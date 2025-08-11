Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

VALORES NO ESPORTE

Clube de Campo Grande é 2° no ranking de emandas parlamentares recebidas

Maior campeão do Mato Grosso do Sul, time da Capital recebeu 1,5 milhão de reais em recursos destinados por senadora douradense

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

11/08/2025 - 10h32
Com cerca de um milhão e meio de reais alocados por emenda parlamentar, o Maior campeão de Mato Grosso do Sul, o Operário Futebol Clube de Campo Grande aparece na segunda colocação entre os times que mais receberam recursos de políticos no último ano. 

Enquanto o maior valor repassado à clubes, segundo balanço do jornal O Globo com base no Portal da Transparência e Transferegov, fica para um clube de Minas Gerais (Ideal Futebol Clube), pela soma da emenda de dois deputados, o Operário de Campo Grande ocupa a segunda colocação apenas com recursos repassados por Soraya Thronicke. 

Como bem acompanhou o Correio do Estado na época do anúncio de Soraya Thronicke como patrocinadora máster do time feminino do Operário, em 09 de abril a Capital recebeu 1,5 milhão de reais em emenda parlamentar da senadora douradense. 

Esse montante fica dividido da seguinte forma: 

  • R$ 1 milhão para o futebol feminino
  • R$ 500 mil para o futebol masculino

"Investir no esporte é investir em vidas. O futebol feminino precisa e merece mais visibilidade, estrutura e valorização. E é isso que estamos fazendo ao garantir recursos para o Operário", afirmou Soraya no ato de anúncio do repasse que foi realizado em maio deste ano. 

Cabe destacar que, já em meados de julho o clube masculino do Operário já se despedia da 4.ª divisão do futebol nacional, eliminado da série D com uma rodada de antecedência antes do fim da competição. 

Já o adeus do clube feminino do Operário à Copa do Brasil veio com a derrota por seis a zero contra o time do Flamengo, durante a terceira fase do campeonato, menos de um mês depois da eliminação masculina. 

Ranking de clubes

Nesse balanço de times que mais receberam emendas parlamentares, os R$ 2,5 milhões repassados para o time Ideal FC, da cidade mineira de Ipatinga, veio dos políticos Marcelo Álvaro Antônio e Rosângela Reis, ambos do Partido Liberal (MG) de Minas Gerais. 

E se o Operário aparece na segunda colocação, entre os 31 times contemplados com dez milhões e meio de reais no último ano - sendo R$ 13,5 mi no período de três anos, segundo portal da transparência - o "Top 3" fecha com a contemplação do time do coração do senador Renan Calheiros. 

Conforme balanço, o valor enviado ao CSA pelo ex-presidente do Senado Federal somou um milhão de reais em 2025, enquanto em paralelo a capital do Alagoas, Maceió, aparece entre as 20 cidades com piores índices de saneamento básico, conforme balanço d'O Globo com base nos dados do Instituto Trata Brasil. 

Apesar de torcer para o Cruzeiro, o deputado Nikolas Ferreira também aparece na lista, com R$ 400 mil em 2024 destinados ao União Futebol Clube. 

Time da cidade mineira de Divino, esse valor já é acima do que o recebido pelo município todo nos últimos anos, sendo o último recurso recebido pelo Executivo Municipal local anotado em 2018 (R$ 222 mil). 

 

Cidades

Em terceiro no ranking, MS tem 10 das 64 facções criminosas em atuação no País

Em número de grupos criminosos, MS só fica atrás da Bahia e Pernambuco, especialmente devido à rota do narcotráfico que passa pela fronteira

11/08/2025 12h30

PCC e CV são as principais facções em atuação em MS

PCC e CV são as principais facções em atuação em MS Foto: Agência Brasil

Mato Grosso do Sul tem, atualmente, 10 facções criminosas em atuação, sendo o terceiro no ranking de estado com maior número de grupos criminosos em atividade. 

Levantamento feito pelo jornal O Globo aponta que o Brasil tem hoje 64 facções espalhadas pelas 27 unidades da federação, com menor ou maior tamanho e influência sobre a sociedade. Os dados foam coletados junto a fontes das secretarias de Segurança Pública, Administração Penitenciária e Ministérios Públicos de todos os estados.

Conforme o levantamento, em números de facções, Mato Grosso do Sul está atrás apenas da Bahia e Pernambuco, com 17 e 12 facções, respectivamente.

Das dez facções em atuação em MS, apenas uma é de origem sul-mato-grossense, sendo a Okaida, enquanto as demais são ramificações e núcleos de grupos que tem como origem outros estados.

Enquanto os dois do Nordeste têm um cenário fragmentado, com muitas facções locais disputando espaço, o território sul-mato-grossense é o maior “importador” de facções de outros estados. Conforme O Globo, a rota do narcotráfico que passa pela fronteira com o Paraguai e a Bolívia estimulou nove das 12 facções interestaduais a criarem núcleos de atuação em Mato Grosso do Sul.

As facções criminosas em atuação em Mato Grosso do Sul são:

  • Okaida
  • Primeiro Comando da Capital (PCC)
  • Comando Vermelho (CV)
  • Amigos do Estado (ADE)
  • Bonde do Maluco (BDM)
  • Terceiro Comando Puro (TCP)
  • Primeiro Grupo Catarinense (PGC)
  • Bala na Cara (BNC)
  • Os Manos
  • Cartel do Sul (CDS)

A Okaida aparece na lista como facção local, enquanto as demais são "importadas", sendo o PCC com sede em São Paulo e presença em 25 estados; CV do Rio de Janeiro e presença em 25 estados; ADE de Goiás com núcleos em MS e TO; BNC com sede no RS e núcleo em MS e SC; PGC de Santa Catarina e núcleo em MS e PR; TCP do Rio com núcleos em MS, ES, MG e SP; CDS do Paraná e núcleo em MS e Os Manos, do Rio Grande do Sul com núcleos em MS e SC.

PCC e CV são as principais facções em atuação em MS

Guerra do tráfico

Apesar da diversidade de grupos criminosos, as duas maiores facções do País, PCC e Comando Vermelho, também são as principais no Estado.

Conforme reportagem do Correio do Estado, a popularização da cocaína e a consequente redução do preço no mercado interno acirrou a guerra para tomar o controle das rotas de tráfico na região de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia.

E é por causa desse “mercado aquecido” que as duas maiores facções criminosas do País, Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), têm travado uma guerra sangrenta em Mato Grosso do Sul.

“Não só nas fronteiras, mas nas divisas de Mato Grosso do Sul também. Há uma disputa entre as facções pelo controle do tráfico de drogas e pelas melhores rotas. No norte do Estado, o Comando Vermelho tenta entrar em MS, que tem mais integrantes do PCC. Mas temos acompanhado de perto essa questão”, garantiu o secretário estadual de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.

Brasil

Entre as 64 facções criminosas mencionados no relatório, 12 têm presença em mais de um estado, e os outros 52 são organizações locais.

Duas tem presença efetivamente nacional, sendo o PCC e o CV. O PCC está em 25 unidades da federação, enquanto o Comando Vermelho (CV) se encontra em 26. Os grupos só não estão, ainda, no Rio Grande do Sul.

O estado que mais “exporta” facções nacionalmente é o Rio de Janeiro, que além do CV tem duas organizações com atuação interestadual: o Terceiro Comando Puro (TCP) e os Amigos dos Amigos (ADA).

126 ANOS

Prefeitura entrega mais de R$6 milhões em investimentos na região do Bandeira

Entre as obras mais aguardadas pela população, está a pavimentação asfáltica e a revitalização da Lagoa Itatiaia

11/08/2025 12h00

Prefeitura entrega mais de R$6 milhões em investimentos na região do Bandeira

Prefeitura entrega mais de R$6 milhões em investimentos na região do Bandeira FOTO: Marcelo Victor

Na manhã desta segunda-feira (11), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes entregou mais de R$ 6 milhões em obras na região bandeira, em Campo Grande. Entre as obras mais aguardadas pela população, está a pavimentação asfáltica e a revitalização da Lagoa Itatiaia, que conforme a prefeita, está em fase final. 

Segundo ela, as obras que estão acontecendo em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, representam um grande avanço para a população. "São 14 obras hoje, entre pavimentação, drenagem, obras de praças, unidades de saúde revitalizadas. Então, nós fizemos como se tivesse passado um pente fino na região, obras paradas retomadas e obras de infraestrutura sendo entregues, que é o maior pedido dos moradores da região bandeira", afirmou.

Também presente na entrega, o governador em exercício, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, parabenizou Adriane Lopes pela gestão, e reforçou a participação do Governo do Estado nas entregas. "Ser gestor não é fácil, ser gestora é muito mais difícil ainda, mas a gente vê Campo Grande em boas mãos, 126 anos de celebração e podem ter absoluta certeza que ao longo desse 2025 ao longo de 2026, que finaliza esse primeiro mandato do governador Eduardo Riedel, a gente vai ver essa parceria produzindo resultado em mais asfalto, em mais saneamento, em mais infraestrutura, em mais saúde, em mais educação, e é exatamente assim que nós estamos fazendo", disse.

Na ocasião, o secretário municipal de obras, Marcelo Miglioli falou da importância das obras lançadas. "Estamos entregando várias praças aqui na região, Itamaracá, Rita Vieira, Tiradentes, Perdizes, e foi uma opção da prefeita de fazer as agendas regionais, porque não teria tempo para entregar obra por obra. Isso é bom, porque significa que o volume de obras está grande", salientou ele, ressaltando ainda a obra de revitalização da Lagoa Itatiaia que está na fase final. 

"Nós queríamos muito ter feito a entrega dessa praça agora, mas não foi possível, não teve como, a gente optou por respeitar a parte técnica e a prefeita dá sempre apoio nesse sentido, ela faz as coisas muito tecnicamente e nós estamos trabalhando agora com a programação de entregar dentro desse exercício de 2025, porque faltam apenas alguns detalhes", explicou.

ENTREGAS

Presente no evento, a Secretária Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas (SEPPE) – Catiana Sabadin, detalhou as obras iniciadas e entregues na região do Bandeira. São elas:

  • Revitalização das praças no Jardim Itamaracá, Rita Vieira, Tiradentes, Jardim das Perdizes, Cidade Morena e Moreninha 4;
  • Pavimentação e drenagem no Jardim Jerusalém;
  • Construção do espaço esportivo comunitário no Parque Jaques da Luz;
  • Construção da Unidade de Saúde da Família do bairro Jardim das Perdizes;
  • Revitalização da Praça do Preto Velho;
  • Construção da Escola Municipal de Educação Infantil - (EMEI) Moreninha II;
  • Requalificação da Avenida Bom Pastor.

A cerimônia aconteceu na Lagoa Itatiaia e é referente ao Calendário de Atividades Alusivas aos 126 Anos de Campo Grande, no qual foram anunciadas no início do mês de agosto, mais de R$ 250 milhões em investimentos nas sete regiões de Campo Grande. Nesse sentido, o mês de agosto seguirá com mais entregas de obras e revitalizações.

