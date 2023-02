Chuvas na Capital já superam o esperado para todo o mês

Em apenas 20 dias, o acumulado de 192 mm de chuvas em fevereiro já superou os 176 mm esperados para todo o mês em Campo Grande, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ao Correio do Estado, Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, informou que, entre o dia 1º de fevereiro até ontem, a Capital registrou chuvas em 13 dias.

“Quando olhamos as medições nas nossas estações meteorológicas, conseguimos perceber que em apenas sete dias não choveu em Campo Grande. E para os oito dias restantes, a previsão indica a permanência de chuvas na Capital e nas demais regiões do Estado”, salientou Ramos.

Com a tendência de trovoadas e pancadas de chuvas isoladas, o Inmet renovou o alerta de tempestade para Campo Grande. Conforme o instituto, há possibilidades de chuvas para a Capital entre 30 a 100 mm, além de ventos intensos que podem atingir de 60 a 100 km/h.

Ramos destacou que entre as 9h de domingo e 9h de ontem, a Capital registrou 25 mm. Em Costa Rica, o acumulado no mesmo período chegou a 43,4 mm e em Paranaíba 60 mm.

Em São Gabriel do Oeste, choveu 47,4 mm; em Sete Quedas, houve o registro de 28 mm de acumulado; e, em Três Lagoas, 18,4 mm entre domingo e segunda-feira.



SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Com as chuvas intensas nos últimos dias, a cidade de Ponta Porã decretou na sexta-feira (17) situação de emergência. De acordo com a prefeitura, diversos danos estruturais foram registrados no município após acumulado de 273 mm em apenas 24 horas.

Ao Correio do Estado, Andrea Ramos destacou que o município que faz divisa com o Paraguai registrou em 20 dias quase o dobro esperado para todo o mês.

“Em uma análise preliminar do dia 1º de fevereiro até o dia 20 choveu em Ponta Porã 438,4 mm. Isso já ultrapassa a média meteorológica esperada para todo o mês, que é de 221,6 mm”, destacou Ramos.

Segundo a meteorologista, choveu muito no município ao sul de Mato Grosso do Sul em função das características do próprio padrão atmosférico.

“Este cenário em Ponta Porã confirma atuação da baixa do chaco [um sistema de baixa pressão que se forma entre a bacia amazônica e o norte da Argentina nos meses chuvosos] e que sempre forma também os sistemas frontais com muitas chuvas que acontecem também no oeste do Paraná e em Santa Catarina”, explicou a meteorologista.

No lado paraguaio, com as chuvas intensas em Pedro Juan Caballero, um helicóptero da Joint Task Force (FTC) resgatou quatro indígenas. As intensas chuvas naquela região do país vizinho também causaram alagamentos de pontes e estradas, de acordo com o portal Última Hora.





PREVISÃO

Entre hoje e amanhã, a tendência para Mato Grosso do Sul é de céu nublado, com chuvas isoladas, principalmente para a região sul de MS.

“É previsto uma tendência com volumes mais significativos do centro para oeste do Estado e para o sul também. Quando eu olho é para o dia 22, que é quarta-feira, volta o volume de chuvas mais intensas para o sul de MS com a divisa do Paraná”, salientou Ramos.

Conforme o Inmet, para hoje, é esperado para Campo Grande temperaturas entre 19ºC e 28ºC, com o céu com muitas nuvens e possibilidade de trovoadas isoladas, principalmente nos períodos da tarde e noite. A tendência para amanhã permanece a mesma na Capital, com os termômetros variando entre 20ºC e 29ºC.

Já na região norte de Mato Grosso do Sul, esperam-se mínimas entre 21ºC e máximas de até 30°C para o resto da semana. Na cidade de Chapadão do Sul, a terça-feira será marcada por temperaturas entre 21ºC e 29ºC. Para amanhã, a previsão do Inmet indica temperaturas entre 21ºC e 30ºC.

Em Dourados, a mínima de hoje será de 20ºC e máxima de 27ºC. Amanhã, a mínima será de 21ºC, com máxima de 28ºC, com a possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Na região pantaneira, Corumbá terá hoje ao longo do dia temperaturas entre 22ºC e 31ºC. Conforme o Inmet, há possibilidade de muitas nuvens, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no município. Para esta quarta-feira, também estão previstas temperaturas entre 22ºC e 32ºC.

Na região sul do Estado, os termômetros em Ponta Porã devem variar entre 20ºC a 26ºC hoje. O céu permanece nublado no município, que deve ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas também amanhã.