Cidades

INTERIOR

'Mais Louco do Brasil' é obrigado a implantar casa de acolhimento em até 3 meses

Município no interior do Mato Grosso do Sul têm alternativa de tirar um convênio do papel, no prazo de um mês, para atender pessoas com alto grau de dependência de cuidados

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

04/12/2025 - 13h32
Localizado a cerca de 289 quilômetros da Capital, o município no interior de Mato Grosso do Sul chefiado pelo "Mais Louco do Brasil", têm agora o prazo de três meses para implementar uma casa de acolhimento para idosos, graças à liminar concedida pela Justiça da Comarca de Ivinhema. 

Conforme divulgado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), como alternativa, o prefeito Juliano Ferro pode também firmar um convênio - em até 30 dias - para atender pessoas com alto grau de dependência de cuidados, com alguma instituição habilitada.

Segundo o MPMS em nota, o "estopim" desse caso foi a instauração de inquérito civil pela 2ª Promotoria de Justiça de Ivinhema, gerado justamente pela "demora no cumprimento de decisões judiciais que determinavam o acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade, distribuídas em processos anteriores".

"O Município limitou-se a informar que mantinha termo de colaboração com um lar de idosos - instituição que declarou não possuir condições técnicas e legais para atender idosos com dependência elevada", diz o MPMS em complemento.

Nas palavras do Promotor de Justiça Allan Thiago Barbosa Arakaki, com base nos documentos compilados na ação, mesmo sem as devidas condições técnicas e legais, "idosos vinham sendo encaminhados a essa instituição de forma irregular", em afronto às normas internas. 

Reiterados descumprimentos de decisões judiciais também foram apontados pelo Ministério Público, com atrasos de até três meses para ordens que deveriam ser cumpridas em um intervalo de 15 dias.

A decisão judicial reconheceu falha do ente municipal em oferecer acolhimento adequado, destacando que a falta de uma estrutura desse tipo compromete a assistência a quem mais necessita. 

Ou seja, em Ivinhema os idosos estariam expostos a riscos graves à saúde e à dignidade.

Segundo o juiz, essa omissão viola os direitos que são assegurados pela Constituição Federal e pelo próprio Estatuto do Idoso. 

Dos prazos, Juliano Ferro tem agora três meses (90 dias) para instalar uma unidade própria de acolhimento de idosos com mobilidade reduzida, que ofereça atendimento integral e contínuo. 

A decisão prevê ainda que, caso seja impossível tirar essa casa de acolhimento no período, o Executivo precisa formalizar convênio com uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) no prazo de um mês.

Essa ILPI precisa estar ainda habilitada para atender indivíduos com Grau III de dependência, assegurando-lhes cuidados médicos, psicológicos, sociais e de enfermagem. 

O caso e os devidos cumprimentos da determinação judicial, bem como os desdobramentos do processo, serão acompanhados pela 2ª Promotoria de Justiça de Ivinhema.

"Quarteirizador"

Prefeito em segundo mandato, Juliano Ferro é também digital influencer e figura como o político com o maior número de seguidores em Mato Grosso do Sul, sendo pouco mais de 1 milhão no Instagram e cerca de 318 mil no Facebook.

Além de conquistar votos e simpatizantes, usa as redes sociais principalmente para vender rifas. E é com o dinheiro destas rifas que diz conseguir o dinheiro para comprar e bancar as caminhonetes de luxo com as quais costuma desfilar.

No começo desde ano um de seus contratos municipais chamou atenção, pela estratégia de "quarteirização" de serviços, sendo pioneiro do termo no Diário Oficial do Governo do Estado, entre as milhares de páginas que são publicadas semanalmente pela administração estadual e por prefeituras.

Sendo que prefeitura arrecada R$ 300 milhões ao ano, somente nesse acordo específico com a CAT, como é conhecida - e que se descreve com como “uma empresa que atua no desenvolvimento de programas de computador sob encomenda” -, foi contratada por R$ 4.995.750,45 por seis meses para gerenciar as oficinas que prestam serviço ao município, gasto em torno de 3,3%. 

 

LOTADO NA DEAIJ

Investigador da Infância e Juventude é afastado no MS

João Vitor tinha cargo de confiança de chefe de seção e perdeu sua arma, acessos os sistemas e ficará longe da função, inicialmente, por seis meses

04/12/2025 12h57

Corregedoria-Geral foi procurada para detalhar as razões que levaram ao afastamento de João Vitor das funções como Investigador da Deaij, porém, não foi obtido retorno.

Corregedoria-Geral foi procurada para detalhar as razões que levaram ao afastamento de João Vitor das funções como Investigador da Deaij, porém, não foi obtido retorno. Arquivo/Correio do Estado/BrunoHenrique

Investigador de Polícia Judiciária, lotado na Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e à Juventude (Deaij), João Vitor do Nascimento está sendo afastado de suas funções, conforme publicado na manhã desta quinta-feira (04) em Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul. 

Conforme o texto da portaria n°28, o afastamento compulsório das funções por 180 dias, cerca de um semestre, passa a contar a partir da data de cumprimento de um mandado do qual João Vitor do Nascimento foi alvo no último dia 02 de dezembro. 

O afastamento compulsório leva em conta que o endereço do servidor foi alvo de mandado, em conformidade com o estabelecido na chamada lei orgânica da Polícia Civil de MS, conforme estabelecido no artigo 177. 

