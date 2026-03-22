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Cientistas brasileiros são premiados por pesquisas sobre Alzheimer

Investigações avançam na busca por diagnóstico precoce e prevenção

Agência Brasil

22/03/2026 - 10h08
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Cientistas de todo o mundo tentam encontrar novas abordagens para a doença de Alzheimer, e dois laboratórios brasileiros têm se destacado nessa corrida. Recentemente, os pesquisadores Mychael Lourenço, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e Wagner Brum, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), foram premiados por organizações internacionais por suas contribuições ao tema

Lourenço foi contemplado com o ALBA-Roche Prize for Excellence in Neuroscience Research, oferecido pela organização Alba a cientistas em meio de carreira que já alcançaram conquistas excepcionais. Já Brum foi escolhido como o Next “One to Watch” ("O próximo para ficar de olho", em tradução livre), prêmio concedido pela organização americana Alzheimer’s Association a jovens cientistas promissores. 

A doença de Alzheimer é considerada um dos grandes desafios da medicina, já que até hoje poucos tratamentos se mostraram eficazes para retardar a sua evolução, e nenhuma cura foi encontrada.

O sintoma mais reconhecido é a perda de memória recente, mas, conforme a doença progride, o paciente adquire dificuldades de raciocínio, comunicação e até de movimentação, se tornando completamente dependente. 

Dados sobre os brasileiros

O professor da UFRJ Mychael Lourenço estuda o Alzheimer desde a sua graduação em Biologia, e foi apurando esse interesse durante o mestrado, doutorado e pós-doutorado, até assumir a docência e fundar o Lourenço Lab, grupo de pesquisa dedicado às demências.

"Eu sempre me interessei por coisas misteriosas. Por exemplo: 'como é que o cérebro funciona?'. Não tenho resposta até hoje, mas continua sendo um objeto de interesse bastante grande", ele brinca. 

Mas Lourenço não é movido apenas pela curiosidade.

"Nós temos hoje no mundo em torno de 40 milhões de pessoas com doença de Alzheimer. Dessas, umas 2 milhões devem estar no Brasil, um número que pode ser subestimado por causa de problemas de acesso à saúde e diagnóstico. E nós temos uma população que está envelhecendo cada vez mais, mas a maior parte dos estudos são feitos no Norte global. Nós precisamos de dados para entender a doença no Brasil" 

O pesquisador explica que, desde quando Alois Alzheimer descreveu a doença, em 1906, já se sabia que ela causava placas no cérebro, mas somente na década de 80 cientistas descobriram que essas placas são compostas por beta-amiloide, fragmentos de proteína que se acumulam por alguma razão.

Contudo, drogas eficazes na remoção dessas placas não conseguiram reverter a doença, mostrando que há um hiato entre causa e efeito que a ciência ainda precisa preencher. 

"A gente continua tentando entender o que faz com que o cérebro se torne vulnerável e desenvolva a doença, inclusive olhando para o que a gente chama de resiliência para o Alzheimer. Tem pessoas como a Fernanda Montenegro, por exemplo, com 96 anos, e completamente lúcida e ativa. E tem pessoas que desenvolvem a placa de beta-amiloide no cérebro e não apresentam sintoma cognitivo. O que elas têm de diferente?"

Em paralelo, o Lourenço Lab também está testando em animais substâncias que podem evitar o acúmulo da beta-amiloide e de outra proteína, chamada tau, que também está envolvida na formação das placas.

"Possivelmente, essas proteínas têm tendência a se acumular, mas as células têm um sistema natural de degradação que a gente chama de proteassoma. Mas, no Alzheimer, é como se a companhia de lixo parasse de funcionar. Então, aumentar a atividade desse sistema seria uma forma de tentar melhorar esse fluxo".

Diagnóstico precoce

Outra linha de pesquisa é voltada para o diagnóstico precoce da doença, o que pode possibilitar que ela seja controlada antes de causar danos irreversíveis ao cérebro.

Lourenço coordena uma pesquisa que busca identificar se marcadores biológicos encontrados no sangue de pessoas com Alzheimer em outros países também são válidos para os brasileiros, e se a nossa população apresenta algum marcador específico. 

