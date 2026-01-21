Ciúme da ex leva funcionário a matar patrão e se matar em seguida em MS

Assassinado ocorreu em empresa na Avenida Julio de Castilhos, em Campo Grande - Gerson Oliveira

O empresário André Luis Mitidiero, de 46 anos de idade, foi assassinado pelo próprio funcionário, Eduardo Araújo, 32 anos, dentro de uma das filiais da Luigi Salgados, na Avenida Julio de Castilhos, no Jardim Imá, em Campo Grande.

Mitidiero, foi assassinado com mais de dez facadas por Eduardo Araújo, que na sequência se matou.

Testemunhas do crime acreditam que o suposto envolvimento de Mitidiero com uma funcionária, ex-mulher Araújo, tenha sido a motivação do assassinato.

O tenente do Corpo de Bombeiros, Dermival Caldeira, que esteve no local para socorrer às vítimas, disse que Araújo já estava morto quando chegou. Houve trabalho para tentar reanimar Mitidiero, mas a gravidade do golpe de faca (no coração) tirou a vida do empresário.

“Em nossa chegada vimos uma cena muito triste e impactante, pela quantidade de sangue ao redor (da cena do crime)”, descreveu o bombeiro.

O Correio do Estado apurou que Eduardo Araújo trabalhava na Luigi há aproximadamente 4 anos, sendo o gerente de uma das unidades. Ele estaria monitorando sua ex-mulher e desconfiava que ela teria um envolvimento o empresário.

O crime ocorreu por volta das 13h10min, horário de intervalo da empresa.

A Luigi, empresa que tem uma rede de produção de salgados além de uma pizzaria, é um dos maiores restaurantes da região Oeste de Campo Grande, e também tem unidades em outros bairros da cidade.

O caso será investigado pela Polícia Civil.