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Cigarro perde espaço, mas vape acende alerta em MS

Tratamento para abandonar o tabagismo cresceu 72% no Estado, enquanto pesquisas apontam avanço dos cigarros eletrônicos

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

30/08/2026 - 16h00
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Quatro em cada dez adolescentes do Centro-Oeste já experimentaram cigarro eletrônico. O percentual de 42% entre estudantes de 13 a 17 anos é o maior do país e faz parte dos dados mais recentes da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) neste ano. O avanço ocorre justamente quando Mato Grosso do Sul registra outro movimento: a procura por tratamento para abandonar o cigarro aumentou 72% em três anos, segundo o Ministério da Saúde. 

A diferença entre os números expõe uma mudança no cenário do tabagismo. Enquanto pessoas que já desenvolveram dependência procuram o Sistema Único de Saúde (SUS) para conseguir parar de fumar, o cigarro eletrônico ganha espaço entre adolescentes, criando uma nova frente de preocupação para as autoridades de saúde.

No Estado, foram registrados 24.664 atendimentos para tratamento contra o tabagismo em 2025, ante 14.312 em 2022. São 10.352 atendimentos a mais no período. No país, o número de pessoas atendidas nas Unidades Básicas de Saúde passou de cerca de 1 milhão para 2,1 milhões no mesmo intervalo. 

Vape avança entre os mais jovens

Os dados da PeNSE mostram que o cigarro eletrônico ganhou espaço entre adolescentes nos últimos anos. Em 2019, 16,8% dos estudantes brasileiros de 13 a 17 anos disseram já ter experimentado o dispositivo. Em 2024, o percentual subiu para 29,6%.

O crescimento foi registrado em todas as grandes regiões. O Centro-Oeste aparece no topo, com 42%, seguido pelo Sul, com 38,3%. Nordeste e Norte registraram 22,5% e 21,5%, respectivamente. 

O movimento contrasta com o cigarro tradicional. A mesma pesquisa aponta que 18,5% dos adolescentes de 13 a 17 anos já haviam fumado cigarro convencional em 2024, percentual menor que os 22,6% registrados em 2019. 

Em MS, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) também já havia alertado para o consumo de dispositivos eletrônicos. Segundo dado atribuído pela pasta à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 14,9% dos jovens de 18 a 24 anos no Estado utilizavam cigarros eletrônicos.

A preocupação está principalmente na nicotina, substância capaz de provocar dependência. O formato dos dispositivos, a variedade de sabores e a facilidade de uso também estão entre os fatores que preocupam as autoridades quando o assunto é a aproximação desses produtos com adolescentes.

Ajuda para deixar o cigarro

Se entre os adolescentes o alerta está relacionado à entrada no consumo, entre os adultos os números mostram uma procura maior por ajuda para sair dele.

O tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. A porta de entrada é a Unidade Básica de Saúde, onde o paciente pode receber avaliação e acompanhamento individual ou em grupo. Quando indicado por profissional de saúde, também podem ser utilizados medicamentos para reduzir os sintomas da abstinência.

O tabagismo é considerado pelo Ministério da Saúde uma doença crônica causada pela dependência da nicotina e está relacionado a diversas doenças, incluindo câncer, problemas cardiovasculares e doenças respiratórias.

 

CAMPO GRANDE

Motorista passa mal no volante, invade loja de cosméticos e é socorrida

Loja estava aberta no momento do acidente e estilhaços de vidro atingiram funcionária

30/08/2026 16h30

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Após o acidente, a loja ficou destruída e bagunçada, com itens no chão e estilhaços de vidro espalhados para todo lado

Após o acidente, a loja ficou destruída e bagunçada, com itens no chão e estilhaços de vidro espalhados para todo lado Foto: Paulo Ribas

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Mulher, de 55 anos, passou mal enquanto dirigia um Chevrolet Onix e invadiu uma loja de cosméticos, na tarde deste domingo (30), na esquina das ruas Palmácia e Anaca, bairro Moreninhas II, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a mulher sofreu um mal súbito, desmaiou no volante, perdeu a direção do carro e atingiu a loja.

A porta de vidro ‘explodiu’ e os estilhaços atingiram alguns funcionários. A loja estava aberta no momento do acidente. O neto, de 6 anos, estava no carro com a motorista, mas ele não se feriu.

A motorista e uma funcionária da loja precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moreninha.

Vários produtos foram danificados, como cremes, perfumes e maquiagem. Após o acidente, a loja ficou destruída e bagunçada, com itens no chão e estilhaços de vidro espalhados para todo lado.

Uma base de ferro, pertencente a porta, foi danificada e caiu na calçada. Ainda não se sabe o valor do prejuízo. A loja tem seguro.

 

Trânsito

Avenida Marinha será interditada na tarde deste domingo para evento em Campo Grande

Trecho entre as ruas da Península e do Porto ficará fechado das 16h às 23h; motoristas devem utilizar rotas alternativas

30/08/2026 15h00

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Confira as interdições do trânsito

Confira as interdições do trânsito FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Motoristas que circularem pela região da Lagoa, em Campo Grande, devem ficar atentos a uma interdição temporária na tarde deste domingo (30). A Avenida Marinha, na altura do número 725, entre as ruas da Península e do Porto, ficará fechada das 16h às 23h para a realização do evento “Paquera na Avenida”.

Durante o período, o trânsito será desviado pelas ruas da Península e do Porto, que poderão ser utilizadas como rotas alternativas pelos condutores.

A interdição é realizada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e faz parte das alterações previstas para este domingo em razão de eventos esportivo e festivo em diferentes regiões da Capital.

Interdição também ocorre pela manhã

Na região do Prosa, a Avenida Cônsul Assaf Trad, no trecho entre o número 5.328 e o Shopping Bosque dos Ipês, terá alteração no trânsito das 5h às 11h para a realização de uma corrida.

Neste ponto, a intervenção será restrita à faixa de estacionamento e a uma faixa de rolamento. O lado esquerdo da pista permanecerá livre para a circulação dos veículos.

A Agetran orienta os motoristas a redobrar a atenção nos trechos com alterações, respeitar a sinalização e, sempre que possível, optar pelas rotas alternativas durante a realização dos eventos.

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