"A doença de Alzheimer não aparece quando os sintomas aparecem: ela começa a se desenvolver muito tempo antes. Então, a gente está tentando pegar essa janela, em que a doença está se desenvolvendo, mas os sintomas ainda não apareceram tão claramente".

"Talvez a gente nunca vai conseguir curar o paciente que já está num estágio muito avançado. Mas a gente pode conseguir interromper a doença antes disso", ele acrescenta.

As pesquisas com biomarcadores também foram responsáveis por colocar o médico Wagner Brum sob os holofotes. Hoje, ele faz doutorado na UFRGS e é pesquisador do Zimmer Lab, grupo de pesquisa sobre Alzheimer. Sua verve científica se manifestou desde cedo. 

"Eu estudei numa escola pública bem tradicional do Rio Grande do Sul, chamada Fundação Liberato, que organiza uma feira de ciências que é a maior da América Latina. Eu cresci com a minha mãe me levando nessa feira, então, quando eu entrei no ensino médio, eu já comecei a trabalhar com pesquisa. Na faculdade, eu escolhi a UFRGS por ser uma faculdade com muita tradição em pesquisa, onde eu ia poder me desenvolver como médico pesquisador".

O trabalho de maior projeção de Brum foi o desenvolvimento de protocolos para a implementação clínica de um exame de sangue que consegue diagnosticar a doença de Alzheimer, a partir da presença da proteína p-tau217, um dos principais biomarcadores da doença. 

Apesar de o teste ter se mostrado preciso durante as pesquisas, era preciso criar os padrões de leitura para que ele fosse adotado na rotina diagnóstica. E foi isso que Brum fez. 

"Em pacientes com medição muito alta ou muito baixa, claramente a gente poderia saber, apenas com o exame de sangue, se a pessoa tem ou não a doença. Mas tem cerca de 20% a 30% que ficam numa faixa intermediária, e esses precisam de um exame adicional".

Do laboratório para o SUS

De acordo com Brum, o protocolo aumenta a confiabilidade do exame, e já está sendo usado por laboratórios na Europa e Estados Unidos. Infelizmente, no Brasil, apenas poucos laboratórios privados já incorporaram a tecnologia. Mas o Zimmer Lab continua suas pesquisas, almejando facilitar o diagnóstico da doença em larga escala. 

"Para ele ser implementado no SUS, que é o nosso grande objetivo, são necessários estudos mostrando que a introdução desses exames pode melhorar tanto a confiança diagnóstica quanto mudar o tratamento do paciente. O que se tem visto em outros países é que esses exames fazem isso"

Testes com essa pretensão já estão sendo feitos no Rio Grande do Sul e depois serão expandidos para outras cidades do Brasil. Brum ressalta que, atualmente, o diagnóstico do Alzheimer é feito principalmente a partir dos sintomas, com a análise clínica feita pelo médico e o auxílio de exames não totalmente precisos.

"O que se acaba fazendo, mais comumente, são exames de imagem estrutural, tomografia ou ressonância, que conseguem informar quais partes do cérebro já apresentam uma atrofia. Mas até o processo do envelhecimento causa atrofia natural, assim como outras doenças neurodegenerativas. Existem padrões mais típicos ao Alzheimer, mas esses exames não são específicos" 

Os dois testes precisos já existentes são o exame de líquor, que examina material retirado da coluna vertebral, e a Tomografia por Emissão de Positrons (PET-CT), mas ambos são caros e pouco acessíveis. 

Brum acredita que a adoção do exame de sangue poderia não só facilitar o diagnóstico, como aumentar a confiança dos médicos em suas condutas. No futuro, exames de biomarcadores também podem detectar a doença, antes que os sintomas apareçam.

"É muito bom ver que a comunidade de pesquisa internacional presta atenção no que a gente faz e valoriza o que a gente faz. Tem muita gente fazendo pesquisa de excelência no Brasil, em muitas áreas diferentes, e que merece visibilidade."

Os dois pesquisadores premiados trabalham com recursos de instituições de pesquisa como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), Fundação Serrapilheira e Instituto Idor de Pesquisas.  

