade foram 57 milímetros. Neste ano, até agora, o mês acumula apenas 13 milímetros. 

As medições do nível dos rios são feitas tanto na bacia pantaneira (rios Paraguai, Piquiri, Aquidauana, Miranda, Taquari) quanto na bacia do Rio Paraná (rios Aporé, Pardo e Dourados). Desta forma, as medições conseguem retratar a situação nos quatro quadrantes de Mato Grosso do Sul. 

Nos primeiros sete dias de outubro do ano passado choveu em todos os locais onde é feita a medição do nível dos rios, com acumulados que chegaram a 56 milímetros. Agora, a precipitação ocorreu em apenas três pontos e com volume máximo de 23,7 milímetros (em Ladário). 

E, embora ao longo dos meses de julho, agosto e setembro tenham ocorrido pancadas de chuva que foram fundamentais para dificultar a proliferação de queimadas, elas foram insuficientes para elevar o nível dos rios. 

Dados do Imasul mostram que as chuvas dos primeiros dias de outubro foram insignificantes

Historicamente a chamada temporada das chuvas começa em setembro. Até agora, porém, apenas o extremo sul foi contemplado com chuvas significativas. Mesmo assim, o Rio Dourados é um dos que está na chamada cota de estiagem. 

O normal é que ele estivesse com 1,76 metro nesta época do ano na régua instalada próximo à cidade de Dourados.

Porém, na medição feita na última quinta-feira, conforme o boletim do Imasul, estava com apenas 72 centímetros. No dia 9 de outubro do ano passado, quando ocorreu a seca mais severa nos rios em Mato Grosso do Sul, o nível estava em 71 centímetros. 

No caso do Rio Pardo, outro importante rio que deságua no Rio Paraná, a situação também é crítica. Para esta época do ano, quando as chuvas já começaram a elevar o nível dos rios, o normal seria que já estivesse em 3,57 metros. Nesta quinta-feira, porém, estava em apenas 2,61 metros, o que significa seis centímetros abaixo daquilo que estava na mesma data no ano passado. 

A partir do momento em que ele fica abaixo de 3,03 metros nesta época do ano ele já entra na cota de estiagem. No ano passado, em 9 de outubro, o Rio Pardo já estava recebendo bastante água e começando a subir, conforme mostram os registro do Imasul. Neste ano, baixou sete centímetros em menos de uma semana. 

O Rio Aquidauana, que é da bacia pantaneira, é outro que oficialmente está enfrentando estiagem. Na régua instalada na ponte da cidade de Aquidauana estava com apenas 1,48 metro na quinta-feira. A média para esta data seria de 2,69 metros. 

O Rio Miranda, que no ano passado registrou seus níveis mais baixos da história, estava muito próximo da chamada cota de estiagem na última quinta-feira. Estava com apenas 1,25 metro na medição que é feita próximo da cidade de Miranda. Isso significa apenas dois centímetros acima do chamado nível crítico. Em 9 de outubro do ano passado estava com 98 centímetros, sendo que o normal para esta data seria 2,69 metros. 

Já a situação do Rio Paraguai, o principal da bacia pantaneira, é bem menos crítica que no ano passado, mas mesmo assim está abaixo da média histórica. Na quinta-feira estava em 1,38 na régua de Ladário. Para esta época, a média é de 1,67 metro. 

No ano passado, no dia 9 de outubro estava 62 centímetros abaixo de zero. Sete dias dias depois chegou a 69 centímetros abaixo de zero, que foi o menor nível registrado desde 1900, quado começaram as medições feitas diariamente pela Marinha. 

Mas, por conta das chuvas que já estavam caindo em Mato Grosso e no norte de Mato Grosso do Sul desde o começo de outubro rio começou a subir e manteve a trajetória de alta até meados de julho, quando chegou ao pico do ano, de 3,31 metros

ESPERANÇA

Porém, esta escassez de chuvas pode estar com os dias contados na maior parte do Estado. Boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) válido entre 21 horas deste sábado (11) e 23:59 de domingo (12) prevê chuvas de 30 a 100 milímetros em toda faixa oeste e central de Mato Grosso do Sul, começando no extremo sul e se estendendo até o norte. 

