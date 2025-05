Clube de Ciências do Bioparque Pantanal tem prazo prorrogado para inscrições

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O prazo para as inscrições no projeto Clube de Ciências do Bioparque Pantanal foi prorrogado. Previsto para se encerrar hoje (8), as inscrições, agora, podem ser feitas até o dia 19 de maio pelo site oficial do Bioparque.

O Clube de Ciências está na 3ª edição e tem como objetivo aproximar estudantes de escolas públicas e privadas, ampliando sua compreensão sobre sustentabilidade ambiental, questões sociais e práticas educacionais onde são incentivados o desenvolvimento, a iniciação científica, a pesquisa e a inovação, com uma participação ativa da equipe técnica e nas atividades realizadas no Bioparque Pantanal.

São necessários alguns pré-requisitos para a participação no projeto, segundo o edital. O estudante deve estar regularmente matriculado em escola pública ou privada, ter disponibilidade para colocar dedicação ao projeto e ter afinidade com as temáticas relacionadas ao Bioparque.

As vagas são para dez grupos, contendo cinco estudantes cada, além de dois professores orientadores.

Segundo a coordenadora do projeto, Thuany Rezende Valadares, o parque é fundamental para a educação ambiental e a participação dos alunos é primordial para um conhecimento voltado para o ensino superior.

“O Bioparque é fundamentado por importantes pilares, entre eles o da educação ambiental, um processo educativo em prol das causas ambientais. As práticas desenvolvidas com o apoio de profissionais, em um ambiente que respira biodiversidade, potencializam o senso crítico e o fomento à pesquisa. O aluno já sai com uma preparação para o ensino superior”, afirma.

A primeira edição do Clube de Ciências aconteceu em 2023, onde foi publicado o e-book Genius. Em dezembro de 2024, foi realizado o 1º Encontro de Iniciação Científica do Bioparque Pantanal (ENIC Bio), um evento onde foram apresentados os produtos desenvolvidos ao longo do ano, promovendo uma experiência enriquecedora para os estudantes participantes.

A partir do Clube de Ciências e do ENIC-BIO, houve grande visibilidade aos projetos desenvolvidos. Dois grupos do Clube de Ciências, um do Colégio Nova Escola e outro da Escola Estadual Orcírio Thiago puderam apresentar seus projetos em feiras científicas do estado, recebendo premiação na Feira de Ciências, Tecnologia e Engenharias de Mato Grosso do Sul (FETEC-MS).

O Colégio Nova Escola ganhou em 3º lugar na Feira com o projeto intitulado “Avaliação dos impactos da visitação pública nos aspectos comportamentais de peixes Brycon hilarii”.

Já a Escola Estadual Orcírio Thiago conquistou o 2º lugar na categoria FETEC Júnior - Ciências Humanas, com o projeto “A dinâmica da aprendizagem no Bioparque Pantanal: o papel do professor, condutor e alunos durante visitas”, que estudou as interações pedagógicas durante as visitações ao Bioparque e como elas podem ampliar o aprendizado dos estudantes em um ambiente que os proporcione máxima experiência e conhecimento.

A prorrogação do prazo para inscrição na 3ª edição do Clube de Ciências amplia as chances de mais estudantes participarem do projeto e terem a oportunidade de imersão em um universo de ciência, pesquisa, educação, conhecimento e dedicado à conservação.

Bioparque Pantanal

Inaugurado no dia 28 de março de 2022, o Bioparque Pantanal é o maior aquário de água doce do mundo. São 5 milhões de litros de água distribuídos em 239 tanques, sendo 31 de exposições, 1 de abastecimento, 1 de reúso de descarte de efluentes, 38 na quarentena e 168 voltados exclusivamente para a pesquisa, conservação, bioeconomia e sustentabilidade.

O espaço tem 21 mil metros quadrados de área construída e abriga 453 espécies de animais. Entre eles, alguns destaques como a sucuri Gaby Amarantos, a jiboia Rachel Carson, a píton albina Capitu, os jacarés, a jaú Maria Fernanda e o pintado Adriano.