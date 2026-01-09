Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

LOTERIAS

Aposta de MS embolsou mais de R$ 81 mil em sorteio da Mega-Sena

Outras cinco apostas de outros concursos realizados ontem também ganharam no Estado

Noysle Carvalho

09/01/2026 - 09h50
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na noite de ontem, a Caixa Econômica Federal, responsável por apostas de loterias, realizou o sorteio dos concursos da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte. Dos cinco concursos, apenas o da Timemania não teve ganhador em Mato Grosso do Sul.

O maior sortudo foi de Três Lagoas, que teve 5 acertos dos números sorteados na Mega-Sena, do concurso 2957. Com aposta simples de seis números escolhidos, o ganhador ou ganhadora embolsou mais de R$ 81 mil.

Dividindo o prêmio com outras 16 apostas, cada aposta levou R$ 81.629,27 pela quantidade de acertos. Os números sorteados no concurso 2957 da Mega-Sena, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 28 - 52 - 19 - 37 - 36 - 48.

As apostas de Mato Grosso do Sul dos outros concursos que chegaram próximo do prêmio maior, embolsaram entre R$ 4 mil e R$ 2 mil. Nenhuma delas foi do número máximo de acertos.

Na Lotofácil, quatro apostas de MS acertaram 14 números dos 15 sorteados. Três apostas foram em Campo Grande e uma em Dourados, todas no modelo simples. No sorteio, duas apostas acertaram os 15 números, de São Paulo e Minas Gerais, e outras 205 apostas além das quatro do estado sul-mato-grossense acertaram 14 números.

Cada aposta de 14 acertos, embolsou R$ 2.220,94. Os números sorteados no concurso 3582 da Lotofácil, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 12 - 25 - 18 - 08 - 10 - 16 - 13 - 23 - 02 - 05 - 24 - 06 - 11 - 09 - 07.

Também embolsaram cerca de R$ 2 mil, as apostas de seis acertos do Dia de Sorte. No concurso, nenhuma aposta teve sete acertos, que é o prêmio máximo, no entanto 32 apostas conseguiram 6 acertos, entre elas, uma de Campo Grande.

Com aposta simples, o ganhador ou ganhadora levou R$ 2.902,67, assim como as outras 31 apostas também embolsou o mesmo valor. Sorteados no concurso 1161 da Dia de Sorte, no Espaço da Sorte, em São Paulo, os números foram: 05 - 03 - 22 - 15 - 26 - 06 - 23, e o mês da sorte foi julho.

Por fim, no sorteio de loteria da Quina, nenhuma aposta acertou os cinco números para levar o maior prêmio. Porém, junto a outras 75 apostas, uma de modelo simples, em Dourados, levou mais de R$ 4 mil por quatro acertos.

Cada aposta de quatro acertos, embolsou R$ 4.432,35. Os números sorteados no concurso 6922 da Quina, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 151 - 36 - 26 - 16 - 56.

Todos as apostas de Mato Grosso do Sul que acertaram 5 (Mega-Sena), 14 (Lotofácil), 6 (Dia de Sorte) e 4 números (Quina) foram registradas em locais físicos. Porém, é possível fazer um jogo tanto nas casas lotéricas, como em canais eletrônicos.

Assine o Correio do Estado

SEGURANÇA

PF investiga quadrilha especializada em golpe bancário em MS

Operação prendeu um homem que já vinha sendo alvo de investigações por outros tipos de furto dentro do banco

09/01/2026 09h00

Compartilhar
Delegado da PF José Magi Stuqui Júnior durante entrevista

Delegado da PF José Magi Stuqui Júnior durante entrevista Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

A Polícia Federal (PF) investiga qual o tamanho da quadrilha especializada em golpes bancários que tentou aplicar um furto dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal de Campo Grande. O esquema é chamado de falsa central telefônica.

A Operação Central Fake cumpriu ontem um mandado de busca e apreensão e outro de prisão preventiva contra um investigado que foi flagrado pelas câmeras do circuito interno da Caixa Econômica Federal do centro da Capital implantando o golpe.

Segundo o delegado da PF, José Magi Stuqui Júnior, que investiga o fato, a ação começou no fim de semana, com o investigado inutilizando um dos terminais eletrônicos da agência bancária, onde pregou um número falso de uma central de atendimento.

Conforme o delegado, a intenção do investigado era reter o cartão da vítima, que no desespero acionaria o banco por meio da central de atendimento, utilizando o número falso que o criminoso pregou no equipamento.

