Clima tempo prevê mais de 100 milímetros na primeira quinzena de novembro

Campo Grande prevê mais 100mm de chuva em novembro, mas previsão dos institutos não têm sido certeiras - Paulo Ribas

Novembro prevê quase 106 milímetros para a primeira quinzena do mês. Apesar da previsão, os últimos meses têm mostrado instabilidade nas previsões de muita chuva que não chegam a Campo Grande.

Para novembro, a previsão para a primeira semana do mês que se inicia hoje é de 72,4 milímetros em Campo Grande, até o próximo sábado (8). Ao longo dos dias a chuva está prevista para quase todos os dias na primeira quinzena do mês.

São calculados 105,9 milímetros até o dia 15 de novembro, com tempo nublado na maioria dos dias, a promessa segundo o Climatempo é que apenas no dia 9, domingo, e 12, quarta-feira não chova.

A expectativa para o mês todo é que a média de chuvas ultrapasse os 100 milímetros, visto que está previsto 105 apenas na primeira quinzena. Porém, assim como nos outros meses, a incerteza ronda as previsões.

Institutos prometem, mas chuva não tem dado as caras com a frequência planejada. No mês passado, em outubro, a previsão era de média histórica, com 150 milímetros de chuva no mês todo. Mas foram registrados apenas 87,2 milímetros, segundo o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec/MS)

Em setembro, conhecido por ser o primeiro mês da estação das chuvas, a situação foi ainda pior comparada com outubro. Somente 23 milímetros foram registrados, sendo que o esperado era de 77.

Com dois meses apenas para o fim de 2025, a média do ano até agora está um pouco acima da metade da média histórica anual que é 1.455 milímetros. Agora, se comparado ao ano passado, em que o meteorologista Vinicius elencou como “ano desastroso”, a quantidade registrada esse ano superou a do ano anterior, em 2024.

O único jeito de Campo Grande não fechar mais um ano com volume abaixo da média, é se ocorrerem chuvas excepcionalmente fortes até o fim do ano. Nos últimos cinco anos, apenas em 2023 a média foi superada.

ALERTAS

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande está previsto para hoje (01) tempestade com alerta amarelo e laranja – perigo potencial e perigo, respectivamente.

Para essa manhã, a previsão é que o céu estaria com muitas nuvens, e a chuva viria com pancadas isoladas, porém até o momento não há registro de chuva em nenhum local da capital.

Para a tarde deste sábado a previsão é que a chuva chegue mais intensa, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas. O mesmo se mantém para a noite.

TEMPERATURAS

Para a primeira quinzena, as temperaturas variam na maioria dos dias entre 22º na mínima e não ultrapassam de 31º. O dia com a menor mínima de 18º é o domingo, em que não há previsão de chuva. Já o dia mais quente dentre os 15 dias, será hoje, com máxima de 33º.

(Colaborou Neri Kaspary)