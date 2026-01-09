Aposta de MS embolsou mais de R$ 81 mil em sorteio da Mega-Sena

Na noite de ontem, a Caixa Econômica Federal, responsável por apostas de loterias, realizou o sorteio dos concursos da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte. Dos cinco concursos, apenas o da Timemania não teve ganhador em Mato Grosso do Sul.
O maior sortudo foi de Três Lagoas, que teve 5 acertos dos números sorteados na Mega-Sena, do concurso 2957. Com aposta simples de seis números escolhidos, o ganhador ou ganhadora embolsou mais de R$ 81 mil.
Dividindo o prêmio com outras 16 apostas, cada aposta levou R$ 81.629,27 pela quantidade de acertos. Os números sorteados no concurso 2957 da Mega-Sena, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 28 - 52 - 19 - 37 - 36 - 48.
As apostas de Mato Grosso do Sul dos outros concursos que chegaram próximo do prêmio maior, embolsaram entre R$ 4 mil e R$ 2 mil. Nenhuma delas foi do número máximo de acertos.
Na Lotofácil, quatro apostas de MS acertaram 14 números dos 15 sorteados. Três apostas foram em Campo Grande e uma em Dourados, todas no modelo simples. No sorteio, duas apostas acertaram os 15 números, de São Paulo e Minas Gerais, e outras 205 apostas além das quatro do estado sul-mato-grossense acertaram 14 números.
Cada aposta de 14 acertos, embolsou R$ 2.220,94. Os números sorteados no concurso 3582 da Lotofácil, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 12 - 25 - 18 - 08 - 10 - 16 - 13 - 23 - 02 - 05 - 24 - 06 - 11 - 09 - 07.
Também embolsaram cerca de R$ 2 mil, as apostas de seis acertos do Dia de Sorte. No concurso, nenhuma aposta teve sete acertos, que é o prêmio máximo, no entanto 32 apostas conseguiram 6 acertos, entre elas, uma de Campo Grande.
Com aposta simples, o ganhador ou ganhadora levou R$ 2.902,67, assim como as outras 31 apostas também embolsou o mesmo valor. Sorteados no concurso 1161 da Dia de Sorte, no Espaço da Sorte, em São Paulo, os números foram: 05 - 03 - 22 - 15 - 26 - 06 - 23, e o mês da sorte foi julho.
Por fim, no sorteio de loteria da Quina, nenhuma aposta acertou os cinco números para levar o maior prêmio. Porém, junto a outras 75 apostas, uma de modelo simples, em Dourados, levou mais de R$ 4 mil por quatro acertos.
Cada aposta de quatro acertos, embolsou R$ 4.432,35. Os números sorteados no concurso 6922 da Quina, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 151 - 36 - 26 - 16 - 56.
Todos as apostas de Mato Grosso do Sul que acertaram 5 (Mega-Sena), 14 (Lotofácil), 6 (Dia de Sorte) e 4 números (Quina) foram registradas em locais físicos. Porém, é possível fazer um jogo tanto nas casas lotéricas, como em canais eletrônicos.