Boletim do Imasul desta sexta-feira (10) mostra que o nível da maior parte dos rios continua em queda

INTERIOR

Políticos de cidade de MS terão que devolver dinheiro ganho com leis ilegais

Justiça levantou que leis geraram prejuízo de R$ 2 milhões à administração municipal entre 2017 a 2020, além de desrespeitar artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal

11/10/2025 11h30

Compartilhar
Políticos que estiveram em cargos públicos em Rio Brilhante entre 2017 e 2020 terão que devolver dinheiro ganho com leis ilegais

Políticos que estiveram em cargos públicos em Rio Brilhante entre 2017 e 2020 terão que devolver dinheiro ganho com leis ilegais Foto: Divulgação/Prefeitura de Rio Brilhante

Continue Lendo...

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) determinou que os políticos de Rio Brilhante que foram beneficiados financeiramente com duas leis ilegais devolvam o dinheiro ganho, que teriam sido acumulados entre 2017 e 2020, e causado prejuízo milionário ao erário municipal durante o período.

Em 15 de setembro de 2016, as Leis Municipais nº 1.967/2016 e nº 1.974/2016 foram sancionadas. Porém, ambas foram aprovadas dentro dos 180 dias anteriores ao término do mandato da gestão 2013-2016, o que vai na “contramão” do determinado pelo artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que diz que é nulo “o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido”.

Além disso, as novas normas reajustaram em 45% o salário do prefeito e vice-prefeito e 43% o vencimento dos secretários, percentuais muito superiores à inflação acumulada na época. De acordo com o Poder Judiciário, a legislação gerou um prejuízo de R$ 2 milhões ao erário municipal.

Em defesa, os réus apontaram que as leis foram aprovadas de forma regular e que os impactos financeiros só foram “sentidos” na gestão sucessória, e não no momento em que foi sancionada, não se configurando uma violação à LRF. Porém, em decisão, o juiz Cezar Fidel Volpi não concordou com o argumento.

“Admitir o contrário seria esvaziar o sentido da norma, permitindo que a gestão futura seja onerada por decisões tomadas no apagar das luzes da administração anterior”, disse o magistrado.

Também, o juiz afirmou que os salários dos parlamentares englobam o conceito de gasto com o pessoal, além de reafirmar que os tais reajustes foram feitos de maneira excessiva, já que não havia respaldo econômico para tal ação na época.

Diante disso, foi determinada a anulação de ambas as leis e a devolução do dinheiro por parte de todos os beneficiários com as normas, incluindo prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores da legislatura 2017-2020 ao Município, valores estes devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora (penalidade financeira cobrada quando há atraso no pagamento de uma dívida).

Além disso, o juiz condenou solidariamente que os réus paguem as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 20 mil.

Gestão 2017-2020 de Rio Brilhante

Prefeito:
Donato Lopes da Silva (PSDB)

Vice-prefeito:
Marcio Belone (PSDB)

Vereadores:

  • Marlão (PR)
  • Sergio Silva (PSDB)
  • Everton Cristiano (PDT)
  • João Pedro (PMDB)
  • Professor Furlan (PMDB)
  • Adãozinho (PTB)
  • Wandressa Barbosa (PSB)
  • Iliezinho (DEM)
  • Adailton Lima (PV)
  • José Caetano - Nô (DEM)
  • Juraci (PSC)
  • Sergio Rigo (PT)
  • Drª Tânia (PTB)

*Entre parênteses, os partidos dos políticos na época da gestão, não atuais

Assine o Correio do Estado

ENTREVISTA - Teiji Hayashi

"O acordo de irmandade entre Mato Grosso do Sul e Okinawa será retomado"

