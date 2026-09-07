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CAMPO GRANDE

Civis e militares se unem e desfilam para 12 mil pessoas no 7 de Setembro

Atrações do desfile de 7 de Setembro na Cidade Morena mobilizaram entre cerca de dez até 12 mil pessoas no centro da Capital

Leo Ribeiro e João Pedro Flores

Leo Ribeiro e João Pedro Flores

07/09/2026 - 11h10
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Nem mesmo o frio foi capaz de espantar os ânimos do campo-grandense durante este 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, que reuniu cerca de 12 mil pessoas no Centro da Capital do Mato Grosso do Sul, reunidas para observar os desfiles dos militares e também de escolas que não puderam desfilar no 26 de agosto que marcou o aniversário da Cidade Morena. 

Vale lembrar que, devido às fortes chuvas que caíram sobre a Cidade Morena no aniversário da Capital, o desfile com cerca de 60 instituições teve de ser cancelado. Por esse motivo, algumas escolas aproveitaram para desfilar hoje junto do evento que costuma ser composto em sua maioria por militares. 

Com isso, as ruas foram tomadas por toda a sorte de pessoas, desde os civis e militares, até o próprio público presente e os familiares que buscam prestigiar aqueles que costumeiramente desfilam nas populares bandas marciais. 

Conforme informações repassadas pelo Exército Brasileiro, as atrações do desfile de 7 de Setembro em Campo Grande mobilizaram entre cerca de dez até 12 mil pessoas. A chamada "pira" foi acendida pelo 2° tenente Samuel Ramires Junior, do Corpo de Bombeiros. 

Entre as autoridades estiveram presentes o Governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, figuras políticas como os senadores Nelsinho Trad e Tereza Cristina; o presidente da Câmara Municipal, Epaminondas "Papy" Vicente Silva Neto; o deputado Federal Luiz Ovando; o vereador Professor Riverton, além de nomes como Reinaldo Azambuja e Ulisses Rocha

Com 150 alunos, a Associação Cidade dos Meninos de Campo Grande foi a instituição responsável por realizar a abertura do desfile, seguidos por: 

  • Juliano Varela;
  • Desbravadores e Aventureiros;
  • Demolay; 
  • Filhas de Jó;
  • Flores do Pantanal;
  • Sesc/Senac; 
  • Educandário Getúlio Vargas;
  • E.E Amando de Oliveira; 
  • E.E Vereador Cristóvão Silveira; 
  • E.E Tetônio Vilela; 
  • E.E Cívico-Militar Marçal de Souza Tupã-Y; 
  • E.E Prof. Silvio Oliveira dos Santos; 
  • E.E Profª Neyder Suelly C. Vieira; 
  • E.E Cívico-militar Prof. Alberto Elpídio Ferreira Dias (Prof.Tito); 
  • E.E José Maria Hugo Rodrigues 
  • E.E José Antônio Pereira 
  • Centro Estadual de Educação Profissional Profª Maria de Louders Widal Roma 
  • E.E Lino Vilachá 
  • E.E Sebastião Santana de Oliveira 
  • Colégio Militar (Lucação CMO) 
  • Exército Brasileiro - EB (Locução CMO) 
  • BACG (Locução BACG) 
  • PMMS+Cavalaria 
  • BMMS 

Além desses, houve também o desfile motorizado, que teve início por volta de 10h50, puxado pelo Comando Militar do Oeste, que contou com locução do CMO, seguidos pela Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (PMMS), Corpo de Bombeiros (CBMS), polícias Penal e Científica, além da Delegacia-Geral de Polícia Civil que executou também um desfile a pé e com veículos.  

O desfile de 07 de Setembro em Campo Grande foi finalizado às 11h10. 

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No Interior

Acidente na BR-163, mata uma pessoa e deixa outras três feridas

A fatalidade aconteceu próximo ao município de Eldorado, no quilômetro 44 da rodovia

07/09/2026 10h30

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Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

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Um carro com quatro pessoas capotou diversas vezes na BR-163, próximo ao comício de Eldorado, à 445 quilômetros de Campo Grande. O acidente resultou na morte de uma pessoa, que foi identificada como Danieli Valdoino Spack de 27 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo que transportava as vítimas, saiu da pista ao iniciar uma curva na rodovia, bateu contra uma placa de marcação de quilômetros e capotou diversas vezes até parar. 

Danieli Valdoino estava a bordo do veículo e não resistiu aos ferimentos, falecendo ainda no local do acidente. 

Dentro do carro ainda estavam mais três, sendo dois homens e uma mulher. Todos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Eldorado. 

Entre os sobreviventes, um dos rapazes está internado em estado gravíssimo e precisou ser entubado, devido aos ferimentos. 

O outro rapaz estava inconsciente e recebi medicação intravenosa. E devido às condições de saúde nenhum deles puderam prestar depoimento.  

A outra sobrevivente do acidente, estava consciente e conseguiu prestar depoimento à polícia. 

Aos oficiais ela contou que o grupo estava reunido em uma conveniência na cidade de Eldorado e que todos haviam ingerido bebidas alcoólicas.  

Entretanto, a moça afirma não se recordar de quem estava dirigindo o veículo no momento do acidente. 

A Polícia Civil foi acionada e seguirá com as investigações, sendo o principal foco neste momento, identificar quem estava no controle do automóvel. 

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando há mortes em um acidente, mas não há a intenção de matar. 

planejamento

Após restrições na 040, MS tem agora cinco pontes "travadas"

Motoristas que estão nas estradas neste feriado preciam ficar atentos para evitar horas de espera ou desvios quilométricos

07/09/2026 10h13

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Concessionária responsável pela MS-040 anunciou no sábado (5) veto à passagem de caminhões em duas pontes na MS-040

Concessionária responsável pela MS-040 anunciou no sábado (5) veto à passagem de caminhões em duas pontes na MS-040

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Motoristas que estão nas estradas de Mato Grosso do Sul neste feriado de 7 de Setembro precisam planejar com atenção seus percursos porque obras de reparo estão restringindo ou até impedindo o tráfego em pelo menos cinco pontes em duas rodovias estaduais e duas federais.

A interdição mais recente começou neste sábado e impede que caminhões trafeguem pela MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo, na altura dos quilômetros 205 e 223, onde a concessionária Caminhos da Celulose anunciou a reforma das duas pontes.

Mas, como não existe rota alternativa, o tráfego de caminhões está praticamente suspenso na rodovia e a concessionária não informou até quando devem se estender estes trabalhos. Carros de passeio conseguem passar no sistema de pare-siga.

A alternativa para os caminhoneiros chegarem da região de Campo Grande a Bataguassu e à divisa com São Paulo é pela BR-267. Para isso, o percurso precisa ser alterado já a partir de Campo Grande, passando pela BR-163 até Nova Alvorada do Sul e depois acessar a BR-267. No sentido contrário, a BR-267 também é única alternativa para quem chega a Mato Grosso do Sul pela ponte Hélio Serejo e tem Campo Grande como destino.

Outra importante ponte que está com restrições de tráfego é na BR-163. Com 3,6 quilômetros, a ponte Ayrton Sena, sobre o Rio Paraná, entre Mundo Novo e Guaíra (PR),  está em reformas desde o dia 13 de julho. Durante as duas primeiras semanas os trabalhos foram realizados no período diurno, com sistema de pare-siga.

Porém, para tentar acabar com os grandes congestionamentos, a partir do dia 27 de julho os trabalhos ocorrem somente à noite. Por conta disso, existe interdição total do tráfego entre 20 horas (MS) e 04 da madrugada (MS), com janela de liberação entre 22h30 à 23h30 (MS).

Pela ponte, que é a principal ligação de Mato Grosso do Sul com o Paraná, passam, em média, oito mil veículos por dia, mas a previsão da concessionária Via Campo é de aumento da ordem de 36% neste dia 7 de setembro.  O maior movimento, porém, está previsto para o período das 15:00 e 17:00 horas desta segunda-feira (7).

A previsão inicial era de que os trabalhos na Ayrton Senna seriam concluídos no final de outubro, mas com a alteração no horário dos trabalhos, a concessionária não informou se este prazo sofreu mudanças. 

Também com fluxo intenso, a BR-262, próximo a Corumbá, é outra rodovia que está com restrições de tráfego por conta das reformas da ponte sobre o Rio Paraguai, iniciadas em junho e que devem se estender até o fim do primeiro trimestre do próximo ano. Neste local, a 70 quilômetros da área urbana de Corumbá, o tráfego funciona em sistema de pare-siga durante 24 horas por dia.

O principal fluxo é de caminhões que levam minérios até o porto Gregório Curvo, no distrito de Porto Esperança, na margem esquerda do Rio Paraguai. São pelo menos 600 carretas diariamente passando pela estrutura.

Mas, o tráfego de veículos de passeio também é intenso, pois a rodovia é a única ligação asfaltada entre Corumbá e Ladário, cidades que somam em torno de 120 mil habitantes, com o restante do Estado.

Nos últimos três finais de semana de agosto o tráfego chegou a sofre interdição total durante 19 horas consecutivas e até o fim das obras, orçadas em R$ 11,7 milhões, devem ocorrer outras, que ainda não foram anunciadas pela Agesul.

E, para aumentar a preocupação, na última segunda-feira (31), uma embarcação com minérios atingiu um dos pilares e até agora não foi divulgado laudo oficial sobre possíveis danos. Mas, um Boletim de Ocorrência registrado naquela data informou que a segurança da ponte foi comprometida. 

A quinta ponte em obras, e que está com restrições de tráfego total para caminhões, está localizada na MS-345, rodovia que dá acesso a Bonito. Os trabalhos da chamada “ponte-gangorra”, que vão consumir pelo menos R$ 4 milhões, começaram em fevereiro e carros de passeio precisam respeitar o sistema de pare-siga.

Sobre o Rio Miranda, a ponte foi construída em 1967 no distrito de Águas do Mirante, na divisa entre Anastácio e Bonito. Após a pavimentação da MS-345, concluída em 2024, que encurtou em 40 quilômetros a distância entre Campo Grande e Bonito, o fluxo disparou e a estrutura literalmente virava uma gangorra quando caminhões passavam pelas extremidades. A previsão é de que a reforma acabe somente em janeiro do próximo ano. 

QUEDAS

Além das cinco pontes com restrições em rodovias de alto fluxo, nas últimas semanas ocorreram também duas quedas de estruturas em estradas secundárias no Estado. 

No caso mais grave, no dia 13 de agosto, o caminhoneiro Alexandre de Freitas, de 49 anos, morreu após a ponte de concreto sobre o Rio Taquari ruir e seu caminhão despencar na água. A estrutura colapsada está na MS-168, no Pantanal de Corumbá. As obras de reforma nem mesmo começaram. 

Outra queda aconteceu três dias antes, na MS-455, que liga Campo Grande ao município de Sidrolândia, pela região da Gameleira. A estrutura de madeira não suportou o peso de uma carreta e desabou. Até agora o tráfego na estrada sem asfalto segue interditado.

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