Conectividade

Veja onde acessar wi-fi gratuito em Campo Grande

São mais de 180 pontos de internet pública gratuita espalhados pela cidade e 23 em manutenção; confira a lista

22/03/2026 08h30

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Confira os pontos de wi-fi gratuitos disponíveis em Campo Grande

Confira os pontos de wi-fi gratuitos disponíveis em Campo Grande Divulgação/PMCG

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A Prefeitura Municipal de Campo Grande anunciou no último dia 12 a expansão da rede pública de internet na cidade. Os novos pontos de Wi-Fi foram instalados em unidades administrativas, centros de serviços e outros espaços utilizados pela população.

Ao todo, são 187 pontos de Wi-Fi instalados em todas as regiões do município. A região central, por exemplo, possui cobertura ampla, o que permite uma conexão em grande parte dos trajetos. Na Rua 14 de Julho, são 1,4 km de sinal, abrangendo o trecho entre as avenidas Fernando Corrêa e Mato Grosso.

Do mesmo modo, locais da Marechal Rondon, Dom Aquino, Barão do Rio Branco, Calógeras, Maracaju, Treze de Maio e Rui Barbosa também possuem acesso liberado.

Confira os pontos de wi-fi gratuitos disponíveis em Campo GrandePontos de internet gratuitos em Campo Grande/Divulgação Prefeitura Municipal

Confira a lista completa dos pontos abaixo: 