Embaixador Teiji Hayashi destaca retomada do acordo de irmandade entre MS e Okinawa, e reforça cooperação em temas como o Corredor Bioceânico e a recuperação de pastagens

11/10/2025 09h30

Compartilhar
Teiji Hayashi, embaixador do Japão no Brasil, concedeu entrevista exclusiva ao Correio do Estado

Teiji Hayashi, embaixador do Japão no Brasil, concedeu entrevista exclusiva ao Correio do Estado Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

O embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, disse ao Correio do Estado que o acordo firmado na década de 1960, no estado de Mato Grosso do Sul, sintetiza o espírito de que a reaproximação entre o Estado e a província japonesa de Okinawa está sendo retomada. A ilha ao sul do arquipélago japonês é a que mais influenciou a formação da comunidade nipo-brasileira sul-mato-grossense. 

Mas o fortalecimento dessa relação vai além dos laços culturais. Hayashi vê em Mato Grosso do Sul um parceiro estratégico para projetos de desenvolvimento sustentável, como o Corredor Bioceânico, que ligará o Atlântico ao Pacífico, passando por Campo Grande. Segundo o embaixador, o Japão tem vasta experiência na criação de corredores de integração regional e pode contribuir com tecnologia, financiamento e gestão. 

Outro ponto de cooperação em andamento é o projeto da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica) para recuperação de pastagens degradadas, com potencial de investimento de até US$ 1 bilhão, voltado ao Cerrado e à pecuária sustentável. Essa iniciativa, que utiliza dados de satélite e inteligência artificial, deve ajudar o Estado a equilibrar sua vocação agropecuária com práticas ambientalmente responsáveis.

Como é a demanda no serviço consular e de embaixada para a comunidade nipônica em Mato Grosso do Sul?

A comunidade nipo-brasileira aqui é muito importante, temos aproximadamente 70 mil descendentes em Mato Grosso do Sul. E temos uma ligação cultural muito forte com a cidade de Campo Grande. Aqui, temos o sobá, iguaria japonesa que é muito conhecida e reconhecida como patrimônio da cidade. 

O senhor mencionou que o sobá é um patrimônio campo-grandense. Há alguma particularidade no sobá de Campo Grande em relação ao sobá japonês?

Sim, o sobá de Campo Grande é muito parecido com o sobá de Okinawa. No Japão, temos vários tipos de sobá e o de Okinawa é um deles. Aqui, quando provei o sobá de Campo Grande, percebi que é realmente o sobá de Okinawa.

Sobre Okinawa, existe alguma iniciativa para estreitar os laços com a região japonesa?

A maioria dos descendentes japoneses aqui em Campo Grande é de Okinawa, cerca de 70% a 80%. Okinawa é a ilha mais ao sul do Japão, o que lhe confere uma cultura mais quente e com mais intercâmbio. Mas falando em Okinawa, nas vezes que estive com o governador Eduardo Riedel e com a prefeita daqui [Adriane Lopes], encontrei muito potencial de estreitar os laços com Mato Grosso do Sul.

Há um acordo de irmandade entre Mato Grosso do Sul e Okinawa, que foi assinado na década de 1960. Ele andava meio esquecido, mas nós estamos retomando. 

Qual é a importância do Corredor Bioceânico para o Japão e como o governo japonês pode contribuir?

O Corredor Bioceânico tem um grande potencial. Como diplomata de carreira, já falava sobre esses corredores há quase 20 anos, quando trabalhei na embaixada do Japão em Buenos Aires. O governo do Mato Grosso do Sul me pediu para falar sobre o potencial do Corredor Bioceânico passando por Campo Grande. O Ministério dos Negócios e o Ministério da Infraestrutura, em Brasília, querem trabalhar conosco, pois o Japão tem várias experiências no desenvolvimento de corredores regionais em outros países, como na Ásia [Corredor do Rio Mekong, no Vietnã, no Camboja e no Laos] e na África.

