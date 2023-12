Em meio a 4ª onda de calor do ano, Mato Grosso do Sul é um dos estados em situação mais crítica. Ontem (17), Três Lagoas foi a cidade mais quente do País, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Outras seis cidades de MS estiveram entre os 20 locais mais quentes no Brasil: Água Clara (40,3ºC), Corumbá e Porto Murtinho (40ºC), Coxim e Paranaíba(39,8ºC), Nhumirim (39,6ºC).

Há pelo menos 4 dias MS registra algumas das temperaturas mais altas do País. A previsão é que hoje seja o último dia de onda de calor.

Entretanto, o calor intenso ainda deve permanecer e novas ondas de calor podem acontecer. Inclusive, espera-se que o verão, que começa em três dias, seja o mais quente da série histórica.

Ainda neste fim de semana, somente neste sábado (16), oito cidades estiveram entre as mais quentes do país, com temperaturas que chegaram a 40,9ºC, segundo o Inmet.

Três Lagoas foi a líder do ranking em MS, com 40,9ºC, seguida de Água Clara; com 40,5ºC; Corumbá e Coxim, com 40,1ºC; Aquidauana, com 39,4ºC; Paranaíba, com 39,3ºC; Porto Murtinho e Nhumirim, com 39,1ºC.

Verão

O verão começa em quatro dias e Mato Grosso do Sul continuará passando por efeitos gerados pelo El Niño. A previsão indica que novas ondas de calor, talvez até mais intensas que as anteriores deste ano, devem atingir o Estado.

Conforme divulgação do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), o verão tem início, em MS, nesta quinta-feira (21), às 23h27min, e termina em 19 de março de 2024.

Em relação à previsão do fenômeno ENOS, o modelo indica 100% de probabilidade para o fenômeno de El Niño ainda afetar MS no verão. Veja na imagem:

Climatologicamente, o verão é caracterizado pelas altas temperaturas, maior disponibilidade de umidade e aumento dos índices pluviométricos.

Além disso, no verão, os dias são mais longos que as noites em virtude da maior incidência de radiação solar no Hemisfério Sul.

Historicamente, em grande parte do Mato Grosso do Sul, as chuvas variam entre 500 a 700 mm ao longo do verão.

Já em parte das regiões sul, pantaneira e sudoeste do Estado as chuvas variam entre 400 a 500 mm.