  1. 14 de Julho  entre Fernando Correia e 26 de Agosto - 03 (-20.4672793, -54.6164616)
  2. 14 de Julho - entre Fernando Correia e 26 de Agosto - 01 (-20.4681914, -54.6163141)
  3. 14 de Julho com a Mal. Rondon (-20.4600389, -54.6178378)
  4. 14 de Julho entre 15 de Novembro e Av. Afonso Pena - 01 (-20.4651406, -54.6168639)
  5. 14 de Julho entre 15 de Novembro e Av. Afonso Pena - 02 (-20.4647636, -54.6169202)
  6. 14 de Julho entre 15 de Novembro e Av. Afonso Pena - 03 (-20.4643289, -54.6170248)
  7. 14 de Julho entre 26 de Agosto e Sete de Setembro - 01 (-20.4669752, -54.6165206)
  8. 14 de Julho entre 26 de Agosto e Sete de Setembro 2 (-20.4667616, -54.6165447)
  9. 14 de Julho entre 26 de Agosto e Sete de Setembro 3 (-20.4665128, -54.6165984)
  10. 14 de Julho entre Antônio Maria Coelho e Av. Mato Grosso - 01 - (Em manutenção) (-20.4571916, -54.6183525)
  11. 14 de Julho entre Antônio Maria Coelho e Av. Mato Grosso - 02 (-20.4568398, -54.6184142)
  12. 14 de Julho entre Antônio Maria Coelho e Av. Mato Grosso - 03 - (Em manutenção) (-20.4564352, -54.618484)
  13. 14 de Julho entre Av. Afonso Pena e Barão do Rio Branco - 01 (-20.4636162, -54.6171482)
  14. 14 de Julho entre Av. Afonso Pena e Barão do Rio Branco - 02 (-20.4631915, -54.6172394)
  15. 14 de Julho entre Av. Afonso Pena e Barão do Rio Branco - 03 (-20.4627416, -54.6173279)
  16. 14 de Julho entre Barão do Rio Branco e Dom Aquino - 01 (-20.4624149, -54.617395)
  17. 14 de Julho entre Barão do Rio Branco e Dom Aquino - 02 (-20.4618922, -54.6174862)
  18. 14 de Julho entre Barão do Rio Branco e Dom Aquino - 03 (-20.4614373, -54.6175801)
  19. 14 de Julho entre Dom Aquino e Mal. Rondon - 01 (-20.4610729, -54.6176444)
  20. 14 de Julho entre Dom Aquino e Mal. Rondon - 02 (-20.4605729, -54.617741)
  21. 14 de Julho entre Dom Aquino e Mal. Rondon - 03 - (Em manutenção) (-20.4601783, -54.6178134)
  22. 14 de Julho entre Fernando Correia e 26 de Agosto - 02 (-20.4676813, -54.6163865)
  23. 14 de Julho entre Mal. Rondon e Maracaju - 01 (-20.4597775, -54.6178805)
  24. 14 de Julho entre Mal. Rondon e Maracaju - 02 (-20.4592623, -54.617977)
  25. 14 de Julho entre Mal. Rondon e Maracaju - 03 (-20.4588678, -54.6180521)
  26. 14 de Julho entre Maracaju e Antônio Maria Coelho - 01 (-20.4584431, -54.6181433)
  27. 14 de Julho entre Maracaju e Antônio Maria Coelho - 02 (-20.458036, -54.6182077)
  28. 14 de Julho entre Maracaju e Antônio Maria Coelho - 03 (-20.4576188, -54.6182908)
  29. 14 de Julho entre Sete de Setembro e 15 de Novembro - 01 (-20.4662414, -54.6166547)
  30. 14 de Julho entre Sete de Setembro e 15 de Novembro - 02 (-20.465862, -54.6167244)
  31. 14 de Julho entre Sete de Setembro e 15 de Novembro - 03 (-20.4655303, -54.6167942)
  32. Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação Agetec (-20.4645049, -54.6302883)
  33. AMHASF - Agência Municipal de Habitação - (Em manutenção) (-20.4702888, -54.6134924)
  34. Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados (-20.4802586, -54.6112304)
  35. Avenida Afonso Pena & Rua Rui Barbosa (-20.4634189, -54.6140417)
  36. Avenida Calógeras & Rua Maracaju - (Em manutenção) (-20.4590818, -54.6201106)
  37. Avenida Presidente Ernesto Geisel & Rua Marechal Rondon (-20.4608173, -54.6223473)
  38. Casa da Mulher Brasileira - CMB (-20.4562793, -54.6633305)
  39. CEM - Centro de Especialidades Médicas Presidente Jânio da Silva Quadros : Cardiologia adulta e pediátrica (-20.4473873, -54.6193844)
  40. CEMTE - Centro Municipal de Treinamento Esportivo (-20.4389507, -54.5735402)