Como funciona a cooperação do Japão no desenvolvimento de corredores internacionais?

A coordenação e cooperação entre os países envolvidos são muito importantes. Não depende somente de rodovias ou ferrovias, mas, sim, do desenvolvimento de uma faixa regional, incluindo indústrias e economias da região. 

Às vezes, construímos pontes e rodovias com financiamento e cooperação técnica do governo japonês. As empresas japonesas têm preferência, mas também explicamos o potencial da região para que outras empresas se interessem em construir ou aproveitar a rota, colocando fábricas, por exemplo.

Quais são os desafios para a implementação de projetos de longo prazo, como o Corredor Bioceânico, na América do Sul?

O mais difícil é o compromisso de médio ou longo prazo. Quando há troca de governadores ou presidentes, é muito difícil dar continuidade aos projetos. Para as empresas, construir uma ferrovia, por exemplo, que é um projeto de 30 anos, sem garantia de continuidade, é um grande risco, o que pode elevar o custo da construção. É preciso buscar um consenso social, independentemente de governadores ou partidos, para que o trabalho continue.

Em que pé está o projeto de recuperação de terras degradadas financiado pela Jica (agência japonesa responsável pela implantação de assistência oficial para o desenvolvimento)? Ele atingiria o Cerrado aqui em Mato Grosso do Sul?

A Jica tem uma longa história de cooperação com a Embrapa para o desenvolvimento do Cerrado, desde as décadas de 1970, 1980 e 1990. Recentemente, no ano passado, foi lançado um novo projeto icônico na área agropecuária, focado na recuperação de pastagens em terras degradadas. 

Como funciona a primeira fase desse projeto?

A primeira fase consiste em cooperação técnica para pastagens degradadas. Isso envolve a análise da situação das pastagens e a pesquisa de medidas eficientes para melhorar essas terras degradadas, utilizando novas tecnologias.

Que tipo de tecnologia é utilizada no monitoramento dessas terras degradadas?

São utilizados dados de satélites, incluindo satélites japoneses, para capturar e analisar informações mais facilmente. Às vezes, também é empregada inteligência artificial para esse fim. Isso é importante porque as pastagens degradadas estão muito expandidas, e é difícil precisar onde a degradação ocorre sem essa tecnologia.

Há alguma inovação em termos de fertilizantes nesse projeto?

Sim, algumas empresas japonesas têm novos tipos de fertilizantes, como biofertilizantes. O custo das medidas para pastagens degradadas é um fator importante, pois os proprietários muitas vezes não querem gastar muito para fertilizar, há casos em que não é economicamente benéfico. 

Como o governo japonês está abordando a questão do financiamento para a segunda fase do projeto?

O governo japonês está estudando, em conjunto com o Ministério da Agricultura [Mapa] e o Ministério da Fazenda, uma segunda fase que envolveria cooperação financeira, oferecendo créditos para agricultores ou cooperativas que desejam recuperar pastagens ou ter rastreamento.

Qual é o valor de aporte previsto para esse financiamento?

O valor é bastante grande. O governo japonês está pensando em um sistema inovador para ampliar esse valor, com a possibilidade de outorgar US$ 1 bilhão. Para isso, será convocada a participação do setor privado, como bancos e empresas de investimento. O valor é para todo o Brasil. Mas, claro, como o Cerrado integra o bioma de Mato Grosso do Sul e nele há muita degradação, o Estado certamente será contemplado. 

Há alguma contrapartida do Brasil para o Japão nessa cooperação?

Basicamente, a primeira fase é de cooperação técnica, envolvendo pesquisas e outras atividades. Na segunda fase, será necessário engajar mais o setor financeiro, talvez o Banco do Brasil e outros, para que o crédito chegue aos agricultores. No entanto, o desenho dessa parte ainda não está definido.

O projeto está atrasado em relação ao previsto?

