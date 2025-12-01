Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

NOVA ANDRADINA

Ciclista que morreu em prova de pedal é sepultado no interior do Estado

Kleber foi encontrado por membros da Associação Desportiva de Ciclismo e Atletismo de Nova Andradina (Adcana), quando a prova já tinha chegado ao fim

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

01/12/2025 - 10h01
Kleber Rodrigues, conhecido como "Klebão", que morreu durante uma prova de pedalada no interior do Estado, é velado nesta segunda-feira (1° de novembro) na capela da Pax Primavera, que fica localizada na avenida Weimar Gonçalves Torres, em Dourados, com sepultamento marcado para às 13h. 

Participante da etapa final da Copa Centro Sul, que aconteceu ontem (30 de novembro) no interior do Estado, Kleber Rodrigues Nascimento foi encontrado já sem vida, pela equipe organizadora ao fim da prova, às margens da rodovia MS-134. 

A família de Kleber chegou inclusive a abrir uma vaquinha, com o intuito de arrecadar um montante de R$12 mil, com o intuito de custear o pagamento do caixão, túmulo e traslado do corpo, que em menos de 24 horas, até a manhã desta segunda-feira (1°), já havia arrecadado mais de 11 mil reais. 

Conhecido entre a "galera do pedal", Kleber recebeu diversas homenagens e prestação de sentimentos por parte dos amigos corredores, com mensagens que indicavam que de alguma forma o ciclismo estava de luta. 

"Foi um grande prazer te conhecer, Kleber, e poder compartilhar momentos através do ciclismo. A amizade é que fica. Deus sabe todas as coisas, que nesse momento de dor, Ele possa confortar família e amigos", compartilhou Marcos, professor de educação física dono do canal Pedal MS no Youtube. 

Logo em seguida ele compartilhou um vídeo, de um "ponto de vista" (P.O.V), marcando o perfil pessoal de Kleber nas redes sociais e a mensagem: "hoje você se foi fazendo o que mais amava". 

A Associação de Ciclismo Texas, da qual Kleber fez parte, compartilhou nota de pesar ontem (30) comunicando o ocorrido durante a prova, pedindo que: "Deus em sua infinita bondade o guarde para a vida eterna". 

Também a Copa Centro Sul de Mountain Bike emitiu nota de pesar informando o falecimento da figura conhecida entre os amigos do ciclismo como "Klebão". 

"Nesse momento de dor todos os organizadores da Copa Centro Sul se solidarizam com os familiares e amigos e expressamos os nossos sinceros sentimentos". 

Além dessas organizações, a Associação Esportiva Pró Pedal compartilhou do luto pelo falecimento do atleta, estendendo mensagens de carinho aos familiares. 

Morte em prova de pedal

Ciclista douradense, o incidente com Kleber Nascimento aconteceu no trecho de prova que ligava  Batayporã ao município de Nova Andradina, com as apurações iniciais apontando que "Klebão" teria sido vítima de infarto, conforme apurações realizadas por integrantes da equipe de Saúde da Prefeitura local.

Kleber foi encontrado por membros da Associação Desportiva de Ciclismo e Atletismo de Nova Andradina (Adcana), quando a prova já tinha chegado ao fim, em uma estrada de chão às margens da MS-134. 

Cabe apontar que, conforme dados compilados pela Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Mato Grosso do Sul anotou seis de seus municípios entre as 10 maiores temperaturas do País neste domingo, sendo: 

  1. MS | Água Clara - 40.8 °C
  2. MS | Três Lagoas - 40.3 °C
  3. MS | Aquidauana - 39.3 °C
  4. SP  | Valparaíso - 39.3 °C
  5. MS | Maracaju - 39.0 °C
  6. MS | Miranda - 39.0 °C
  7. GO | Itumbiara - 38.9 °C
  8. SP | Barretos - 38.6 °C
  9. MS | Cassilândia - 38.5 °C
  10. MT | Rondonópolis - 38.5 °C

Além disso, das temperaturas por hora, o município de Nova Andradina, por exemplo, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia, já amanheceu debaixo de máximas que passavam da casa dos 29 graus célsius e mínimas acima de 26 . 

 