  41. Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho (-20.4577461, -54.6065042)
  42. Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA (-20.4707029, -54.6209467)
  43. Centro Municipal de Educação Especial Inclusiva da Reme (-20.4571423, -54.6172497)
  44. Centro Regional De Saúde Dr. João Pereira Da Rosa- Crs Aero Rancho - (Em manutenção) (-20.522582, -54.649147)
  45. Centro Regional De Saúde Dr. Waldeck Fletner De Castro Maia- Crs Coophavila II (-20.535873, -54.670876)
  46. Centro Regional de Saúde Tiradentes (-20.4807556, -54.5807632)
  47. Cidade do Natal (-20.4555725, -54.5701423)
  48. Clínica Da Família Unidade Nova Lima - Ubsf Dra Marcia De Sa Earp (-20.401523, -54.572084)
  49. Conselho Municipal Saúde (-20.461493, -54.6348388)
  50. Coophatrabalho (-20.433148, -54.655195)
  51. CRS - Centro Regional de Saúde Dr Gunter Hans no Bairro Nova Bahia (-20.4103596, -54.5723685)
  52. Crs Dr Guinter Hans Nova Bahia (-20.4102046, -54.572331)
  53. FUNSAT - Fundação Social do Trabalho (-20.4719253, -54.6153508)
  54. Ginásio Guanandizão - (Em manutenção) (-20.4943702, -54.6370174)
  55. Hospital Dia (-20.4109894, -54.5723507)
  56. IMPCG - Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - (Em manutenção) (-20.4694645, -54.6242233)
  57. Orla Ferroviária (-20.4567015, -54.6204079)
  58. Parque Jacques da Luz (-20.558768, -54.5764769)
  59. Parque Olímpico Ayrton Senna (-20.5126795, -54.6497445)
  60. Parque Tarsila do Amaral (-20.382324, -54.5709248)
  61. Parque Tecnológico de Campo Grande (-20.4406936, -54.6120388)
  62. Pátio - O Shopping do Centro - (Em manutenção) (-20.4609266, -54.6183691)
  63. Plenarinho (Paço Municipal) - Em manutenção (-20.46115, -54.60595)
  64. Poliesportivo da vila nasser (-20.412531, -54.6357593)
  65. Posto De Saúde Mário Covas - (Em manutenção) (-20.5430421, -54.604155)
  66. Praça Ary Coelho (-20.4646931, -54.6162735)
  67. Praça Comendador Oshiro Takemori (-20.4673355, -54.6200807)
  68. Praça Coophasul (-20.4213566, -54.6363147)
  69. Praça de esportes Coruja (Lageado) - (Em manutenção) (-20.54869, -54.63802)
  70. Praça Esportiva Belmar Fidalgo - (Em manutenção) (-20.460193, -54.6069538)
  71. Praça Esportiva Elias Gadia (-20.4723868, -54.6437144)
  72. Praça Moreninhas "ESPETINHO" (Disvaldo de Souza Bezerra) - (Em manutenção) (-20.5554959, -54.5733845)
  73. PROCON Campo Grande - (Em manutenção) (-20.4627823, -54.6066252)
  74. Rua 14 de Julho & Avenida Euler de Azevedo (-20.4439499, -54.6199372)
  75. Rua 15 de Novembro & Avenida Calógeras (-20.4657528, -54.6188326)
  76. Rua Amazonas & Rua Treze de Maio - (Em manutenção) (-20.4491065, -54.6185161)
  77. Rua Barão de Melgaço & Rua Pedro Celestino (-20.4671735, -54.6112126)
  78. Rua Barão do Rio Branco & Rua 14 de Julho - (Em manutenção) (-20.4625913, -54.617367)
  79. Rua Barão do Rio Branco & Rua Doutor Arthur Jorge (-20.4607802, -54.6061769)
  80. Rua Barão do Rio Branco & Rua Padre João Crippa (-20.4615608, -54.6105499)
  81. Rua Barão do Rio Branco & Rua Treze de Maio (-20.4623782, -54.6160046)
  82. Rua Barão do Rio Branco & Rua Vasconcelos Fernandes (-20.4636287, -54.6233987)
  83. Rua Dom Aquino & Avenida Calógeras (-20.4616555, -54.619582)
  84. Rua Dom Aquino & Rua Pedro Celestino (-20.4604747, -54.6124856)
  85. Rua Doutor Arthur Jorge & Rua Dom Aquino (-20.4594877, -54.6064531)
  86. Rua Íria Loureiro Viana & Rua 26 de Agosto (-20.4670163, -54.6141393)
  87. Rua Joaquim Murtinho & Rua Pedro Celestino (-20.4664724, -54.6113468)
