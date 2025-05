"Cidadão sul-mato-grossense" está entre os cardeais que podem virar o novo papa

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Entre os cardeais que votarão para decidir quem será o novo líder da Igreja Católica, o cardeal espanhol Ángel Fernández Artime, 64 anos, é o “cidadão sul-mato-grossense” que está entre os candidatos ao papado no conclave que se inicia hoje.

Com a experiência de estar à frente da Reitoria-Mor da Congregação Salesiana, sendo o 10º sucessor de Dom Bosco, o cardeal Artime esteve em Mato Grosso do Sul, em março do ano passado, para participar das celebrações dos 130 anos da Missão Salesiana em território mato-grossense e sul-mato-grossense.

Na ocasião, a Assembleia Legislativa de MS, como forma de reconhecimento da importância salesiana na formação educacional de milhares de jovens no Estado, concedeu à Eminência Reverendíssima o título de cidadão sul-mato-grossense.

Em entrevista para o Correio do Estado, o padre Ricardo Carlos, atual presidente da Missão Salesiana de Mato Grosso, informou como foi a visita de Artime pelo Estado.

“O cardeal Artime ficou 10 dias em Mato Grosso do Sul, esteve em Campo Grande e Corumbá e também visitou Cuiabá e as nossas missões indígenas de Boe Bororo e Xavante em Mato Grosso”, disse.

Durante a visita na Capital, o cardeal espanhol celebrou missas para salesianos na capela do Instituto São Vicente e na Obra Social Paulo VI, onde participou de uma roda de conversa com jovens dentro da Escola Estadual Rui Barbosa. Artime também visitou, na ocasião, a Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, no Bairro Santo Antônio.

“Ele [cardeal Artime] recebeu o título de Cidadão Sul-Mato-Grossense porque ele é o sucessor de Dom Bosco, e justamente a história religiosa e de educação de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul se confunde com a história dos salesianos. Em suma, o título foi dado como um reconhecimento da ação salesiana na educação e na evangelização dos salesianos no Estado”, complementou o padre Ricardo. Cardeal Ángel Fernández Artime em roda de conversa com os jovens na quadra da Escola Estadual Rui Barbosa - Foto: Arquivo / Missão Salesiana de Mato Grosso (MSMT)

CONCLAVE

O cardeal Artime é um dos 133 participantes que integrarão e votarão durante o conclave que decidirá quem será o novo papa da Igreja Católica.

Artime, como membro do conclave, está junto aos demais cardeais nas congregações que estão ocorrendo em Roma, nas quais os cardeais começam a dialogar qual deve ser o perfil do novo papa.

O atual conclave terá a maior diversidade entre representantes de países, mudança que foi promovida ao longo do papado de Francisco, que nomeou 80% dos atuais votantes.

Países como Mongólia, Laos, Papua-Nova Guiné e Mali, por exemplo, estrearão na assembleia. Na América Latina, o número de cardeais – que era de 13 na era do papa Bento XVI – passou para 46 com o papa Francisco.

Conforme informou o padre Ricardo à reportagem, os cardeais salesianos contribuem com a escolha do novo papa dentro do campo de atuação da Congregação Salesiana.

“Os salesianos presentes sempre dão a contribuição da vida salesiana no conclave, sobretudo dentro do carisma salesiano, que é uma especialidade nesse campo da juventude missionária, com o qual podemos contribuir bastante”, disse.

Sobre a escolha do novo papa, o padre Ricardo também externou o desejo de que o eleito tenha um perfil parecido com o de Francisco.

“Eu, pessoalmente, gostaria que eles [cardeais] pudessem escolher alguém que fosse muito semelhante àquilo que o papa Francisco deixou para nós, uma igreja sensível aos necessitados, o diálogo, a acolhida, é o que a gente espera”, analisou o salesiano.

TRAJETÓRIA

Cardeal Artime ao lado do Papa Francisco Foto: Divulgação

Ángel Fernández Artime nasceu em Gozón-Luanco Oviedo, na Espanha. É filho de pescador e trabalhava com o seu pai até ser enviado para internatos e, posteriormente, para a Universidade de Valladolid, onde estudou Filosofia e Pedagogia antes de se aprofundar na Teologia Pastoral.

Em sua província de origem, Espanha-Leão, o atual cardeal foi delegado da Pastoral Juvenil e, de 2000 a 2006, inspetor. Em 2009, foi nomeado inspetor salesiano da Argentina Sul.

Após 10 anos como reitor-mor dos salesianos, Artime deixou a função em 31 de julho de 2024, meses após ter a honraria de ser nomeado cardeal pelo papa Francisco, em setembro de 2023.

Segundo o padre Ricardo, Artime e o então arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, se conheciam desde quando o espanhol era inspetor salesiano na Argentina.

“O cardeal Artime era padre e inspetor dos salesianos em Buenos Aires quando conheceu o papa Francisco, que era na época conhecido como cardeal Bergoglio e era o arcebispo da capital. Então, eles trabalharam na mesma cidade e se tornaram ali conhecidos. Eu acredito que desde aquela época o papa Francisco já estava de olho em sua trajetória, nomeando-o cardeal anos depois”, opinou o padre.

Como cardeal nomeado, Artime assumiu em janeiro a função de pró-prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica.

Segundo o presidente da Missão Salesiana de Mato Grosso, Artime foi nomeado cardeal pelo papa Francisco por ter todos os requisitos exigidos para assumir essa função.

“Como reitor-mor dos salesianos, o cardeal Artime visitou praticamente 137 países onde estão as presenças salesianas do mundo. Então, ele é um cardeal que tem uma visão de mundo e de igreja muito grande, preenchendo um perfil excelente para ser cardeal e podendo contribuir muito com a Igreja Católica e agora com a escolha do novo papa”, declarou.

SAIBA

Além de Ángel Fernández Artime, os cardeais salesianos presentes no conclave são Cristóbal López Romero (Marrocos), Daniel F. Sturla Berhouet (Uruguai), Charles Maung Bo (Mianmar) e Virgílio do Carmo da Silva (Timor-Leste).

Assine o Correio do Estado