Neste momento, uma outra pessoa atenderia o telefone e pediria dados pessoais da vítima, além da senha do cartão.

“Pedem dados pessoais da vítima e senha, para que possam depois com o cartão fazer saques e pagamentos”, explicou o delegado.

Por ser um golpe que envolve várias fases, o delegado da PF acredita que outras pessoas estejam envolvidas no crime.

“Esse é um tipo de crime que envolve várias pessoas, ele era um braço aqui, só que para conseguir fazer com que o crime se concretizasse, ele precisa das pessoas que atendam o telefone, das contas bancárias de pessoas por onde passam esse dinheiro, então, com certeza ele não estava atuando sozinho. A gente ainda está aprofundando para saber se consegue mais partícipes ou coautores nessa tentativa de cometer essa fraude”, declarou Stuqui ao Correio do Estado.

Ainda conforme o delegado, desta vez, o investigado não conseguiu efetuar o golpe porque funcionários da Caixa Econômica teriam percebido a adulteração no Caixa Eletrônico e acionaram a polícia antes que o grupo fizesse uma vítima.

“Nesse fato específico não ocorreu, porque a gente conseguiu antecipar, tinha apreendido um cartão de uma vítima, mas como a Caixa percebeu que ele estava estragando o terminal, a gente conseguiu evitar que tivesse vítima. Mas há outros casos em que há vítimas e estamos apurando”, contou.

Stuqui ainda afirmou que este tipo de crime tem se tornado comum dentro das instituições financeiras, entretanto, nem todas as vítimas denunciam à polícia.

O material recolhido durante a operação deverá auxiliar na identificação de outros envolvidos e no aprofundamento das apurações.

OUTRAS INVESTIGAÇÕES

O homem que foi preso durante a Operação Central Fake já é velho conhecido da Polícia Federal. Conforme o delegado José Magi Stuqui Júnior, ele figura como investigado em, pelo menos, outros cinco inquérito que apuram fraudes e furtos dentro de agências bancárias, sempre da Caixa Econômica Federal.

“Era uma pessoa que já era recorrente neste tipo de crimes na Caixa Econômica, já tinha sido investigado em outros inquéritos nosso e nesse momento conseguimos angariar provas robustas e o juiz concedeu a prisão, disse Stuqui ao Correio do Estado.

De acordo com o delegado, o criminoso era “especialista” em outro tipo de golpe, chamado de pescaria.

“Ele já tinha sido investigado por algo parecido, que chamamos de pescaria, que é uma outra modalidade de furto dentro dos terminais, só que desse eles não usam da engenharia social. Nesse caso da fraude do 0800 ele precisa de uma central, para onde a vítima liga para ceder senha e outros documentos, no caso que a gente tinha investigado ele fazia a pescaria, que é quando ele insere um material e puxa o dinheiro”, relembrou o delegado, que afirmou que além desse investigado, outro homem atuava em conjunto nesses crimes, mas que até o momento esta segunda pessoa não foi identificada neste caso.

A Polícia Federal orienta que clientes não utilizem números colados em terminais e jamais informem senhas por telefone. Em caso de suspeita, a recomendação é procurar diretamente os canais oficiais das instituições bancárias.

Assine o Correio do Estado

ENSINO

No primeiro ano sem celular, reprovações caem pela metade

Secretaria de Educação também atribui número positivo a iniciativas para garantir a permanência dos alunos nas escolas

09/01/2026 08h00

Compartilhar

Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Em Mato Grosso do Sul, a reprovação de estudantes na Rede Estadual de Ensino (REE) caiu pela metade no ano passado, o menor patamar já registrado, segundo o titular da Secretaria de Estado de Educação (SED), Hélio Daher. Isso ocorreu no primeiro ano em que os alunos foram proibidos de usar celulares nas escolas.

Conforme dados obtidos em primeira mão pela reportagem do Correio do Estado, em 2025, o índice de reprovação no Estado foi de 5,38% (10,2 mil alunos), metade do porcentual registrado no ano anterior, quando 10,10% (19,1 mil estudantes) foram reprovados no Ensino Médio.

Segundo Daher, este patamar nunca havia sido alcançado antes. “A gente nunca tinha baixado de 10%, já esteve pior, mas nunca abaixo de 10%, então, é de longe o melhor resultado”, afirmou o secretário.