  88. Rua Joaquim Nabuco & Rua Dom Aquino - (Em manutenção) (-20.4625185, -54.6248255)
  89. Rua José Antônio & Rua Joaquim Murtinho - (Em manutenção) (-20.4661508, -54.6078798)
  90. Rua José Antônio & Rua Sete de Setembro (-20.4650297, -54.6080855)
  91. Rua Marechal Rondon & Rua Almirante Barroso (-20.4619232, -54.6294363)
  92. Rua Marechal Rondon & Rua Saldanha Marinho (-20.4614942, -54.6268107)
  93. Rua Marechal Rondon & Rua Vasconcelos Fernandes - (Em manutenção) (-20.4609231, -54.6235508)
  94. Rua Padre João Crippa & Rua Sete de Setembro (-20.4652973, -54.609804)
  95. Rua Rui Barbosa & Avenida Mato Grosso (-20.4556854, -54.615491)
  96. Rua Rui Barbosa & Rua 15 de Novembro (-20.4649388, -54.6137452)
  97. Rua Rui Barbosa & Rua 26 de Agosto (-20.4669773, -54.6133571)
  98. Rua Rui Barbosa & Rua Antônio Maria Coelho (-20.4569624, -54.6152369)
  99. Rua Rui Barbosa & Rua Barão do Rio Branco (-20.4621682, -54.6142689)
  100. Rua Rui Barbosa & Rua Dom Aquino (-20.4608628, -54.6145364)
  101. Rua Rui Barbosa & Rua Doutor Aníbal de Tolêdo (-20.4793534, -54.6110386)
  102. Rua Rui Barbosa & Rua Joaquim Murtinho (-20.466631, -54.6133991)
  103. Rua Rui Barbosa & Rua Maracaju - (Em manutenção) (-20.4582803, -54.6150069)
  104. Rua Rui Barbosa & Rua Professor Severino Ramos de Queirós (-20.4739545, -54.612061)
  105. Rua Rui Barbosa & Rua Sete de Setembro (-20.4659283, -54.6135593)
  106. Rua Rui Barbosa, 1859 (Esq. Tonico Saad) (-20.4690398, -54.6128778)
  107. Rua Rui Barbosa, 2959 (Esq. Marechal Rondon) (-20.4596843, -54.6147777)
  108. Rua Sete de Setembro & Avenida Calógeras - (Em manutenção) (-20.4667441, -54.6186251)
  109. Rua Treze de Maio & Avenida Mato Grosso (-20.4559512, -54.6171967)
  110. Rua Treze de Maio & Rua 15 de Novembro (-20.4652159, -54.6154701)
  111. Rua Treze de Maio & Rua 26 de Agosto (-20.4670707, -54.6151423)
  112. Rua Treze de Maio & Rua Antônio Maria Coelho (-20.4572357, -54.6169619)
  113. Rua Treze de Maio & Rua Dom Aquino (-20.4610848, -54.6162576)
  114. Rua Treze de Maio & Rua Doutor Dolor Ferreira de Andrade (-20.4446138, -54.6193104)
  115. Rua Treze de Maio & Rua General Melo (-20.4537872, -54.6176422)
  116. Rua Treze de Maio & Rua Maracaju (-20.458527, -54.6167423)
  117. Rua Treze de Maio & Travessa Guia Lopes (-20.4474291, -54.618818)
  118. Sede Administrativa - Horto Florestal (-20.4690053, -54.6224986)
  119. Sejuv - Cursos Campo Grande MS (-20.4550763, -54.6055011)
  120. SEPPE - Secretaria Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas da Prefeitura Municipal de Campo Grande (-20.4668238, -54.59975)
  121. Sub Prefeitura de Anhanduí (-20.9843553, -54.5029333)
  122. Terminal Morenão (-20.4883567, -54.6143639)
  123. Terminal Morenão (-20.4888728, -54.6142676)
  124. Terminal Rodoviário Campo Grande (-20.5134967, -54.6012722)
  125. UBS - Tiradentes (-20.4807895, -54.5806655)
  126. UBS Anhanduí (-20.9871746, -54.509529)
  127. UBS Caiçara - Dr Alberto Neder (-20.4822142, -54.6463027)
  128. UBS Coronel Antonino (-20.431239, -54.5994567)
  129. UBS Dona Neta - Eng. Arthur Hokama (-20.49621, -54.6420426)
  130. UBS Dr Willian Macksoud- Conjunto Residencial Estrela Do Sul (-20.4178329, -54.5962448)
  131. UBS Dr. Astrogildo Carmona - Vila Carlota (-20.4905194, -54.6051129)
  132. UBS Jardim Azaléia (-20.4225055, -54.6427941)
  133. UBS José Tavares (-20.386561, -54.577787)
  134. UBS LAR DO TRABALHADOR (-20.4520132, -54.6444353)
  135. UBS Vila Cox (-20.4119006, -54.6426903)