Há cerca de três anos, um deputado mencionou que um projeto grandioso de recuperação de pastagens estava em tratativas com o governo japonês e o Banco de Fomento do Japão. A fase um já foi concluída. A cooperação técnica e os estudos precisam ser realizados em paralelo, e espera-se que os resultados não demorem cinco anos.

O Japão abriu o mercado para a carne brasileira?

Ainda não, para a carne bovina. No entanto, neste ano, o Japão se tornou um grande mercado para o frango do Mato Grosso do Sul, com 18% da exportação de carne de frango da região indo para o mercado japonês. Começamos a aplicar a regionalização da carne de frango para a gripe aviária. Se houver um caso de gripe aviária, somente a municipalidade afetada será bloqueada, e as outras cidades podem continuar exportando.

Sobre a carne bovina, temos uma comissão de especialistas em temas sanitários que precisa aprovar a importação. Nossos padrões são um pouco mais rigorosos do que os reconhecidos por organizações internacionais, pois o Japão é um país insular e precisa proteger sua produção. Estamos trabalhando bastante, trocando informações e acelerando os contatos entre especialistas. A decisão será científica, não política, então não posso dar um prazo.

Qual foi o impacto da liberação de visto para brasileiros no Japão?

A liberação de visto para brasileiros de curto prazo [máximo de três meses], que começou no fim de setembro de 2023, teve um impacto significativo. Em 2024, o número de turistas brasileiros aumentou 40%. Neste ano, até agora, houve um aumento de 30%. Espero que o número de visitantes brasileiros quase dobre.

O que um brasileiro precisa fazer para viajar para o Japão agora?

Basta ter um passaporte. Não é preciso requisitar nenhuma autorização. É só embarcar, chegar lá e carimbar o passaporte.

Como está o custo de vida no Japão para turistas brasileiros?

Nossa moeda, o iene, está um pouco desvalorizada. Comer em um restaurante em Campo Grande, às vezes, pode ser mais caro do que em Tóquio. Em Tóquio, uma refeição padrão pode custar 6 ou 7 dólares, o que é mais barato do que no Brasil e nos Estados Unidos. A hospedagem também acompanha esse padrão de preço, mas, como está mais barato, mais turistas estão vindo, e os preços dos hotéis estão subindo.

Qual é a rota turística mais comum no Japão?

Há uma rota chamada Rota de Ouro, que passa por Tóquio, Quioto [antiga capital] e Osaka. Essa rota atrai muitos turistas estrangeiros e oferece facilidades de idiomas, com painéis em inglês e, às vezes, em português ou espanhol nas estações.

Qual é a visão do Japão sobre a tendência de veículos híbridos no Brasil, especialmente com etanol?

No Brasil, damos muita importância à categoria flex [gasolina com etanol] e híbridos. A Toyota tem a tecnologia para combinar gasolina com etanol e bateria, o que é um desafio pela instabilidade do círculo do motor com etanol. A Toyota é a única empresa que tem essa tecnologia, e suas unidades brasileiras a aperfeiçoaram. Queremos exportar ou aplicar essa tecnologia brasileira de etanol em outros países como Índia, Tailândia e Indonésia, que também produzem açúcar.

PERFIL - Teiji Hayashi

Teiji Hayashi é diplomata de carreira com mais de três décadas de experiência no Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês. É reconhecido por seu perfil técnico e pela habilidade em construir pontes. Formado em Direito pela Universidade de Tóquio e mestre em Estudos Europeus pela Universidade Politécnica de Madri, Hayashi já representou o Japão em postos estratégicos, como na Argentina e na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Desde que assumiu a embaixada em Brasília, em 2021, atua para aprofundar as relações entre Japão e Brasil em áreas como inovação, energia renovável, agricultura sustentável e intercâmbio cultural.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095
CONDENAÇÃO

/ 2 dias

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095

2

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 3 dias

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)

4

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito
águas cristalinas

/ 2 dias

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito

5

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 02/10/2025

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito