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PREVISÃO

Domingo será de calorão, mas frente fria traz tempestade na segunda-feira

Em áreas da metade sul e na região oeste do Estado, já são esperadas chuvas a partir da noite de hoje (26)

Karina Varjão

Karina Varjão

26/04/2026 - 11h00
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O último fim de semana de abril em Mato Grosso do Sul deve terminar com temperaturas elevadas, mas a chegada de uma frente fria traz tempestades já na segunda-feira em praticamente todo o Estado. 

O domingo (26) começou com céu limpo e já chegou aos 30ºC antes das 11h da manhã em Campo Grande, condição que deve se manter até o final do dia. A máxima deve chegar a 31ºC, com bastante sol e sem previsão de chuva até à noite, mesma condição observada ontem (25). 

No entanto, a partir da meia noite, pelo menos 67 municípios sul-mato-grossenses entram em alerta de perigo para tempestades e chuvas intensas, especialmente nas regiões leste, sudoeste, pantanais e centro-norte do Estado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Essas condições estão atreladas à formação de um novo ciclone extratropical que deve mudar o clima nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País, especialmente em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. 

Em algumas áreas na metade sul e oeste do Estado, já pode começar a chover neste domingo, ao final do dia. A partir de amanhã, são esperados grandes acumulados de chuva, acompanhados de raios e rajadas de vento de até 100 km/h nas demais regiões. 

Segundo o Climatempo, mesmo após a passagem da frente fria, pode continuar chovendo em Mato Grosso do Sul até o dia 30 de abril. Nesse período, ainda são esperadas chuvas moderadas a fortes no Estado. 

Neste período, são esperadas quedas na temperatura, com valores entre 16-18°C. Para o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), destaca-se a ocorrência de mínima invertida, condição em que a menor temperatura do dia é registrada entre a tarde e a noite, por causa da entrada gradual de ar mais frio ao longo do período. 

Para esta semana, as temperaturas em Campo Grande devem variar, entre mínimas de 21ºC e máximas de 31ºC. Em Dourados, a mínima esperada é de 20ºC e máxima de 29ºC, com alerta para acumulados de 57 milímetros de chuva nesta segunda-feira (27). 

Em Três Lagoas, a máxima chega a 35ºC e a mínima varia entre 20ºC  e 22ºC. Já em Ponta Porã, a mínima chega a 16ºC na terça-feira (28) e as máximas não ultrapassam os 29ºC durante a semana. 

Chuvas

Vale ressaltar que, até agora, Campo Grande já registrou um acumulado de 121,4 milímetros de chuva no mês de abril. A última pancada que atingiu a Capital causou estragos em bairros e na Expogrande, estrutura montada no Parque Laucídio Coelho. 

Tendas voaram, estruturas de ferro foram entortadas e destruídas e shows agendados nos dois últimos dias da exposição foram cancelados devido os estragos. 

Para estas condições, a Defesa Civil orienta evitar se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de ventos, devido o risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar carros próximos a torres de transmissão e outdoors (placas de propaganda). 

Se possível, também é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Caso necessário, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. 

 

Premiado

Apostador de MS 'bate na trave' e leva R$ 10 mil na Quina

O prêmio total acumulou e passa a ser de 2,2 milhões, e o próximo sorteio acontece nesta segunda-feira (27)

26/04/2026 08h00

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Sortudo de CG e mais 30 do Brasil levaram R$ 10,1 mil pra casa

Sortudo de CG e mais 30 do Brasil levaram R$ 10,1 mil pra casa FOTO: Valdenir Rezende/ Arquivo Correio do Estado

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Um apostador de Mato Grosso do Sul quase acertou quatro dos cinco números sorteados na Quina na noite de ontem (26) pelo sorteio da loteria da Caixa. 

O sortudo é de Campo Grande e fez a aposta na Centro América Lotérica, localizada na Avenida Marechal Deodoro, no bairro Jardim Leblon. Ele fez a compra diretamente no local físico, em aposta simples. Por ter acertado 4 números, ele levou R$ 10.183,67 para casa. 

Esta foi a única aposta de MS a levar algum prêmio no sorteio. Junto a ele, outras 30 apostas no Brasil levaram o prêmio.

Ninguém acertou os cinco números sorteados. Por isso, o prêmio acumulou, passando de R$1,3 milhão para 2,2 milhão. O próximo sorteio será realizado no dia 27 de abril, próxima segunda-feira, às 20h (horário de MS). 

Os números sorteados da Quina, sorteio 7010 de ontem (sábado) são:

  • 35, 32, 47, 05 e 31

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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ousadia

Com apoio do Exército, PRF intercepta 12,6 mil quilos de maconha

Maconha estava em uma carreta interceptada entre Caarapó e Dourados. Foi a maior apreensão da PRF no em no Brasil

25/04/2026 19h04

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Carreta que supostamente levava 48 toneladas de soja até Paranaguá escondia dezenas de fardos de maconha

Carreta que supostamente levava 48 toneladas de soja até Paranaguá escondia dezenas de fardos de maconha

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Na maior apreensão de maconha do ano em Mato Grosso do Sul e a maior da instituiução no ano em todo o País,  agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na manhã deste sábado (25), um total de 12.640 mil quilos de maconha. 

A descoberta aconteceu na BR-163, entre as cidades de Caarapó e Dourados, na região sul do Estado. O carregamento estava em meio a uma carga de 48 toneladas de soja que tinha como destino o porto de Paranagua. A maconha, porém, seria entregue em Curitiba, 90 quilômetros antes do porto. 

De acordo com o motorista do bi-trem, Eduardo Plachi Boeira, de 35 anos, natural do Rio Grande do Sul, de onde também era o caminhão apreendido, a droga foi carregada em Ponta Porã, mas a PRF não informou se ele deu mais detalhes sobre a origem exata do carregamento. 

Antes desta descoberta, a maior apreensão do ano pertencia ao Departamento de Operações de Fronteira, que no dia 4 de março havia interceptado 11.450 quilos de maconha em Mundo Novo. O carregamento estava sob uma carga de soja e três homens  foram presos e outras duas carretas também acabaram sendo apreendidas. O DOF avaliou as apreensões em R$ 24 milhões.  

Conforme a PRF, a descoberta deste sábado foi durante a Operação Cavalo de Tróia, que tem  o apoio logístico do Exército e tem como objetivo principal o combate ao tráfico de drogas. 

Em nota divulgada pela instituição, a PRF informou que "o resultado é fruto de trabalho integrado, com destaque para o apoio do serviço de inteligência da PRF, responsável por subsidiar a abordagem", sem dar mais detalhes sobre este serviço de inteligência.

A nota também informou que a "ação contou com apoio logístico do Exército Brasileiro, reforçando a integração entre as instituições na defesa do território nacional e no enfrentamento qualificado ao crime organizado".
 

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