Pelo texto dessa lei, fica claro que o policial civil será afastado compulsoriamente em casos de: 

  1. - prisão provisória, nos termos da legislação vigente;
  2. - condenação por crime em regime fechado, transitada em julgado.

Assinado pelo delegado corregedor-geral da Polícia Civil, Clever José Fante Esteves, o afastamento compulsório que considera o resultado das investigações decorrentes dos autos epigrafados, além de suspender as senhas e login de acesso de João aos bancos de dados da instituição policial, Sigo e Infoseg, prevê ainda a suspensão de férias e determina o recolhimento: 

  • Da arma, 
  • Munições, 
  • Coletes balísticos, 
  • Carteira funcional e
  • Demais pertences do patrimônio público

Documentos oficiais mostram que o investigador de polícia judiciária João Vitor foi designado para o símbolo DAPC-7 em 11 de fevereiro de 2021, ou seja, tinha cargo de confiança de chefe de seção, na Delegacia Geral da Polícia Civil/MS.

A Corregedoria-Geral da Polícia Civil foi procurada, para detalhar exatamente as razões que levaram ao afastamento de João Vitor do Nascimento de suas funções como Investigador de Polícia Judiciária da Deaij, porém, até o fechamento da matéria não foi obtido retorno. 

**(Matéria editada às 14h)

CALÚNIA E DIFAMAÇÃO

Acusado de armar protesto, Marquinhos entra na justiça contra Adriane

A defesa ressalta ainda que as falas de Adriane foram feitas ao vivo, com grande alcance, ampliando o dano causado à imagem do vereador

04/12/2025 12h30

Em entrevista, prefeita de Campo Grande afirma que protesto foi orquestrado por vereador, Marquinhos Trad

Em entrevista, prefeita de Campo Grande afirma que protesto foi orquestrado por vereador, Marquinhos Trad Reprodução CE

O vereador e ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PDT), ingressou com uma queixa-crime no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul contra a prefeita Adriane Lopes (PP), após ser acusado por ela de contratar manifestantes para tumultuar a inauguração do Natal dos Sonhos no último sábado (29), na Rua 14 de Julho. A ação protocolada pede responsabilização criminal da chefe do Executivo pelos crimes de calúnia e difamação.

A denúncia judicial ocorre dois dias após Adriane afirmar, ao vivo, no programa Tribuna Livre, da FM 95.7, que o protesto registrado durante o evento teria sido organizado por grupos pagos por Marquinhos e pela ex-deputada Rose Modesto (União Brasil). Segundo a prefeita, o objetivo seria “tumultuar eventos públicos” e promover ataques “coordenados” contra sua gestão.

Na entrevista, Adriane declarou que a equipe da prefeitura foi “surpreendida” por um grupo que, segundo ela, teria sido levado em ônibus e agiria de forma organizada para prejudicar atos oficiais. A prefeita afirmou ainda que os responsáveis pelo tumulto seriam “manifestantes contratados pelo Marquinhos Trad e pela Rose Modesto”.

A prefeita também relatou que haveria pessoas armadas entre os manifestantes, inclusive indivíduos “com mais de 50 passagens pela polícia”. Segundo Adriane, o grupo teria sido mobilizado por um professor que “orquestrou” a ação levando “bandidos” ao evento natalino.

Ao defender a atuação da Guarda Civil Metropolitana, disse que o papel da corporação é "garantir segurança, especialmente quando há presença de menores", e afirmou que qualquer excesso será investigado.

Em meio às críticas, ela falou diretamente dos adversários políticos.

“Quem é Marquinhos para defender mulheres nessa capital? Campo Grande conhece a história dele. Ele não tem moral para defender as mulheres aqui”, afirmou.

Sobre Rose, Adriane declarou:

“A eterna candidata. Uma desocupada que faz um ano que não desce do palanque eleitoral.”

Na queixa-crime, é afirmado que Adriane fez acusações falsas, ofensivas e atentatórias à honra, citando nominalmente crimes que o vereador jamais cometeu.

A defesa sustenta que as declarações da prefeita configuram calúnia, por imputar a ele a prática de ações criminosas, como contratação de “bandidos armados”, desordem pública e ataques coordenados, e difamação, ao atribuir fatos que atingem sua reputação e atividade parlamentar.

O documento protocolado afirma que:
    •    Marquinhos não conhece os participantes do protesto;
    •    jamais financiou ou estimulou atos violentos;
    •    não tem relação com grupos que se manifestam contra a gestão municipal.

O processo destaca que o vereador foi absolvido de todas as acusações de assédio levantadas em 2022, e que tais processos já transitaram em julgado, não podendo ser utilizados para questionar sua moral.

A defesa ressalta ainda que as falas de Adriane foram feitas ao vivo, com grande alcance, e imediatamente repercutiram em rádios, sites e redes sociais, ampliando o dano causado à imagem do vereador. Também é mostrada a trajetória de Marquinhos na política, afirmando que o vereador sempre foi conhecido por seu trabalho, jamais tendo deixado de lado suas obrigações públicas.

Por fim, caso seja condenada, Adriane Lopes deverá pagar a quantia de R$ 50.000,00, para cada um dos três crimes cometidos, totalizando R$ 150.000,00.