A queda veio justamente no primeiro ano em que os celulares foram proibidos dentro das escolas, após entrar em vigor a Lei nº 15.100/2025, que restringiu o acesso ao aparelho nas instituições de ensino de todo o País, públicas ou privadas.

Para o titular da SED, além da proibição do uso dos celulares pelos estudantes dentro da sala de aula, outros pontos também contribuíram para essa queda tão considerável.

“A diminuição da reprovação na rede estadual de forma considerável é fruto de iniciativas focadas na garantia da permanência dos estudantes na escola, com ações voltadas para a melhoria do desempenho acadêmico e a redução de faltas”, disse Daher ao Correio do Estado

“Com certeza, entre as iniciativas, a suspensão do uso de celulares nas escolas contribuiu, haja vista que promoveu ambientes mais harmônicos e, principalmente, reforçou a dedicação de tempo dos estudantes às aulas e à construção coletiva do conhecimento”, completou o secretário.

PESQUISA

Em agosto de 2025, o Correio do Estado publicou reportagem em que mostrava, também em primeira mão, que pesquisa da SED apontava que, no primeiro semestre do ano letivo do ano passado, a proibição do uso de celulares nas salas de aulas havia contribuído para uma redução significativa da agressividade dos alunos, tanto com os colegas como com os professores, o que reduziu a violência no ambiente escolar.

Segundo a matéria, a pesquisa da época foi realizada com os 342 diretores de escolas estaduais de Mato Grosso do Sul em referência ao primeiro semestre do ano letivo, quando foi implantada a proibição do uso do aparelho nas unidades educacionais.

Aos diretores, foi perguntado: “Desde a implantação da lei, você percebeu algum impacto no comportamento social dos estudantes?” A pergunta se referia à agressividade dos estudantes no ambiente escolar.

Em resposta, 223 diretores (65,20%) disseram ter percebido impacto muito positivo com o fim do uso dos celulares pelos alunos. Outros 102 (29,82%) disseram ter percebido uma leve melhora.

Apenas 4,09%, ou 14 diretores, disseram não ter identificado nenhuma mudança significativa, e 0,87%, ou 3 diretores, relataram impacto negativo, com aumento da agressividade dos estudantes.

Em números totais, 325 diretores notaram que a agressividade e a consequente violência foram reduzidas com a implantação da proibição dos celulares. Isso significa dizer que a violência caiu em 98,1% das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul.

Além do tema violência, a pesquisa da época também abordou a receptividade do tema. O levantamento mostrou que, apesar da resistência inicial, a maioria dos estudantes respeitava a proibição do uso dos celulares.

Segundo os diretores, em 97 escolas a reação foi positiva, em 196 houve algum tipo de resistência, mas depois houve melhora, e apenas em 49 unidades educacionais de todo o Estado ainda havia certo grau de resistência à medida.

No caso do armazenamento dos celulares, 277 diretores (80,9%) afirmaram que os estudantes guardavam os aparelhos desligados dentro das mochilas ou das bolsas. Porém, a pesquisa mostrou que as escolas do Estado também tinham oferecido outras opções para guardar o equipamento.

O maior impacto apresentado pela pesquisa estava justamente relacionado à qualidade da aprendizagem dos alunos. A esmagadora maioria dos diretores afirmou ter percebido melhora no ensino: 211 diretores (61,6%) disseram ter notado aumento na concentração e no engajamento nas aulas.

Alunos do Ensino Médio tiveram bom desempenho escolar no ano passado em Mato Grosso do Sul - Foto: Marcelo Victor/Arquivo Correio do Estado

Outros 121 diretores (35,3%) afirmaram que houve leve melhora, ainda que pontual. Apenas 10 diretores (2,9%) não sentiram nenhuma mudança.

Ao serem perguntados se consideravam a medida como positiva, 331 diretores (96,7%) declararam que sim. Desses, 149, porém, afirmaram que a medida ainda necessitava de ajustes, apenas 2 disseram que a lei era negativa ou de difícil aplicação e outros 9 se declararam neutros e que a medida não havia trazido mudanças relevantes.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Queda no preço gera perda bilionária às fábricas de celulose de MS
sinal de alerta

/ 1 dia

Queda no preço gera perda bilionária às fábricas de celulose de MS

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6921, quarta-feira (07/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6921, quarta-feira (07/01)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6921, quarta-feira (07/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6921, quarta-feira (07/01): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3581, de quarta-feira (07/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3581, de quarta-feira (07/01): veja o rateio

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 318, quarta-feira (07/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 318, quarta-feira (07/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10 horas

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026