  136. UBSF - Aero Itália (-20.4424123, -54.6868852)
  137. UBSF - Portal Caiobá (-20.5234791, -54.6794556)
  138. UBSF AGUÃO (-20.2422932, -54.7898356)
  139. UBSF Ana Maria do Couto (-20.4427985, -54.677937)
  140. UBSF Dr. Milton Kojo Chinen - Ubsf Vila Nasser (-20.4163525, -54.6315585)
  141. UBSF Dr. Pedro Nango Dobashi - Vila Carvalho (-20.4754869, -54.6217588)
  142. UBSF Granja - Dra. Régia Jussara Fagundes de Barros (-20.5187873, -54.6408958)
  143. UBSF Iracy Coelho (-20.530754, -54.644667)
  144. UBSF Iracy Coelho (-20.5310159, -54.6446675)
  145. UBSF Jardim Batistão - Dr Hélio Martins Coelho (-20.5212603, -54.6659812)
  146. UBSF Jardim Los Angeles (-20.5491336, -54.6284476)
  147. UBSF Jardim Marabá (-20.4345344, -54.5816147)
  148. UBSF Jardim Noroeste (-20.4593908, -54.5306245)
  149. UBSF Manoel Cordeiro (-20.242034, -54.789476)
  150. UBSF São Benedito (-20.4241013, -54.6188823)
  151. UBSF Sírio Libanês (-20.4265703, -54.6584645)
  152. Unidade de Pronto Atendimento Cel. Antonino (-20.4313762, -54.6010368)
  153. UPA Joel Rodrigues Da Rocha Vila Moreninha Iii (-20.555536, -54.573355)
  154. UPA Leblon (-20.4928382, -54.6522886)
  155. UPA Santa Mônica (-20.4560959, -54.7099936)
  156. UPA Universitário (-20.525351, -54.59836)
  157. UPA Vila Almeida - Dr. Alessandro Martins De Souza Silva (-20.43989, -54.657602)
  158. USF - Maria Aparecida Pedrossian (-20.4754305, -54.5515896)
  159. USF 26 De Agosto - Jair Garcia de Freitas (-20.4443927, -54.6173105)
  160. USF Bonança - Dr Hirose Adania (-20.4939671, -54.6611969)
  161. USF Cidade Morena - Dr. Vicente Fragelli (-20.5508656, -54.5886019)
  162. USF COHAB - Dr Olimpio Cavalheiro - (Em manutenção) (-20.535637, -54.620037)
  163. USF Dr Nasri Siufi- Jardim Presidente (-20.4013924, -54.5871302)
  164. USF Dr. Albino Coimbra Filho - Santa Carmélia (-20.4305254, -54.6521279)
  165. USF Dr. Benedito Martins Goncalves - Oliveira (-20.4755492, -54.6600352)
  166. USF Dr. Carlos Alberto Jurgielewicz - Cristo Redentor (-20.5045003, -54.5628964)
  167. USF Dr. Elias Nasser Neto - José Abrão (-20.4174463, -54.661264)
  168. USF Dr. Emilio Garbeloti Neto - Tarumã (-20.5447287, -54.6742513)
  169. USF Dr. Jurandyr de Castro Coimbra - Zé Pereira (-20.4324558, -54.6730271)
  170. USF Dr. Nelson Tokuei Simabukuro - Aero Rancho IV (-20.5115092, -54.6460804)
  171. USF Dr. Sumie Ikeda Rodrigues - Serradinho (-20.458784, -54.6843451)
  172. USF Dr. Vespasiano B. Martins - Popular (-20.4527909, -54.7044703)
  173. USF Dr. Walfrido Ferreira de Azambuja - Alves Pereira (-20.527121, -54.6025128)
  174. USF Estrela Dalva - Dr Joao Miguel Basmage (-20.425549, -54.552809)
  175. USF Indubrasil - Manoel Secco Thome (-20.478577, -54.7532003)
  176. USF Jardim Antartica - Dr Nelson Assef Buainain (-20.4994146, -54.663188)
  177. USF Jardim Nova Esperança (-20.4951738, -54.6236801)
  178. USF Jardim Paradiso (-20.4327493, -54.6285411)
  179. USF Jardim Seminário (-20.404811, -54.617632)
  180. USF Mata do Jacinto - Dr. Ademar Guedes de Souza (-20.424901, -54.569333)
  181. USF Paulo Coelho Machado (-20.5540814, -54.6024995)
  182. USF Santa Emília - Jeferson Rodrigues de Souza (-20.5014006, -54.6852456)
  183. USF São Conrado - Pastor Eliseu Feitosa De Alencar (-20.4971323, -54.6767785)
  184. USF Vida Nova - Dr. Aquino Dias Bezerra (-20.377529, -54.571283)
  185. USF Vila Corumba (-20.44733, -54.6303417)
  186. USF Vila Cox - Santa Luzia (-20.4119715, -54.6428014)
  187. USFO Parque do Sol - DR BENJAMIM ASATO (-20.5501469, -54.6518858)

