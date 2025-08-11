Clube de Campo Grande é 2° no ranking de emandas parlamentares recebidas

Nome da senadora Soraya Thronicke (União) aparece em lugar nobre da camisa do Operário - Foto: Reprodução

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com cerca de um milhão e meio de reais alocados por emenda parlamentar, o Maior campeão de Mato Grosso do Sul, o Operário Futebol Clube de Campo Grande aparece na segunda colocação entre os times que mais receberam recursos de políticos no último ano.

Enquanto o maior valor repassado à clubes, segundo balanço do jornal O Globo com base no Portal da Transparência e Transferegov, fica para um clube de Minas Gerais (Ideal Futebol Clube), pela soma da emenda de dois deputados, o Operário de Campo Grande ocupa a segunda colocação apenas com recursos repassados por Soraya Thronicke.

Como bem acompanhou o Correio do Estado na época do anúncio de Soraya Thronicke como patrocinadora máster do time feminino do Operário, em 09 de abril a Capital recebeu 1,5 milhão de reais em emenda parlamentar da senadora douradense.

Esse montante fica dividido da seguinte forma:

R$ 1 milhão para o futebol feminino

R$ 500 mil para o futebol masculino

"Investir no esporte é investir em vidas. O futebol feminino precisa e merece mais visibilidade, estrutura e valorização. E é isso que estamos fazendo ao garantir recursos para o Operário", afirmou Soraya no ato de anúncio do repasse que foi realizado em maio deste ano.

Cabe destacar que, já em meados de julho o clube masculino do Operário já se despedia da 4.ª divisão do futebol nacional, eliminado da série D com uma rodada de antecedência antes do fim da competição.

Já o adeus do clube feminino do Operário à Copa do Brasil veio com a derrota por seis a zero contra o time do Flamengo, durante a terceira fase do campeonato, menos de um mês depois da eliminação masculina.

Ranking de clubes

Nesse balanço de times que mais receberam emendas parlamentares, os R$ 2,5 milhões repassados para o time Ideal FC, da cidade mineira de Ipatinga, veio dos políticos Marcelo Álvaro Antônio e Rosângela Reis, ambos do Partido Liberal (MG) de Minas Gerais.

E se o Operário aparece na segunda colocação, entre os 31 times contemplados com dez milhões e meio de reais no último ano - sendo R$ 13,5 mi no período de três anos, segundo portal da transparência - o "Top 3" fecha com a contemplação do time do coração do senador Renan Calheiros.

Conforme balanço, o valor enviado ao CSA pelo ex-presidente do Senado Federal somou um milhão de reais em 2025, enquanto em paralelo a capital do Alagoas, Maceió, aparece entre as 20 cidades com piores índices de saneamento básico, conforme balanço d'O Globo com base nos dados do Instituto Trata Brasil.

Apesar de torcer para o Cruzeiro, o deputado Nikolas Ferreira também aparece na lista, com R$ 400 mil em 2024 destinados ao União Futebol Clube.

Time da cidade mineira de Divino, esse valor já é acima do que o recebido pelo município todo nos últimos anos, sendo o último recurso recebido pelo Executivo Municipal local anotado em 2018 (R$ 222 mil).

Assine o Correio do Estado