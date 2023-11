alarmante

Cidade pantaneira registrou 43,3 graus, a segunda maior do ano em MS, ficando atrás dos 43,4 graus de Porto Murdinho em 17 de outubro

Em mais um dia de onda de calor no país, quase todas as regiões permaneceram com muito sol nesta terça-feira (14). E o município em que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou a temperatura mais alta foi Corumbá, na divisa de Mato Grosso do Sul com a Bolívia, com 43,3°C.

Esta foi a segunda maior temperatura do ano registrada em Mato Grosso do Sul, que tem sido o epicentro das três fortes ondas de calor que atingiram o País desde setembro. No dia 17 de outubro, Porto Murtinbo registrou 43,4 graus.

Nesta terça-feira, porém, depois de Corumbá aparecem cidades de outros estados, indicando que a onda o centro da onda de calor está em deslocamento. Na sequência, ficaram três cidades do interior mineiro: São Romão (42,3°C), Janaúba (41,9°C) e Coronel Pacheco (41,5°C).

Minas Gerais, por sinal, está bem no centro da onda de calor, deixando quase todas as estações de medição meteorológica marcando temperaturas acima dos 35°C. Na capital Belo Horizonte, por exemplo, fez 37,9°C.

Entre as capitais, Teresina (PI) foi a que teve maior temperatura, com 40,4°C, seguida por Cuiabá (MT), com 39,5°C, Goiânia (GO), com 39,2°C, e Rio de Janeiro, com 39,1°C. Em Campo Grande, a máxima foi de 37,4 graus.

Já São Paulo se manteve na média dos dias anteriores, chegando a 37,5°C no mirante de Santana, na zona norte.

Apenas as capitais da região Sul não tiveram máximas acima dos 30°C nesta terça, por causa de uma frente fria que está chegando à região, provocando chuvas.

Essas temperaturas foram registradas nas estações automáticas do Inmet e ainda podem sofrer alterações quando os dados referentes às estações convencionais, com anotação manual, forem atualizados no sistema do instituto. Isso pode ocorrer ainda nesta terça ou na manhã de quarta (15).

(com informações da Folhapress)