Como acessar?

Para ter acesso à rede nos pontos indicados, basta seguir o passo-a-passo:

  1. Ative o wi-fi do celular, tablet ou computador;
  2. Depois, selecione a rede “Acessa Mais CG”;
  3. É necessário fazer um cadastro rápido, informando o CPF;
  4. Faça o login com os dados criados.

Após o processo, a conexão é liberada automaticamente. 

Cidades conectadas

A iniciativa coloca Campo Grande a passos mais largos para alcançar uma melhor colocação no ranking Cidades Inteligentes e Conectadas (Connected Smart Cities - CSC). 

Atualmente, quatro cidades de Mato Grosso do Sul fazem parte do top 10 da região Centro-Oeste: Campo Grande em terceiro lugar da lista, seguido por Ponta Porã, em sexto, Três Lagoas, em oitavo e Dourados na décima posição. 

A avaliação de cidades inteligentes envolve a análise de variados indicadores que medem o desenvolvimento urbano sustentável e a qualidade de vida proporcionada aos seus habitantes, com o objetivo de fornecer uma visão ampla do desempenho das cidades em diferentes áreas, utilizando um conjunto de indicadores padronizados e reconhecidos internacionalmente. 

Em Mato Grosso do Sul, algumas cidades já começaram a adotar sistemas de monitoramento urbano e serviços digitais, como o monitoramento do trânsito através de drones em Campo Grande e o aplicativo digital desenvolvido pelo governo do Estado, o MS Digital, além do +CG e dos pontos de wi-fi gratuitos. 

Em âmbito nacional, as 10 cidades brasileiras que lideraram o Ranking Brasileiro em 2025 foram:

  1. Vitória - ES
  2. Florianópolis - SC
  3. Niterói - RJ
  4. São Paulo - SP
  5. Curitiba - PR
  6. Recife - PE
  7. Barueri - SP
  8. Santos - SP
  9. Salvador - BA
  10. Rio de Janeiro - RJ

CONFLITO

Brasil monitora impacto da guerra na distribuição de medicamentos

Ministro da Saúde diz que situação no momento está controlada

21/03/2026 23h00

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Alexandre Padilha, ministro da Saúde

Alexandre Padilha, ministro da Saúde Foto: Agência Brasil

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A intensificação da guerra no Oriente Médio, que opõe Estados Unidos (EUA) e Israel ao Irã, ameaça afetar também a cadeia global de distribuição de medicamentos. A preocupação foi manifestada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que disse estar monitorando o cenário. 

"Toda a guerra faz mal à saúde. Ela mata pessoas, mata inocentes, destrói unidades de saúde e ela pode afetar a cadeia de distribuição global, disse ele neste sábado (21) à Agência Brasil, durante visita ao Hospital Universitário de Brasília (HUB) 

O ministro acompanhou o mutirão de exames e cirurgias voltado para mulheres pacientes do Sistema Único de Saúde. Ele disse que o ministério continua monitorando a distribuição de medicamentos e que, até este momento, não houve impacto em custos logísticos.

Desde o início da guerra, no fim de fevereiro, quando os EUA e Israel atacaram o Irã, o maior impacto tem sido no suprimento de petróleo, base da indústria de combustíveis, mas também de outros setores, incluindo medicamentos. O preço do barril de petróleo chegou ao pico de US$ 120 e momentos de maior volatilidade. Há análises de mercado que não descartam elevações superiores, especialmente por causa da dificuldade de transporte do petróleo no Estreito de Ormuz, controlado pelo Irã, e por onde são comercializados cerca de 25% do volume global da mercadoria.

Padilha afirmou ter conversado com autoridades da China e da Índia, em viagens recentes, sobre os impactos da guerra no Irã nas rotas de entrada e saída de insumos para medicamentos. 

"Esse risco existe. A base inicial de muitos medicamentos é de produtos derivados do petróleo. Então, se você tem um aumento do preço do petróleo internacional, se você dificulta a chegada do petróleo nos países que mais fazem essas matérias-primas, como a China e a Índia, a guerra pode afetar isso", observou.

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